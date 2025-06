Slečna Zdíša a bitcoiny. Kdo za ní? Silové složky?

Zahradil prozradil, že pro to, že už nebude kandidovat do europarlamentu, se rozhodl v roce 2022. Že skončí v ODS pak asi před půl rokem. A když byl párkrát od té doby v Bruselu, tak cítil úlevu, že do města nemusí létat každý týden. „Já jsem si spočítal, kolik hodin jsem nalétal za těch 20 let. A kolik člověkohodin jsem najezdil autem. To jsou týdny strávené v letadle a týdny strávené v autě na cestách do Evropského parlamentu. Tohle je pro mě příjemná změna,“ vyjádřil se ke své současnosti.

Doplnil ovšem, že kdyby ho práce nebavila, tak by ji nedělal. A že se jednalo v podstatě o pohodlnou existenci. „Získáš tam kontext světového dění, kdo s kým, proti komu, proč. Jak se uzavírají různé aliance, spojenectví,“ popsal práci v europarlamentu.

Foltýn

Řeč přišla i na jeho rozhovor na Echu, kde byl s plukovníkem Otakarem Foltýnem. Zahradil se svěřil, že mu koordinátor strategické komunikace leze na nervy. Ale říkal si, že musí zůstat v klidu a prý se mu párkrát povedlo Foltýna vytočit. „Já mám pocit, že není moc chytrý. Skutečně přemýšlí v takových černobílých schématech,“ odhadl.

Dodal, že si „Foltýny“ pamatuje z vojny. „To byli tenkrát kapitáni, majoři, takový zanícený typy. Ti nám tam dělali politické školení mužstva,“ řekl a dodal, že Foltýn, kdyby se narodil dříve, tak by mezi ně skvěle zapadl. Myslí si, že Foltýn k tomu také tak přistupuje, že národ je mužstvo a on ho musí správně vyškolit, aby věděli, co si o čem mají myslet. „Spousta lidí se tomu musí smát, spousta lidí musí být naštvaná, protože tenhle zupáckej přístup dneska už nikdo nemůže brát vážně. Akorát ti největší fanatici to berou vážně,“ komentoval. Gregor podotkl, že z Foltýna je influencer a tiskový mluvčí a chodí do rozhovorů říkat, co se mu líbí a nelíbí.

Zahradil doplnil, že si Foltýn dělá PR a spekuloval, zda skončí nakonec v politice. A natáhl si na sebe komunitu anonymních profilů na sociálních sítích. A přes ně multiplikuje svoje vzkazy. Také zmínil, že by rád viděl, jak se používá rozpočet Stratkomu. Ten v roce 2024 utratil 43 milionů korun, a z toho 42 milionů se neví kam a komu, protože rozpočet je nadepsaný „mediální náklady“ a „služby“. Takže má podezření, že z těchto peněz jsou placeni influenceři, kteří jedou provládní kampaň. A byl by rád, kdyby toto podezření Stratkom vyvrátil, protože pokud by se podezření potvrdilo, tak by se jednalo o zneužití státních prostředků pro kampaň. Podotkl, že 42 milionů korun skutečně nejsou malé peníze. Zvlášť opozice by se prý měla o Stratkom více zajímat.

CPAC

Zahradil složil poklonu Orbánovi, že přemýšlí strategicky a že mu vyšla sázka na Donalda Trumpa. Proto má nyní dosah do Republikánské strany, který nemá nikdo jiný. Podle Zahradila to pochopili i Poláci. A že je dobré na CPAC jezdit pochopil i Robert Fico, který není konzervativní pravičák. Gregor ale podotkl, že třeba Jan Lipavský by si s ostatními lidmi na CPACu neměl co říci, vzhledem k tomu, jak rozdílné vnímání reality má. Ale vzhledem k tomu, že na CPACu byl i Babiš, tak by se dle Gregora vztahy ve V4 mohly brzy vylepšit.

Bývalý europoslanec řekl, že V4 česká vláda zničila kvůli Ukrajině. A že na vše pohlíží prizmatem Ukrajiny. „V momentě, kdy na to někdo začne mít jiný názor, tak oni ho odepíšou,“ shledal s tím, že takto odepsali Maďarsko a Slovensko.

