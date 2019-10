Pekarová Adamová vyletěla na komunisty: Nikdy mě nepřestane fascinovat, když se bolševici ohánějí lidskými právy

Rozhodnutí Ústavního soudu (ÚS), který se dnes postavil proti zdanění finančních náhrad z církevních restitucí, bouřlivě přivítala opozice. Oslavné reakce zveřejnil například poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek, jenž stanovisko soudu přivítal se slovy, že „zabránil zvůli a bezpráví“. „Komunisté už jednou majetek ukradli, nyní na něj chtěli sáhnout znovu za pomoci vlády, které jsou fakticky členy,“ reagoval dále na twitteru předseda ODS Petr Fiala. A vyjádřil se i kardinál Dominik Duka. „Jsem rád, že to nejsou komunisti, kdo tu určuje meze působení církví v naší společnosti,“ opřel se kardinál do komunistů. Ti mezitím připravují další postup, rozhodnout by dle nich měly evropské instituce.

A v TOP 09 zrušení přivítali i ostatní členové hnutí. Poslanec Evropského parlamentu za TOP 09 Luděk Niedermayer vyzvihoval důležitost „vlády práva“. „Dnešní rozhodnutí Ústavního soudu proti zdanění finančních náhrad z církevních restitucí ukazuje, jak je důležité, když země má aspoň základní principy pro ‚vládu práva‘. A jsou lidé, kteří tento princip svým konáním ochraňují. Díky,“ napsal.

Neslavila ovšem jenom TOP 09, bez reakce dnešní rozhodnutí proti zdanění finančních náhrad z církevních restitucí nezůstalo ani u opoziční ODS. Její předseda Petr Fiala pak zrušení církevních restitucí označil za vítězství spravedlnosti. „Komunisté už jednou majetek ukradli, nyní na něj chtěli sáhnout znovu za pomoci vlády, které jsou fakticky členy. Proto jsme se obrátili na Ústavní soud, který nám dal za pravdu a zdanění církevních restitucí zrušil. Dnes zvítězila spravedlnost,“ uvedl.

Ostře se na twitteru vyjádřil i starosta Uherské Hradiště a poslanec za občanské demokraty Stanislav Blaha. Zdanění církevních restitucí označil za komunistický plán: „Co kdybychom zkusili zdanit to, co jsme kdysi nakradli.“ Dodal, že má radost, ale „zůstává pachuť z toho, že sněmovnou 30 let po revoluci vůbec něco takového prošlo“.

Rozhodnutí okomentoval rovněž i kardinál Dominik Duka. „Jsem rád, že to nejsou komunisti, kdo tu určuje meze působení církví v naší společnosti. Je to dobrá zpráva pro všechny, kterým leží na srdci právo, svoboda a demokracie. Oceňuji, že ÚS nepodlehl populismu, odvolávajícímu se na společenskou poptávku,“ zveřejnil.

Z vládních kruhů pak zaznívají opačné názory. „Rozhodnutí Ústavního soudu je potřeba respektovat, přestože jsem stále přesvědčený, že byly církevní náhrady vypočteny chybně, tím pádem předražené o 54 miliard, a navíc schváleny velice podivně,“ napsal k rozřešení ČTK Babiš.

Sociální demokracie pak je podle svého předsedy Jana Hamáčka nadále přesvědčena, že způsob zvolený tehdejší vládou pro vyrovnání s církvemi nebyl spravedlivý vůči ostatním restituentům. „My jsme byli a stále jsme přesvědčeni, že způsob zvolený pro vyrovnání s církvemi nebyl spravedlivý zejména z hlediska toho, jak byl oceněn majetek,“ uvedl Hamáček.

Předseda SPD Tomio Okamura novinářům řekl, že jeho hnutí chtělo napravit stav, kdy náhrady dostávají i církve, které neexistovaly před rokem 1989. „Tento stav, kdy restituují církve, které nemají co restituovat, jsme chtěli narovnat,“ podotkl.

Velmi kriticky se k rozhodnutí staví především komunisté, kteří mají za to, že rozhodnutí je nespravedlivé a že byly pominuty zájmy občanů. Na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně to řekl předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Komunisté budou zvažovat další postup, problematiku by podle Kováčika mohly posoudit evropské instituce. Podle místopředsedy KSČM Stanislava Grospiče ÚS rozhodl čistě politicky a nezohlednil věcné záměry.

A stanovisko komunistů vytočilo poslankyni a místopředsedkyni TOP 09 Markétu Adamovou. „Soudruzi, garantuji Vám, že právo krást (dokonce na druhou) v Úmluvě o ochraně lidských práv opravdu není. Nikdy mě nepřestane fascinovat, když se bolševici ohánějí lidskými právy,“ napsala poslankyně.

Podobně pak reagoval i předseda STAN Vít Rakušan, který stanovisko KSČM, kteří se chtějí obrátit na soud pro lidská práva, označil za paradox.

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček oznámil pro ČTK, že prezident Miloš Zeman rozhodnutí Ústavního soudu plně respektuje.

autor: rak