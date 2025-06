Schillerová na sobotu: Stanjura, spolužák a bitcoinová síť

Úvodem Alena Schillerová připomíná školní minulost dvou hlavních postav celé kauzy – Zbyňka Stanjury a advokáta Kárima Titze – a naznačuje jejich dlouholeté osobní vazby. „Vážení přátelé, školní rok pomalu končí a Zbyněk Stanjura ze 4. C už se těší na prázdniny. Je léto roku 1982. Paní třídní učitelka má co dělat, aby rozdivočelou mládež udržela na uzdě. Stejně tak paní učitelka naproti ve 4. B, kde sedí Kárim Titz. V jaké lavici netuším, ale Zbyněk to ví. Znají se. Kdo z vás by chtěl pochybovat, ať si otevře Almanach ke 140. výročí vzniku prvního českého gymnázia na Opavsku, kde je seznam studentů Mendelova gymnázia Opava od roku 1883. Zdravím šikovné novináře, kteří si to prostudovali,“ uvádí bývalá ministryně financí.

Následně popisuje, jak se koncem roku 2024 začal formovat plán na přesměrování miliard v kryptoměnách, s pochybným pozadím. „Posouváme se o 42 let do budoucnosti. Ze Zbyňka je teď ministr financí, z Kárima zavedený advokát mocných politiků a podnikatelů. A nejen jich. V prosinci 2024 posílá pan advokát dopis na ministerstvo spravedlnosti se „zajímavou nabídkou“. Prý ví o zámečníkovi z Břeclavi, který má na zabaveném počítači peněženku se třemi miliardami korun v bitcoinech. Když mu stát počítač vydá a dovolí peněženku odemknout, daruje státu onen pán z Břeclavi miliardu. O tom, že tyhle peníze pocházejí z drog, dětské pornografie, zbraní, falešných dokladů a dalšího svinstva, teď už všichni víme, nebudu se o tom rozepisovat. Podstatné je, že už tehdy, v prosinci 2024, to všichni zúčastnění taky moc dobře věděli.“

Schillerová upozorňuje, jak se do celé záležitosti zapojila obě zmíněná ministerstva, která společně plánovala, jak naložit s miliardovým „darem“ z kriminálního prostředí. „Někdy mezi lednem a únorem 2025 se domlouvá Blažkovo ministerstvo spravedlnosti se Stanjurovým ministerstvem financí, že ‚dar‘ od mafiána má skončit v bitcoinové peněžence Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který podléhá právě Stanjurovi. Akce byla naplánována na 7. březen 2025,“ přibližuje politička.

Zlom pak přichází ve chvíli, kdy den před domluvenou schůzkou začnou bitcoiny z peněženky mizet – a to bez vědomí státu. „Den před domluvenou schůzkou, na které měla být oficiálně odemčena Jiříkovského peněženka, hlásí americká společnost Arkham na síti X, že se už peníze daly do pohybu a skončily ve třech nových peněženkách s neznámým vlastníkem.“

Namísto do oficiálních prostor přicházejí hlavní aktéři do soukromé kanceláře – a vše organizuje Stanjurův poradce, kterého přivedl jeho spolužák Titz. „Další den nato vstupuje kriminálník Jiříkovský s naším známým právníkem a spolužákem Stanjury Titzem do jakési kanceláře na pražských Vinohradech. Čili nikoli k soudu, nikoli na ministerstvo financí. Ta kancelář patří soudnímu znalci jménem Jiří Berger. Na tomto pánovi je zajímavé, že už od roku 2022 dělá Zbyňku Stanjurovi poradce. A víte, kdo si ho vybral a zaplatil pro tuto delikátní operaci? No právě advokát Titz, Stanjurův spolužák,“ pokračuje Schillerová.

Přestože transakce měla být pod dohledem notáře, objevují se pochyby, zda byl skutečně přítomen – a opět jde o známého jednoho z ministrů. „Pojďme dál. Jiříkovský odemyká peněženku a soudní znalec Berger fotí obrazovku. Jsou na ní vidět bitcoiny za tři miliardy korun. Není to ale ještě hotové. Ještě musí přijít notář, aby celou tuhle akci posvětil před zákonem. Tím notářem byl Lubomír Mika. A teď si představte tohle. Tak jako byl advokát Titz spolužákem Stanjury, byl notář Mika spolužákem Blažka. Hezky v rodině, co říkáte? Později se ukázalo, že není vůbec jisté, jestli byl pan notář u toho focení osobně přítomný nebo se jen spokojil s hotovou fotkou od znalce Bergera. Prostě to podepsal a bylo.“

Až zpětně se pak veřejnost dozvídá, že částka v bitcoinech byla mnohem vyšší – a stát na celé operaci nevydělal nic. „Dnes už víme, že na bitcoinové peněžence kriminálníka Jiříkovského neležely 3 miliardy, ale těch miliard bylo 12,5. Všechny se rozplynuly v temných vodách internetu a skončily v peněženkách neznámých vlastníků. Až na tu jednu jedinou miliardu, z které ale stát stejně nebude mít vůbec nic. Ti, kdo špinavé a krvavé bitcoiny od Stanjurova úřadu koupili, je teď musí vracet a samozřejmě, že své peníze chtějí od státu zpátky. Novináři mezi tím rozebrali na kostičky Stanjurovy a Blažkovy historky o tom, že advokáta Titze neznají a znalce Bergera a notáře Miku si vybrali náhodou,“ dodává exministryně.

Policie nyní zasahuje na obou ministerstvech a hnutí ANO podalo již návrh na vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy. „Ve čtvrtek vstoupili na obě ministerstva pod Stanjurou a Blažkem detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu a odnesli si nějaké dokumenty. Nezahálíme ani my, poslanci ANO. Podali jsme návrh na svolání mimořádné schůze Sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy. První vlády, která spolupracovala s mafií,“ uzavírá Alena Schillerová svůj komentář.

Schůze Poslanecké sněmovny o vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý.