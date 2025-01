Pavlův Kolář se zasnil: Objednal se ke mně Trump

Bývalý velvyslanec v USA a poradce české hlavy státu Petr Kolář v nadsázce prohlásil, že americký prezident Donald Trump by mohl být ve skutečnosti zastánce liberální demokracie a jeho aktuální kontroverzní prohlášení slouží jen k zastrašení nepřátel Západu. Podle komentátora Petra Holce je to od Koláře podobně jako od prezidenta Petra Pavla amatérismus, že se veřejně vymezují proti Trumpovi, přestože Spojené státy jsou pro Česko klíčový spojenec.

Kolář na svém facebooku ironicky popsal, že by Donald Trump ve skutečnosti mohl být klasickým liberálním politikem západního střihu, ale jeho maska neústupného pravicového politika slouží jen ke zmatení nepřátel.

„Asi pod dojmem záběrů skleslého Putina na zasedání Bezpečnostní rady RF jsem měl nad ránem živý sen. Zdálo se mi, že se ke mně objednal Trump. Šibalsky se na mě usmál a mrkl jedním okem. ‚Ty si myslíš, že to všechno myslím vážně, viď? Kdepak. Doufal jsem, že jsi chytřejší, důvtipnější a že pochopíš moji taktiku. Je to lest. Všechny ty moje výkřiky k Panamě, teď čerstvě ke Kolumbii, ke Kanadě i Grónsku i to přejmenování Mexického zálivu na Americký a vrácení hoře Denali její předchozí jméno McKinley, to vše je jen kamufláž. Potřeboval jsem řádně vyděsit naše nepřátele, aby se mě báli a začali nás brát vážně,“ vyprávěl Kolář svůj sen.

Označením „nás“ prý Trump myslel globální Západ, konkrétně „svobodný svět vyznávající liberální demokracii, vládu práva a respekt ke spojencům i partnerům. Svět, který Amerika už zase vede, proto je opět velká. Rozbíjet přece umí každý, ale jsou hodnoty jako třeba transatlantické spojenectví, odkaz našich předků, které musíme bránit, posilovat a rozvíjet,“ uvedl prý americký prezident v Kolářově snu.

„A mně se hrozně ulevilo, zmocnilo se mě dojetí, povstal jsem, hluboce jsem se mu uklonil, omluvil se a poděkoval,“ dovyprávěl Kolář svůj sen.

Kolářův ironický příspěvek na sociální síti je ale podle komentátora Petra Holce velkým přešlapem. „Další šílená reakce z Pražského hradu na návrat Donalda Trumpa do funkce amerického prezidenta. Jedna reakce za druhou jak u prezidenta, tak u Petra Koláře vypovídá o tom, že to je nějaká gumácká guerilla. Jako by si ti dva lidé vůbec neuvědomovali, jakou moc a vliv po celém světě má americký prezident. Nyní v souvislosti s Trumpovým návratem to platí zvláště a věci se začaly měnit dávno před tím, než byl inaugurován,“ říká ke Kolářovým výrokům komentátor Petr Holec.

Pro ParlamentníListy.cz ještě dodává: „Český prezident je voják a měl by si Ameriky cenit jako hlavního a nejdůležitějšího člena NATO, protože bez Spojených států by NATO existovalo jen na papíře a nikdo by ho nebral vážně. Zdá se mi, že vůbec nebyli na Hradě připraveni a mysleli si, že po volbách asi Donald Trump do Bílého domu nenastoupí a řekne Kamale, že ho bavila jen volební kampaň a teď si to vezmi. Přesně tento dojem na mě to celé dělá. Je to naprostý amatérismus, který může Česku uškodit. Donald Trump je egomanik a hodně dá na to, jestli se k němu někdo chová uctivě a bere ho vážně, nebo je k němu arogantní a přehlíživý, což praktikují Pavel s Kolářem.“

Kolář v rozhovoru pro CNN Prima NEWS přece jen uznal, že prezident Pavel bude s Trumpem spolupracovat, protože jde o klíčového spojence. „To, že se s někým nemusíte mít rád a lidsky ho nějak hodnotíte, by vám nemělo bránit v tom, abyste v případě zájmu potřeb vaší země či pro ochranu hodnot spolupracovali. S Trumpem i na prezidentské úrovni budeme spolupracovat, pokud to půjde. Trump je prezidentem s obrovským mandátem a Amerika je náš nejdůležitější spojenec v obranné oblasti,“ ubezpečil Kolář.

Trump s Pavlem navíc podle něj mají společné to, že jsou oba vrchními veliteli ozbrojených sil svých zemí a pravděpodobně se budou setkávat v rámci NATO, pokud z něj Trump nevystoupí. „Když se podíváte na hodnocení prezidenta Pavla k Ukrajině a Rusku či k mezinárodní situaci, tak si myslím, že v mnoha ohledech může Trumpovi či jeho blízkému okolí imponovat,“ myslí si Kolář.

Kolář dokonce dává Trumpovi za pravdu, že narovnání cel při obchodech s Evropou je fér a neměli bychom se kvůli tomu urážet jako malé děti. „Berme Trumpa a fakt, že k věcem přistupuje obchodně, jako příležitost. Nelze se mu divit, že chce svoji Ameriku udělat opět velkou, když vidí, jaké daně za dovoz aut platí Američané a kolik platí Evropané za stejnou věc při dovozu z Ameriky. Pokud začne celní válka, tak nám samozřejmě uškodí, ale to i sobě. Celní války jsou vždy spíš ku škodě než prospěchu. Ale říkám si, že bychom to narovnání cel neměli brát úkorně, nýbrž to přijmout jako fér. Berme to jako studenou sprchu, kterou jsme si zasloužili, a nebuďme už takoví mamánci. Naopak, postavme se na vlastní nohy, ať nás Trump může vnímat jako partnera, ne jako mladého fakana s neustále nataženou rukou,“ říká Kolář.

Evropa by se podle něj měla opět stát politicky silnějším hráčem na globální scéně a pomoci tomu prý může i český prezident. „Evropa má řadu politiků, kteří nejsou looseři… Máme tady i Petra Pavla, který je řadou svých kolegů na globálním Západě velmi uznáván a respektován,“ dodává s tím, že Pavel by se mohl stát jednou z hlavních osobností celé Evropy.

