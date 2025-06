Fialovu show rozstřelili naštvaní občané. Pazderková zuřila

„Jděte s tou vaší propagandou do pr*ele,“ zařval na premiéra Petra Fialu vlasatý muž a naštvaně odešel. „Přesně tohle je demokracie, že to můžete říct a nic se vám za to nestane,“ podotkla komička Iva Pazderková. Stalo se po třiceti minutách na předvolebním mítinku hlavního lídra koalice Spolu v pražském divadle La Fabrika, které bylo zvenku obšancované policií, zevnitř prošpikované osobními strážci. Stáli jsme kousek od pódia.

Sofistikovaná show?

„Přestože špatně slyším, tak jsem slyšela píšťalky, děcka. Podívejte se, když do toho foukáte, tak to především ničí sluch a ušní bubínky těm, co sedí vedle vás. Tak se na to můžeme vyfláknout a můžeme pískat případně na prsty, ale tak nějak něžně, ohleduplně, protože celá tato debata bude sofistikovaná,“ sdělila na úvod komička Iva Pazderková. Nicméně při debatě střídala dvě různé role. Když naslouchala premiérovi Petru Fialovi, hrála naivní školačku, která zakusila kouzlo první lásky. Ty pohledy byly více než nábožné. Když se bavila s Fialovými odpůrci, stala se z ní bigotní sekernice. A hned je třeba říct, že show tohoto dua byla všechno jiné, než sofistikovaná.

Podle Fialy začne být debata o zavedení eura po těchto volbách hodně vážná. Za Babišovy vlády jsme se podle premiéra hodně vzdálili od deficitu veřejných financí pod tři procenta, takže debata byla jen velmi teoretická, ale dnes máme zdravou ekonomiku i veřejné finance. Překážkou však stále je, že dost Čechů euro nechce, protože je spokojená s celkem stabilní korunou. A dodal: „Jestli chcete euro, tak přesvědčujte lidi ve svém okolí, aby ho také chtěli, a když ho bude chtít alespoň polovina společnosti, tak se do toho my politici můžeme pustit.“

Pazderková se zaměřila na jednu paní, která občas nahlas nespokojeně zabrblala, a vypáčila z ní otázku: „Proč musím platit něco, co nechci, nesleduju a nebudu platit?“ Nakonec se všichni domluvili na tom, že jde v dotazu o koncesionářské poplatky pro veřejnoprávní média. „Naše společnost se rozhodla, že budeme mít veřejnoprávní média… Aby byla nezávislá, nebudou financována přes státní rozpočet, a proto se zavedly koncesionářské poplatky… Všichni si uvědomte, že kdybyste měli rodinné rozpočty, jako před dvaceti lety, tak vám to dnes stačit nebude. V té situaci byla Česká televize a rozhlas a proto jsme poplatky o něco málo navýšili…,“ odpověděl.

Špatná show!

Následně přišel dotaz, že sedmnáct zemí Evropské unie (EU) hlasovalo pro revizi asociační dohody mezi EU a Izraelem, Česko bylo proti. Bude Fiala v případě, že se stane premiérem, i nadále blokovat revizi asociační dohody? „To, co se děje v Gaze, mi není jedno… Jsme přesvědčeni, že je správné usilovat o vyváženou politiku vůči Izraeli a takovou, která zajistí dlouhodobě mír a důstojný život na Blízkém východě všem, včetně Palestinců. Nemyslím si, že by k tomu vedlo vypovídání asociační dohody se státem Izrael či sankce na ministry Izraele. Když jsem sem šel, tak jsem četl zprávu o tom, jak Hamás zabil humanitární pracovníky a brání lidem, aby se k nim dostala humanitární pomoc a není to poprvé,“ odvětil mimo jiné. Začalo se schylovat ke konfliktu, byť verbálnímu.

„To je naprostá lež,“ začal vykřikovat vlasatý chlapík. „Dokážete vnímat a vést civilizovanou debatu? Máte jednu konkrétní otázku, ne nějaká prohlášení. Pokud chcete odpověď, proto jste tady, pokud ji nechcete, jste zde zbytečně,“ reagovala Pazderková s tím, že má pán mluvit do mikrofonu, neb to není těžké. „Nedokázal jsem to v sobě potlačit… Premiér se rozpovídal o hodnotách… Pan premiér působí jako velmi kultivovaná osoba, fešák, já bych mu věřil… Když jde o otázky Gazy a historické Palestiny, tak mu věřit nemohu, protože vím, co se tam děje. Ne skrz Českou televizi, kterou jsme nuceni platit…,“ sdělil chlapík a začali se s Fialou překřikovat.

„Teď se nerozhořčuju jako politik nebo premiér, na to se vykašlu, ale jako člověk, který celý život usiluje o to, aby v této zemi byla demokracie, kultivovaná diskuse a svoboda,“ řekl Fiala s tím, že je třeba porazit Hamás, omezit vliv Íránu a dospět k dvoustátnímu řešení důstojnému pro Palestinu. Překřikovali se dál. Pazderková pohrozila výtržníkovi druhým varováním, pak prý půjde za dveře. Chlapík naštvaně odešel, přičemž zařval onen osudný anální odsudek ze začátku reportáže.

Následně přišly otázky ohledně bydlení, podnikání a tak dále. Jeden mladý muž se zeptal na německé platy. Podle Fialy se k německým platům přibližujeme: „Jsme devátá nejzdravější ekonomika v EU, ale i druhá nejvíc investující… V některých profesích už německé platy mají a jde mi o to, aby těch lidí u nás bylo co nejvíc. Jsme nejúspěšnější postkomunistickou zemí a pořád se ten rozdíl mezi vyspělými státy a námi snižuje, a když se blbě, omlouvám se, špatně rozhodneme v příštích volbách, tak to všechno padne zpátky…“ Svých pár sekund slávy si při show prožili i ministr zahraničí Jan Lipavský a ministr financí Zbyněk Stanjura. Skončilo to tak, že postarší žena začala vykřikovat: „Free Palestine a Fiala do Haagu.“ Hodně špatná show ale už skončila. Návštěvníci se toho moc nedozvěděli. Show, kde je Pazderková za blbou blondýnu, jsou o řád lepší. Tam se člověk alespoň pobaví.