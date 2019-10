Pedofilie „není nic trestného“. A Havel... Pavel Novotný si oblékl uniformu a překonal vše, co kdy doposud řekl

Anketa Líbí se vám rozhodnutí Ústavního soudu, kterým zrušil zdanění církevních restitucí? Líbí 8% Nelíbí 92% hlasovalo: 7039 lidí v rozhovoru pro server Blesk.cz referoval, že během dnešního výslechu na policii řekl, že nikomu nevyhrožoval. „Pana soudruha, doktora práv, lžidoktora pedagogiky Ondráčka jsem označil tam za zmrda jednou, to je pravda, ale jako bokem spíš,“ podotkl.

Výslech měl skončit ve chvíli, kdy Novotný usoudil, že mu vyšetřovatelé kladou „debilní otázky“. „Já jsem požádal vyšetřovatele, aby nedával debilní otázky, ať neuráží prostě, typu: ‚Jak se jmenují vaše děti?‘, že vím, kam ten výslech vede, ať se nezdržujeme, dneska je úřední den v Řeporyjích,“ popisuje Novotný, jenž následně naznačil, že pokud dostane ještě jednu „debilní otázku“, tak půjde „do hajzlu“. „A on mi položil další debilní otázku, tak jsem ten výslech ukončil,“ doplnil.

Řeporyjský starosta vyrozuměl, že absolutně nechápe, proč je viněný. Očekává překlasifikování činu, který by podle něj mohl nakonec skončit uvalením podmínky. Nikomu podle svých slov vraždou nevyhrožoval ani k ní nikoho nepodněcoval.

Celý rozhovor můžete zhlédnout zde:

Práci policie na druhou stranu Novotný chválí, jelikož je podle něj potřeba některé výroky na internetu postihovat.

„Vám tady lže bývalý kolega, vám tady lže do protokolu,“ šokoval komunální politik policisty s tvrzením, že jejich „bývalý kolega“ Ondráček nebyl na soukromé cestě, jak tvrdí, nýbrž se označoval za delegaci České republiky.

Řešilo se rovněž i Novotného trestní oznámení za velezradu, které je namířeno proti komunistickému poslanci. To starosta Řeporyjí podával již v červnu, dnes tedy na policii naléhal, aby se jím již někdo začal zabývat.

Novotný za Ondráčkovy výroky, že mu měl vyhrožovat smrtí, podal žalobu. U té ale nezůstává, podá taktéž trestní oznámení.

Při vysvětlování, o co se bude ono trestní oznámení opírat, šokoval. Pedofilie podle jeho slov „není nic trestného“. „Na Facebooku napsal, že čekal, že bude obviněn z pedofilie, cizoložství a znásilnění. Vidíte, jaký to je idiot! Pedofilie není nic trestného, panebože, cizoložství už vůbec ne, to by musela půlka showbyznysu sedět, no spíš celý, ale že čekal, že bude obviněn ze znásilnění, mě dost zaskočilo, ta informace, já bych ji ještě nechal být,“ uvedl Novotný s tím, že by se měla tato slova prověřit, proto podal trestní oznámení.

„Přátelé, možná jste zaznamenali, že bylo zahájeno trestní stíhání Pavla Novotného, který mi vyhrožoval zabitím a nabádal, abych byl zabit!! V této souvislosti bylo sděleno, že nyní zažiji mediální peklo. Myslel jsem, že budu obviněn z pedofilie, znásilnění či cizoložství a vyřádí se na mně zásahovka, ale zatím to je jen opozicí oblíbené plagiátorství. Tím mi vyhrožují už přes tři roky. Věřte, že zatím zůstávám v klidu a řeším další právní kroky na svoji obranu. Posiluji také ochranu svých blízkých. I s novým pojetím demokracie je potřeba bojovat právními prostředky,“ zní Ondráčkův příspěvek, o kterém mluví Pavel Novotný.

A pak došlo na tvrdá slova. „Havlova chyba!“ vyřkl politik s tím, že se po sametové revoluci měli komunisté postavit mimo zákon a „měly být tribunály“. „Je to fakt svinstvo,“ dodal ještě ke komunismu. Ostuda pak podle Novotného má být, že lidé jako Ondráček mohou být v současném Parlamentu. „Zmrd, svině prolhaná komunistická a vlastizrádce,“ počastoval ještě poslance KSČM.

Co se týče uniformy, Novotný šprýmoval, že to je erotická pomůcka. Při sexuálních hrátkách s manželkou si prý totiž rádi „hrajou na Ondráčka“.

