Pavel bude prezident. Horáček přesedlal z Nerudové na generála

Horáček nejprve ohodnotil průběh prvního kola. „Jako občané a voliči se pomalu učíme té přímé volbě. Zdá se mi, že letos jsme se dočkali několika docela pěkných kampaní. Smysluplných. A jakkoliv jsem byl veřejně příznivcem kandidáta Petra Pavla, tak bych rád ocenil energii a inspirativnost, kterou jevila kampaň paní profesorky Nerudové. Vím, protože jsem studentem filozofické fakulty, jak je umí oslovit. S relevantními tématy, která jsou pro ně zajímavá. Skutečně to mělo smysl. Už jenom proto, že se tato témata přivedla do veřejné diskuse. Jedna věc je vyhrát, ale druhá věc je představit nějaká témata, aby se o nich mluvilo, aby se probíraly skutečně hluboce a široce, a to se jí povedlo,“ zmínil Horáček. Ocenil také, že ze stran poražených kandidátů nebylo váhání, ale že podporují Petra Pavla.

Petr Pavel je podle jeho slov důraznější a srozumitelnější kandidát, než kterým byl před pěti lety Jiří Drahoš, jenž ve druhém kole s prezidentem Zemanem v souboji prohrál. „Co se minule nepovedlo podle mého soudu v kampani pana profesora Drahoše příliš, bylo to, že těch čtrnáct dní, když někam vyjel, tak vyjížděl přesvědčovat už přesvědčené. Obávám se, že stejné to bylo i s Karlem Schwarzenbergem. Je potřeba se soustředit úplně na jiné regiony,“ poznamenal Horáček a ukázal na Karlovarsko, Chomutovsko, Sokolovsko, Karvinou, Orlovou.

Podle Horáčka je vítězství Pavla relativně jasné. „Na rozdíl od situace před pěti lety, kdy vyzyvatel stál proti úřadujícímu prezidentovi, což je nesmírná výhoda už jenom proto, že vlastně cokoliv řekne nebo udělá, tak se objeví vždycky v médiích. Zatímco ten kandidát, který nikdy nemůže být tak známý, jako je ten současný prezident, tak se velice obtížněji dostává do těch médií. Z povahy věci je to tak,“ sdělil Horáček. „Jméno generála Pavla si už lidé osvojili. Zaujali k němu nějaké stanovisko, buď pozitivní, nebo negativní, ale určitě ho znají. Současně si myslím, že on umí oslovit ty lidi. A mnohem významnější je, že pan Babiš, který získal 34,99 procenta hlasů, už nemá moc prostoru, kde by bral ty další. Je to zajímavé, ale nemá. Ti lidé, kteří pro něj chtěli hlasovat, už pro něj hlasovali, a kde teď vezme ty další. I kdyby ne všichni podporovatelé těch ostatních kandidátů se přiklonili k panu Pavlovi, ale já nevím, možná by stačilo 60 procent z nich, tak to bude bohatě stačit. Jsem přesvědčený, že naším příštím prezidentem bude pan Pavel,“ sdělil jasně Horáček.

Horáček se vyjádřil také k nepodpoře prezidenta Zemana – tedy k podpoře Zemana vůči Babišovi. „Pan Zeman byl takovým šampionem těch, kteří se jakoby hrozili toho, že budeme v tom otroctví vůči Bruselu a že ten Západ a to... Zatímco pan prezident říkal: musíme mít politiku mnoha azimutů a teď se díval do té Číny a do toho Ruska... To se dá skoro říct, že sloužil v jejich zájmu na úkor zájmů České republiky. A pak přišlo přepadení Ukrajiny ze strany Ruska a Miloš Zeman zčistajasna změnil radikálně svůj postoj. A já jsem se s velikou radostí chodil dívat na facebookové stránky Zeman je náš prezident a zemanovci a tak – a tam ti lidé propadali do úplného zoufalství,“ poznamenal Horáček.

I když Horáček považuje Pavlovo členství v KSČ za „hřích“, tak je podle něj důležité, jak se k tomu hříšník postaví. „U nás, katolíků, je to taková věc, že když někdo pojmenuje to své selhání a požádá o odpuštění, tak je potřeba ho udělit, jinak bychom se na tom světě zbláznili,“ podotkl Horáček, že Pavel sloužil třicet let západním zájmům, NATO.

Způsob, jakým se Petr Pavel postavil ke svému provinění, tak považuje Horáček za dostatečný. „Nejen ta omluva, ale i ta činnost. Je to člověk, který byl na válečném poli. Každý voják přijímá takzvaný absolutní závazek, že musí být ochoten položit svůj život, když je to nezbytné. A on zachránil 53 Francouzů,“ poznamenal Horáček.

