Pejsek, poseroutka. A spousta směšných obrázků. Tak se Reflex rozloučil s ministrem Vojtěchem

reklama

Anketa Byl Adam Vojtěch dobrý ministr zdravotnictví? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 7284 lidí ve svém článku přirovnává ke psu. „Za to, co dělá pes, je odpovědný jeho pán. Vojtěchova rezignace nic neřeší, vše řídí Babiš,“ zní titulek článku, v němž Tichý tvrdí, že bývalý ministr zdravotnictví na svou funkci „neměl odborně a už vůbec ne lidsky“ a dostal se do ní „jen díky své psí oddanosti majiteli hnutí ANO Andreji Babišovi“.



„Vojtěch nebyl od svého nástupu do funkce ničím jiným než vykonavatelem Babišovy vůle. Premiér ho používal jako nastrčenou figuru, aby si s resortem, jímž proteče ročně asi 350 miliard, mohl dělat, co se mu zlíbí,“ napsal novinář v komentáři dále a připomenul, že Babiš dělal z ministra „šaška“ například scénkou „Nebuďte slušnej, řekněte jméno“ či když na konci srpna zařízl nošení roušek.



Zamyslel se i nad Vojtěchovou budoucností. Prý se už několik dní v kuloárech mluví o tom, že by „jako trafiku mohl dostat post šéfa VZP, jejímuž řediteli končí za pár měsíců mandát“. „Vzhledem k tomu, že touto pojišťovnou prochází ročně přes 200 miliard peněz na zdravotnictví, bylo by divné, kdyby se ji Babiš nepokusil obsadit nějakým poslušným psíkem,“ okomentoval Tichý. Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Další komentář k rezignaci ministra sepsal Vladimír Mertlík. „Konec poseroutky aneb Opravdu si někdo myslí, že zdravotnictví řídil ministr?“ dotazoval se prostřednictvím titulku.



„I nadále vládní brífinky svou optimistickou dikcí a obsahem – bez ohledu na realitu – stále víc připomínají hlášení vůdcova hlavního stanu a generálního štábu wehrmachtu po bitvě u Stalingradu, přinášející statistiky ‚o úspěších našich zbraní a následném ústupu do předem připravených pozic‘,“ zhodnotil novinář.



Připomenul, že Vojtěchovo odstoupení už během minulého týdne žádala ODS či prodejce vstupenek na kulturní a sportovní události, společnost Ticketstream, která Vojtěchovi v takovém případě nabídla uspořádání koncertu. Fotogalerie: - Uvolňování protikoronavirových opatření

„Je-li Adamu Vojtěchovi co vyčítat, pak snad jeho nekonfliktnost a slušné vychování, hraničící se zbabělostí či poseroutkovstvím, možná se skrytou chamtivostí na držení funkce a platu. To vše je možné, těžko zvonkajšku soudit. Lze se tedy pošklebovat jen tomu, co si nechal líbit od šéfa. Ale co si vlastně nechal líbit?! Jen to, co všichni ostatní u korýtka,“ píše Mertlík.



A kromě těchto komentářů došlo i na satirické koláže z dílny Tomáše Břínka alias TMBK, který je grafikem Reflexu. Ty častokrát odrážely podle mnohých dosti chaotická opatření, jež z resortu zdravotnictví pod Vojtěchovým vedením plynula.

Psali jsme: Premiérovo zásadní vystoupení. Řekl, co nás čeká: „Epidemie je zpět! Bohužel. Čísla nákazy závratně rostou.“ A nouzový stav? Vypnutí ekonomiky? Pád Vojtěcha: Jedl jsem s Babišem. D*bil, nejmírnější slovo. Mluvil o lidech... Děs Postadolescentní figura, posmívá se Pehe Vojtěchovi. Prst ukazuje na Babiše Hrad: Prezident republiky odvolal ministra zdravotnictví a jmenoval nového ministra

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.