Zdroj: Honza Kocum, facebooková skupina Lumpenkavárna

Právě v této uniformě sloužil Ondráček během zásahů proti demonstrantům v roce 1989. Ostré zásahy pohotovostního pluku, ve kterém sloužil, pak dokonce obhajoval i v rozhovoru pro tehdejší Československou televizi.

Na závěr pak Novotný vyzdvihl, že jej velmi těší podpora, které se mu dostává, a to i od jeho oponentů. Podporu mu již měli vyjádřit i dva bývalí političtí vězni. V minulém týdnu se za ním zastavil i předseda občanských demokratů Petr Fiala.

S tím Novotný vystupuje na videu, které bylo u příležitosti setkání pořízeno. „Za prvé jsem se přijel podívat, jak to děláte, protože samozřejmě sleduji z médií některé neortodoxní metody, jasně, ale ony docela fungují, tak mě zajímá, jak to děláte,“ vysvětloval na videu účel své návštěvy Fiala. Další cíl jeho cesty do Řeporyjí pak bylo právě vyslovení jeho podpory Pavlu Novotnému v jeho sporu s komunistickým poslancem Zdeňkem Ondráčkem.

„Přece problém pana Ondráčka není jenom, jestli opisoval, nebo neopisoval, ale ten problém je přece i to, co dělal předtím, jak se chová, jak vystupuje, jakou dělá v uvozovkách zahraniční politiku. To jsou všechno věci, které jsou naprosto nepřijatelné. A tenhle člověk tady bude žalovat pana starostu, no to mi připadá úplně divné,“ soptil Fiala během řeporyjského setkání. Narážel tak zároveň i na otázku, zdali komunista opisoval ve své disertační práci, díky níž na Univerzitě Palackého v Olomouci v roce 2011 získal doktorát.

Novotný Fialovi v minulém týdnu slíbil, že s výjimkou svého sporu s Ondráčkem se již nechystá mluvit sprostě, to potvrdil i dnes po svém výslechu.

Současná situace Novotného se odvíjí od Novotného obvinění, které mu bylo předloženo 27. září. O rozhodnutí policistů tehdy informoval sám Novotný prostřednictvím twitterového účtu. „Budu s otevřeným hledím čelit obvinění za to, že jsem podotkl, že mlátička Ondráček by měl za vydávání se za delegaci ČR na Donbase viset jako vlastizrádce. NEODOLÁM! Hus také neodvolal,“ napsal řeporyjský starosta. Ke svému příspěvku pak umístil i fotografie usnesení o obvinění z 27. září, kde se můžeme dočíst, že Novotný mohl svými tweety „podněcovat neurčitý okruh lidí ke spáchání trestného činu vraždy“.

Budu s otevřeným hledím čelit obvinění za to, že jsem podotkl, že mlátička Ondráček by měl za vydávání se za delegaci ČR na Donbase viset jako vlastizrádce. NEODOLÁM! Hus také neodvolal?? pic.twitter.com/eDQIcJ7mvN — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) October 3, 2019

Mezi Novotného problematické výroky se měl zařadit tento: „Já bych si přál, aby za tohle Vondráček visel.“ Ten byl jím zveřejněn 15. května letošního roku pod příspěvkem poslance TOP 09 Miroslava Kalouska. „Tohle se blíží vlastizradě. Ústavní činitel, který přísahal na zákony ČR, jedná v přímém rozporu se zahraniční politikou státu a v zájmu cizí moci. O tyto hlasy (KSČM) se vláda opírá v PS, takže se nic nestane. (Ministr zahraničí, pozn. red.) Tomáš Petříček vydá bezzubé stanovisko a nechá se od nich podporovat dál,“ psal tehdy Kalousek.

Já bych si přál, aby za tohle Vondráček visel — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) May 15, 2019

Psali jsme: Pavel Novotný žádá pro poslance KSČM kulku. A držte hubu

Jiný kontroverzní výrok pak zase zní: „Jsem pro obžalobu Zdeňka Ondráčka z vlastizrady a po odsouzení na doživotí jeho usmrcení tajnou službou. A držte hubu, že někomu přeji smrt. Přeji, ale za tohle býval polní soud a rovnou kulka. Zm*d“. Ten Novotný zveřejnil přímo na svůj twitterový profil.

Jsem pro obžalobu Zdenka Ondráčka z vlastizrady a po odsouzení na doživotí jeho usmrcení tajnou službou. A držte hubu, že někomu přeji smrt. Přeji, ale za tohle býval polní soud a rovnou kulka. Zm*d?? https://t.co/He7lOBt9L3 — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) May 15, 2019

