Íránská státní tisková agentura IRNA uvedla, že Teherán odpálil stovky balistických raket na Izrael. Čína Írán jednoznačně podpořila. Írán popsal, co vidí jako „základní problém dneška“.

Írán odpověděl na izraelský útok na zařízení na obohacování uranu. K útoku došlo v rámci operace nazvané Vzestupující lev. Server Times of Israel tvrdí, že se rozjela dlouho připravovaná akce, připravovaná celé roky, jejímž cílem je odstranit hrozbu, kterou pro Izrael představuje Írán. Izrael uvedl, že nemá jinou možnost než zaútočit na Írán, a dodal, že shromáždil informace o tom, že se Teherán ve svém úsilí o získání jaderné zbraně blíží „bodu, odkud není návratu“. Proto se hlavním cílem útoku stalo zařízení na obohacování uranu v Natanzu.

Všichni piloti a posádky izraelského letectva, kteří se zúčastnili úderů, se vrátili na své základny bez zranění, uvedla armáda v pátek pozdě ráno.

Podle vojenských představitelů měla izraelská operace trvat několik dní. Dodali, že IDF (Ozbrojené síly Státu Izrael) se připravuje na těžkou palbu z Íránu, ale tvrdí, že „na konci operace nebude ze strany Islámské republiky existovat žádná jaderná hrozba“.

Čína na půdě Rady bezpečnosti OSN izraelský útok zkritizovala. Čína odsuzuje „porušování suverenity, bezpečnosti a územní celistvosti Íránu“ ze strany Izraele, uvedl podle CNN na mimořádném zasedání Rady bezpečnosti OSN vyslanec u OSN Fu Cong.

Peking je prý „vážně znepokojen“ negativním dopadem současné situace na íránská jaderná jednání, a vyzval Izrael, aby okamžitě zastavil veškeré vojenské akce, aby se zabránilo další eskalaci. Fu také uvedl, že by mělo být plně respektováno právo Íránu na „mírové využívání jaderné energie jakožto signatáře Smlouvy o nešíření jaderných zbraní“.

Čína je klíčovým partnerem Teheránu, zejména v oblasti energetiky a infrastruktury. V březnu v Pekingu hostila náměstky ministrů zahraničí Íránu a Ruska, kde diskutovali o íránské jaderné otázce a naléhali na zrušení sankcí vůči Íránu.

Íránský odvetný úder, provedený za pomoci raket a dronů, tři lidi zabil a desítky dalších zranil. O výsledcích odvetného úderu informoval server Times of Israel. Íránská státní tisková agentura IRNA uvedla, že Teherán odpálil stovky balistických raket na Izrael. Zprávu převzala agentura Reuters.

Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí obvinil Izrael z rozpoutání války. Vysoce postavený íránský úředník uvedl, že nikde v Izraeli nebude bezpečně a pomsta bude bolestivá. Íránský vyslanec při OSN Amir Saeid Iravani řekl, že při izraelských útocích na Írán bylo zabito 78 lidí, včetně vysokých vojenských představitelů, a více než 320 lidí, většinou civilistů, bylo zraněno.

Izraelský vyslanec při OSN Danny Danon sdělil, že zpravodajské služby potvrdily, že Írán během několika dní vyprodukuje dostatek štěpného materiálu pro několik bomb. Izraelskou operaci označil za „akt národní ochrany“.

Seniorní politický analytik katarské televize Al-Jazeera Marwan Bishara zmínil, že Izrael používá záminku „sebeobrany“ k páchání zločinů v celém regionu, a může tak činit, protože je financován, vyzbrojen a poskytuje mu „diplomatické krytí“ USA. „Izrael má vojenskou převahu díky Spojeným státům. Dalo by se také říci, že to není Izrael. Je to izraelská armáda podporovaná Amerikou. Protože všechno, co Izrael použil při tomto bombardování, bylo americké,“ řekl Bishara v souvislosti s útoky na Írán.

„Základním problémem dneška, stejně jako základním problémem celého Blízkého východu, je, že si všichni – zejména Izrael – myslí, že účel světí prostředky. Že si můžete dělat, co chcete: porušovat všechny zákony lidskosti, mezinárodního práva atd., protože si myslíte, že váš cíl, vaše věc, je důležitější než ostatní,“ řekl Bishara.

Psali jsme: „Dají si kříž na čelo.“ Vážná slova profesorů k eskalaci v Íránu Trump k Íránu: Tvrdé varování a slova o peklu Zásah v Íránu: Jaderné ohrožení se nekoná Ruce pryč. USA nechtějí mít s izraelským útokem nic společného