Patrioti

Padla otázka, kam by se Zahradil v europarlamentu přidal, kdyby byl opět zvolen. Konstatoval, že určitě k Patriotům, když se rozešel s ODS. I když má v ECR stále přátele. A spekuloval, že kdyby se Patrioti a ECR spojili, mohli by být druhou nejsilnější frakcí v europarlamentu, možná dokonce i první. Samozřejmě, strany jako ODS by odešly, ale Italové i Poláci by dle Zahradila zůstali. Stejně tak Rumuni.

Města vs. vesnice

Zahradil poukázal na to, že proti polskému Karlovi Nawrockému byl v podstatě celý establishment. Gregor připomenul, že mimo velká města Nawrocki vyhrával poměrem 82 % ku 18 %. A Zahradil dodal, že to samé se děje v ČR, kde sice v Praze a v Brně vyhrává SPOLU, ale mimo města je to něco docela jiného. „Já mám chalupu na pomezí Libereckého a Středočeského kraje. A tam by si o ODS nikdo neopřel ani kolo, tam se volí jinak už od 90. let,“ přidal k lepšímu. Gregor navázal, že podle nového průzkumu by si kolo neopřela i třetina voličů SPOLU. Bývalý europoslanec soudí, že z ODS zbyla pouze značka a že je hrozné, co strana dovolila, aby se z ní stalo.

Bitcoin

Pár slov také padlo ke kauze bývalého ministra Blažka. Zahradil poznamenal, že v ODS zažil jednak tzv. sarajevský atentát, kdy šlo o pár milionů, a kauzu Nagyová, kde vládu položil osobní život premiéra. A teď je tu kauza, kde létají miliardy. Takže má dojem, že „pár čímanů“ zjistilo, že je k dispozici dost peněz, a ty si teď rozdělují. A tuší, že je za tím „nějaký šméčko“, což se ještě budeme dozvídat v následujících týdnech, měsících nebo i rocích.

Komentoval ale i novináře; má vytipovaných pár jmen, u kterých je přesvědčen, že jim informace pouštějí silové složky. „Já nejsem schopen si představit, že by slečna Pokorná nebo teda Zdíša se dopátrala věci tak komplikované, jako byl tento bitcoinový převod. To si myslím, že musela dostat od někoho echo,“ uvedl. A ptal se, od koho a proč. Vysvětlení má celou řadu, únik zevnitř ODS nebo od koaličního partnera, ale také od silových složek, které rozehrávají nějakou partii.

Gregor si mimo jiné všiml, že kauza „oddělala“ druhou linku Fialovy kampaně, kdy tou první byla Ukrajina a tou druhou „slušnost“ a „hodnoty“.

Umělci

Zahradil s kampaní navázal s poznámkou, že Trump byl zvolen celebritám navzdory. „Doba, kdy se věřilo na podporu celebrit a mělo to nějaký význam v kampaních, je podle mě už pryč. Dneska to spíše může mít kontraproduktivní efekt. Protože ty celebrity patří do jiného světa než většina populace. To jsou lidé, kteří když jde o příjmy, životní styl, wellbeing, tak jsou několik úrovní nad tím, jak si žije běžný člověk. Takže když tito lidé začnou podporovat nějakého politika, nějakou vládu, tak to může obyčejného člověka maximálně naštvat,“ prohlásil bývalý europoslanec.

Gregor přišel s připomínkou, že teď jsou důležitější influenceři a k těm Fiala promlouval v jedné restauraci. „Dvě hodiny mluvil, jak jde o to Rusko, jak hrajeme o tu demokracii. Že to mohou být poslední svobodné volby, pokud by to dopadlo špatně. Opravdu takhle přesvědčoval, aby tu kampaň takhle jeli. A ti prvovoliči na to hodně dají,“ vyslovil obavu.

Konec demokracie

Bývalý europoslanec se vymezil proti „stihomamu“ ve formě „když nevyhrajeme, skončí demokracie“. „Já to považuju za nechutnou sprosťárnu. To ničí společnost, diskusi a v podstatě jakékoliv normální politické soupeření,“ řekl a dodal, že je to od vlády nezodpovědnost. Zvláště od premiéra, který je ochoten dle Zahradila stavět kampaň na stihomamu, podezírání a udávání, ačkoliv se chlubí slušností. A vyslovil myšlenku, že by se nedivil, kdyby někteří influenceři byli placení „přes Foltýny“. Vytlačování z demokracie považuje za nezodpovědné.

Gregor si položil otázku, kam se ještě kampaň bude stupňovat. „To se tam ještě porvou, to bude jak na fotbale,“ přisadil si Zahradil vzhledem k módě tahat do publika v médiích stoupence stran.