Setkání skutečných elit, kam Pavla ani Fialu nepozvali. Bednář o tom, co znovu zůstalo veřejnosti utajeno

Lomit rukama nad „bitcoinovou“ kauzou asi nemá smysl. Nicméně, co vám to řeklo o stavu ODS, české pravice a obecně české politiky a státní správy?

Bitcoinová kauza především ukazuje, že v podstatě celá česká společnost, a v jejím rámci i čeští politici, nerozumějí současnému digitálnímu světu, a vykládá ho podle toho starého analogového. Míra tohoto nepochopení odpovídá zvýšení ceny bitcoinu za uplynulých deset let, kdy bitcoinová kauza začala. Každému, kdo chce porozumět současnému digitálnímu světu lze doporučit knihu The Technological Republic (Technologická republika), jíž napsali Alexander C. Karp, spoluzakladatel a šéf společnosti Palantir Technologies, a jeho právní poradce Nicholas W. Zamiska, a která vychází z jejich téměř desetileté konverzace o technologiích a politických i kulturních výzvách. Ti, kteří to nezvládnou přečíst anglicky, mohou počkat do letošního podzimu, kdy by měla vyjít česky. Anketa Věříte, že „kauza bitcoin“ vznikla pouze nešikovností Pavla Blažka a dalších představitelů? Věřím 1% Nevěřím 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10388 lidí

Motoristé sobě tvrdí, že česká pravice je „nemocná“ a že oni ji chtějí „uzdravit“. Jenže za pravici se u nás považuje třeba TOP 09, která vždy horuje za každé progresivistické výmysly z Bruselu. Má český volič vlastně zájem o skutečnou pravici?

Pojem pravice patří do analogového světa a jeho používání v dnešním digitálním nedává smysl a mate. Pro českého voliče je v tomto kontextu nejlepší sledovat spor Donalda Trumpa s Elonem Muskem o „velký krásný zákon“ a hlasovat pro tu českou politickou stranu, která bude vyznávat buď Trumpův, nebo Muskův postoj, tedy, velmi zjednodušeně řečeno, buď pro MAGA, nebo pro technologické miliardáře. V tomto ohledu možná existují dva zdravé rozumy, přičemž s oběma se lze ztotožnit. Ať už se takový český volič rozhodne pro jeden, nebo druhý postoj, zvítězí u něj zdravý rozum. A to je podstatné.

Zmíněné bitcoiny vynesly do pozice ministryně spravedlnosti Evu Decroix, jejíž názory bývají řazeny spíše k TOP 09. A liberální novináři začali spekulovat, že po prohraných volbách by mohla nahradit Petra Fialu na postu předsedy strany. Jak se vám to poslouchá?

V takovém případě se ze současné ODS uvolní její voliči kolem, řekněme obecně, hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby, kteří by mohli volit podle jednoho ze dvou zmíněných zdravých rozumů.

Ve Spojených státech amerických došlo k roztržce mezi Donaldem Trumpem a Elonem Muskem, za kterou se druhý jmenovaný omluvil. Jak vlastně s odstupem hodnotit Muskův přínos pro škrtání státních výdajů, což si předsevzal?

Elonu Muskovi se nepodařilo splnit úkol, který si předsevzal, tedy seškrtat dva biliony dolarů federálních výdajů, hovoří se o 120 až 180 miliardách dolarů. A Musk, a s ním i jemu podobní na celém světě, by si z tohoto sporu měli vzít především ponaučení, že snahu o efektivitu státu mohou porazit politická rozhodnutí.

Trump velmi „šlápnul“ do otázky migrace. Když téměř nechal obsadit Los Angeles armádou. Odvádí jen pozornost, jak tvrdí liberálové, nebo to zkrátka jinak nejde?

Trump se jen snaží vyřešit problém migrace do USA. Pokud se někomu jeho řešení nelíbí, ať navrhne jiné, a přesvědčí o něm Trumpa. Tímto řešením však nejsou násilné protesty.

V Praze se sešla bezpečnostní konference Globsec, která byla dříve v Bratislavě, nicméně po nástupu Roberta Fica byla přesunuta k nám. K čemu takové akce dle vás slouží? Nic nového nepadlo.

Bezpečnostní konference Globsec jsem se nezúčastnil, ani jsem nesledoval výstupy z ní, takže o ní nemohu nic říct. Ve stejné době však probíhala ve Stockholmu konference skupiny Bilderberg, které jsem se sice také nezúčastnil, ani jsem nemohl sledovat výstupy z ní, protože byla veřejnosti nepřístupná, ale její účastníci byli o několik pater výš než ti v Praze, například zmíněný Alexander C. Karp, technologický miliardář Peter Thiel, vrchní velitel armády USA pro Evropu a Afriku Christopher Donahue, ale i třeba novinářka Anne Applebaumová. A jejich názory by mě zajímaly mnohem víc, než vystoupení kupříkladu českého prezidenta Petra Pavla na bezpečnostní konferenci Globsec.