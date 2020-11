Pekarová Adamová se naštvala v ČT. Šlo o Kalouska v hospodě...

Není důležité zpřísňovat, připravme se na řízené rozvolňování, tak dnes komentoval boj s epidemií ministr zdravotnictví Jan Blatný. K tématu v pořadu Interview na ČT24 promluvila předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. S moderátorkou Barborou Kroužkovou se dostala do názorového střetu poté, co došlo na Miroslava Kalouska a jeho porušování pravidel, a nejen to. Přála by si, aby se našli zodpovědní mezi politiky a úřady za současnou krizi a přišla soudní dohra.

Úvodem přišel na přetřes návrh odborů ohledně volna pro zaměstnance tento pátek a pondělí, měl by se opírat o data, což se podle předsedkyně TOP 09 zřejmě neděje. „Takové opatření není levné. Mělo přijít dřív. Pak bychom se nebrodili tak dlouho bažinou,“ zdůraznila.

Data vyznívají mírně optimisticky, za pondělí prokázaly testy onemocnění covid-19 ve 2 354 případech, tedy o 1 700 méně než minulé pondělí. „Důležité je data poměřovat s počtem provedených testů. Pak se číslo stále pohybuje na vysoké úrovni, kolem plus minus 30 procent. Zdaleka se nemůžeme radovat,“ komentovala Pekarová Adamová data, která vypadají relativně pozitivně.

„Křivka se zplošťuje velmi pomalu a je důležité nepodléhat předčasné radosti, byli jsme trpěliví a schopní vydržet,“ nabádala opakovaně předsedkyně opoziční strany.

„Po vládě chceme slyšet, jaká je její strategie, aby lidé mohli vydělávat, děti chodit do škol...,“ pokračovala Pekarová Adamová, kterou moderátorka Barbora Kroužková zarazila s poznámkou, že problémy nemá pouze Česko, naopak v okolních zemích se opatření ještě zpřísňují.

„Českého občana nezajímá, co se děje v jiném státě, ale to, jak se zachoval jeho stát. To je, jako by žák přišel domů s pětkou a říkal, dostal ji i Pepíček,“ argumentovala Pekarová Adamová.

Zaskočená moderátorka začala političce tedy konkrétně vyjmenovávat daleko přísnější opatření, která zavádějí evropské státy, jako jsou Německo, Francie a další. „Nekulhá to vaše srovnání? Virus se neptá, jestli je v Česku, nebo v Německu...,“ podotkla Kroužková.

„Já se vždy chci srovnávat s tím, kdo je lepší než já!“ vypálila předsedkyně TOP 09. „Nebudu se srovnávat s někým, kdo tu situaci stejně jako já nezvládl. To je jen utěšování se a pofoukávání si ran,“ trvala na svém.

Připomněla, že jsme již několik dní nejhorší na světě z hlediska počtu nakažených v přepočtu na obyvatele i v úmrtích. „Nyní by měla řešit policie, zda odpovědní za tuto situaci na úrovni politiků i úřadů začali konat na základě faktů a dat, které měli k dispozici, včas,“ dodala.

„Oni ta data měli a ten důsledek si musí vyžrat celá republika. Je to flagrantní porušení povinností, měly by o důsledcích rozhodnout soudy,“ myslí si Pekarová Adamová.

V kontextu toho Kroužková vzpomněla předsedu poslaneckého klubu TOP 09, který byl přichycen, jak protiepidemická opatření porušuje. „Byla jsem neuvěřitelně naštvaná, co udělal, byla to hloupost, pravidla platí pro všechny,“ reagovala promptně předsedkyně TOP 09 na to, že si Kalousek došel pro pivo.

Žádala od něj za jeho chování omluvu. „Chtěla jsem, aby se okamžitě omluvil. Chybu uznal a omluvil se,“ považuje věc za uzavřenou.

Nezapomněla dodat, že chybovali podobně i jiní jako Jaroslav Faltýnek s Romanem Prymulou. V tom však vidí zásadní rozdíl: „Kalousek si šel jídlo vyzvednout, pivo pil při čekání. V případě pánů s Prymulou došlo k tomu, že po zavírací době si nechali otevřít restauraci, jednali bůhví s kým a bůhví o čem,“ dodala politička.

„Když se perou dvě děti a odtrhnete je od sebe, také říkají, že za to může ten druhý víc,“ připomněla Kroužková, že stále jde o porušování pravidel.

Moderátorku následně zajímalo, zda po Kalouskovi žádala, aby za své pochybení vyvodil zodpovědnost a nabídl například svou funkci v poslaneckém klubu. „Srovnání rovnocenné není. Prymula a Faltýnek měli másla na hlavě víc. Chtěla jsem po něm, co učinil, a to byla adekvátní reakce,“ konstatovala Pekarová Adamová.

Zamyslela se pak nad otázkou, co udělat s obchody v předvánočním čase? „Bude to bolestivé, ale s virem se musíme naučit žít. Netvářit se, že jsme schopní to řešit systém bzda – plyn. Musíme se naučit, jak s ním žít další měsíce, než bude vakcinována část společnosti a bude zde vytvořená kolektivní imunita. Obchody můžou mít otevřeno delší dobu, nešla bych cestou zavírat v neděli, a dodržovali bychom pravidlo 3R,“ uvedla Pekarová Adamová, jak pomoci lidem vydělávat, a přitom nezatížit zdravotní systém.

Připomněla, že vláda selhala už na samém počátku epidemie, konkrétně tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Vydával zhruba deset tisíc roušek ve státních zásobách za připravenost na epidemii. To je flagrantní selhání!“ dodala.

