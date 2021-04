Pekarová: Arenberger? Chceme vysvětlení. Na toto si nebudeme zvykat

Velmi výrazně se obula do nového ministra zdravotnictví Petra Arenbergera předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Myslím si, že je to trestuhodné a že to opravdu nelze omluvit, protože pokud člen vlády, ministr, opře svoji komunikaci o to, že řekne: ‚Víte, já vím, že to, co teď dáváme za opatření, je možná i protizákonné, protiústavní, ale to musí rozhodnout až soud a mně to vlastně nevadí, že teď tady čtrnáct dní bude možná platit něco, co není v souladu se zákony,‘ tak to je už úplná eroze vůbec nějakého fungování,“ poznamenala.

reklama

„Nelze se asi vyhnout v této turbulentní době, kdy se ministři střídají jako apoštolové na orloji, tématu, které se úplně nabízí, a totiž tématu zlepšení komunikace Ministerstva zdravotnictví jednotlivých opatření, nařízení a toho, čeho jsme byli svědky v posledních hodinách a dnech. Pan ministr Arenberger nastoupil na ministerstvo s tím, že jeho hlavním a jediným úkolem je zlepšit komunikaci. To, čeho dosáhl hned pár hodin, ne-li dnů po tom samotném jmenování na postu ministra, bylo ukázkovým porušením toho, co si předsevzal, protože komunikace skutečně není silnou stránkou ani tohoto, už v pořádí čtvrtého, ministra zdravotnictví, který za dobu pandemie usedl na Ministerstvo zdravotnictví," začala na tiskové konferenci Markéta Pekarová Adamová.

Anketa Vadí vám, že kandidát na ministra kultury Birke nemá vysokoškolské vzdělání? Vadí 31% Nevadí 69% hlasovalo: 1785 lidí

„Myslím si, že je to trestuhodné a že to opravdu nelze omluvit, protože pokud člen vlády, ministr, opře svoji komunikaci o to, že řekne: ‚Víte, já vím, že to, co teď dáváme za otevření, je možná i protizákonné, protiústavní, ale to musí rozhodnout až soud a mně to vlastně nevadí, že teď tady čtrnáct dní bude možná platit něco, co není v souladu se zákony,‘ tak to je už úplná eroze vůbec nějakého fungování. Je to popření i toho slibu, který každý ministr skládá, že bude právě zákony a ústavu ctít a ne dobrý obrázek veřejnosti. Ne dobrý příklad pro veřejnost, že zákony se vlastně dají takto obcházet. My to považujeme za něco naprosto neuvěřitelného a v době, pokud bychom měli v České republice opravdu vyspělou politickou kulturu tak, jak je běžné i třeba v jiných západních zemích, což už bohužel vlivem prezidenta a premiéra nemáme nějakou dobu, tak pokud by se to stalo jinde, tak za takováto slova by ten ministr končil,“ poznamenala Pekarová Adamová.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„My si na toto nechceme zvykat a chceme po panu ministrovi vyjádření, chceme vysvětlení, a proto i zařazení nového bodu na dnešní schůzi, který by se věnoval jak těm samotným opatřením, tak i formátu výroků, které jsem zmínila,“ dodala a vyjádřila se i ke změnám na Ministerstvu zahraničních věcí.

„Celková situace, i bezpečnostní situace v rámci Evropy, kdy na ukrajinsko-ruské hranici dochází k eskalaci konfliktu, dochází ke shromáždění ruského vojska, tak v situaci, kdy v takovýchhle kulisách dochází k výměně na takovémto klíčovém postu, výměně, kterou pan předseda Hamáček neměl připravenou pořádně, kdy si nepřipravil nástupce, kdy neměl jistotu, že ten nástupce bude chtít vůbec se tím ministrem stát, tak to je skutečně hazard. Hazard, který se nesmí dít a kterého tady jsme teď svědky v posledních hodinách. Myslím, že tato vláda už je v určité klinické smrti, její předseda je v klinické smrti, vědom si toho, že velmi úzce závisí na prezidentovi Zemanovi. A prezident Zeman si velmi užívá tu svoji roli, kdy přebírá roli, která mu nenáleží a postupem času si uzpůsobil ministry této vlády tak, jak on si představoval – a jak si představovaly i zájmy, které tady pan prezident dlouhodobě hájí,“ dodala Pekarová Adamová.

Závěrem se pak Pekarová Adamová vyjádřila i k dovolbě do Rady ČT. „TOP 09 už na zasedání grémia spolu s dalšími kolegy v rámci koalice SPOLU, tedy s ODS a KDU-ČSL, vznášela požadavek na odložení této volby. Vidíme, jak i v situaci ohledně České televize ta doba teď turbulentní a paní radní Lipovská na minulém zasedání si přivedla jakousi ochranku v podobě policistů. Pan Hamáček se dnes vyjádřil tak, že nechá prověřit, zda nedošlo k nějakému porušení,“ dodala, že by považovala za rozumné volbu nyní odložit a přeložit ji na příhodnější čas.

Psali jsme: Olomouc je množstvím parků unikát, o zeleň je třeba pečovat zodpovědně Lesy ČR: Budoucí lesníci se v létě stanou adjunkty ve státních lesích ,,To není čisté víno." Zaorálek zmrazil novináře. A po konci znělo víc Pavel Foltán: Achillovka mediokracie? Otázky bez odpovědí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.