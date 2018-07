Pavel Telička z Bruselu: Přijmout pár desítek uprchlíků by nám prospělo

Místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička, jenž byl zvolen za hnutí ANO, ale s Babišem se poté rozešel ne právě v dobrém, poskytl rozhovor serveru iHNed.cz. Jasně dal najevo, že se s Babišem neshodne ani v náhledu na uprchlickou krizi. Přijmout několik uprchlíků by podle Teličky Česku prospělo.

Europoslanec Pavel Telička má dojem, že v Česku na mnoha místech schází odvaha postavit se populistickým politikům, kteří nabízejí zdánlivě snadná, ale v praxi nereálná řešení různých problémů. V podstatě jde jen o slogany. Žádná řešení. V tom se dnešní svět, svět s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, podobá světu ze 30. let minulého století, kdy byl u moci Adolf Hitler a Benito Mussolini.

„Je to v podstatě podobné jako ve 30. letech minulého století, jen je všechno ještě komplikovanější. Máme více světových hráčů, řada z nich je naprosto nevyzpytatelná. Bezpečnostních rizik přibývá. Jsou tu nové informační technologie, a dopad neopatrných výroků tak může být rychlejší a zásadnější než kdykoli dříve,“ varoval Telička. Nevyzpytatelným politickým hráčem je podle Teličky právě Trump, ale americkou politiku naštěstí neurčuje jen Trump, ale také kongresmani a senátoři, kteří se názorově rozcházejí se svým prezidentem. Mezi EU a Spojenými státy stále probíhá intenzivní debata, skrze kterou se možná ještě podaří zastavit rozbíhající se obchodní válku.

Je tu ale jiný problém. Politika, a to nejen ta česká, podle Teličky postrádá jasné vize a nějaký směr, kterým by bylo možné k pozitivním vizím dojít a uvést je v život. Postrádáme cíl, se kterým by se ztotožnila většina společnosti. Proto si dnes řada lidí myslí, že se na ně zapomíná, a naslouchají populistům, kteří jim slibují, že jejich problémy snadno a rychle vyřeší.

Platí to i o uprchlické krizi, která podle Teličky představuje složitý problém. Jak Spojené státy, tak EU mají své problémy a Česko by udělalo dobře, kdyby pomohlo s řešením jednoho evropského problému a přijalo pár uprchlíků. „Přijmout pár desítek uprchlíků by nám přitom podle Teličky prospělo nejen v očích Evropy, ale i české společnosti jako takové,“ napsal k tomu server.

autor: mp