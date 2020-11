Pekarová: Jel Babiš teď někdy autobusem? Tam nejsou rozestupy. Tak proč v marketech

reklama

Poslanecká sněmovna projednává návrh vlády na prodloužení nouzového stavu. Ten v současné době platí do zítřka, 20. listopadu. Premiér Andrej Babiš si přeje prodloužit tento stav, který umožňuje omezovat některá ústavní práva občanů o jeden měsíc, tedy až do 20. prosince. K tomu se ve Sněmovně vyjádřila i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Ta na úvod zmínila, že prodloužení nouzového stavu se v Poslanecké sněmovně projednává již počtvrté či popáté, a tak by všichni čekali, že poučení z těch předchozích žádostí měla vláda dostatek. Tomu tak prý ovšem není. „Těch množství nesrovnalostí, které jsme dostali v tom materiálu, který jsme dostali dopředu, snad ještě přibývá. Pro mě je to nepochopitelné. Žádost není vůbec aktuální. Je tam celá řada věcí, které nejsou už vůbec teď platné. Například v tom samotném zdůvodnění na straně 3 je napsáno, že aktuální opatření spočívají i v zákazu prezenční výuky na všech typech škol, tak víme, že včera se obnovila pro první a druhou třídu, je tam celá řada dalších nesrovnalostí a chyb,“ upozornila Pekarová.

„Myslím si, že je další důležitá informace pro vás a je důležité ji zmínit, že tak jak proběhlo prodlužování naposledy, tak rozhodně se nesmíříme s tím, že tady budete celou dobu jen sedět a mlčet nebo dokonce se odsud ze Sněmovny úplně odeberete a na všechny dotazy, podněty a podněty, které tu jsou opravdu odevšad, ze všech stran, tak neodpovíte a neposkytnete své stanovisko. To je naprosto nepřijatelný přístup a opravdu tady hazardujete už dlouhodobě, ale tentokrát tady to ještě šponujete výš s důvěrou lidí v tom, že víte, co děláte, že ta žádost je oprávněná a že vláda má šanci vůbec dostat epidemii pod kontrolu,“ vyčetla Pekarová vládě.

Například u systému PES, který požaduje ve všech stupních nouzový stav, tak Pekarová je ráda, že od začátku pandemie konečně došlo k vydání tohoto plánu, ale na druhou stranu by bylo dobré přiznat, že pokud má platit tento plán, tak je třeba mít vyhlášený nouzový stav přinejmenším do jara. Představitelé vlády to prý nechtějí veřejně říct, jelikož ví, jaká je nechuť k nouzovému stavu u veřejnosti.

„Viděli jsme včera záběry front, které se tvořily, a určitě si nejeden z nás klade otázku, proč je zrovna patnáct metrů ta zvolená plocha, na kterou smí být do obchodu vpouštěn zákazník. Myslím, že alespoň pan ministr zdravotnictví, u pana premiéra bych si tím tak jista nebyla, někdy jel autobusem v poslední době nebo metrem, prostě nějakým dopravním prostředkem. Já jím jezdím pravidelně a vím, že tam lidé rozhodně nemohou a nedodržují logicky tím pádem rozestup dvou metrů, a to jsou třeba v uzavřeném vagonu nebo autobuse, kde není možnost mít otevřená okna, často se tedy nedá hovořit o takové ploše nebo o takovém prostoru, kde cirkuluje vzduch jako ve velkém supermarketu, v obchodním centru a podobně.

Proto mi připadá, že logika tohoto požadavku je v tomto případě velmi pochybná, a to i když si spočítáme, a to jsem si musela trochu osvěžit, to přiznávám, jak se počítá plocha, že když máme dodržovat dvoumetrový rozestup, tak by vlastně při dodržení tohoto základního pravidla, které už nás od jara provází, které asi jen málokdo zpochybní, které se dodržuje v celém světě, kde s covidem bojují, tak by znamenala plochu 3,14 metru na osobou,“ zmínila předsedkyně TOP 09. Prý by tedy mohlo být více zákazníků v obchodech, než je nyní povoleno. Některé opatření, která jsou i v tom systému PES, by tedy měly dle Pekarové projít revizí.

Dále upozornila na ekonomické aspekty této krize. Mnoho lidí prý balancuje na hraně ekonomického přežití. „Mnozí už do propasti spadli i vlivem toho, že pomoc, kterou poskytuje stát, je nesmírně pomalá. Ta jasná poučka, která už z jara měla být, je čím rychleji, tím lépe, a to se opět ani teď na podzim neděje. Snažila jsem se sehnat aktuální informace o tom, kolik už bylo vyřízeno například kompenzačních bonusů a bohužel při oslovení těch úřadů, které jsou za to zodpovědné včetně ministerstva, jsme takovou informaci s mými kolegy nebyli schopni z nich získat,“ pověděla. Chce též zanést do usnesení, aby vláda předložila přehled vládních kompenzací, které stát vyplatil, stejně jako průměrnou dobu vyřízení žádosti.

„Co se týče kompenzací lidem, kteří jsou nejvíce postiženi, ať už se jedná o kompenzační bonus nebo o jakýkoliv z těch programů, tak nestačí samy o sobě, pokud nepřijmeme, jako bylo na jaře umožněno, odpuštění odvodů. Pokud dáme někomu patnáct tisíc a rovnou mu z toho jednu třetinu vezmeme, tak to velká pomoc není,“ soudí Pekarová.

Na závěr se věnovala očkování. „Není to jednoduchý úkol, protože má-li být proočkována velká část populace, pan ministr uvádí, pokud se nepletu 65 až 70 %, tak je to samozřejmě i velký logistický úkol a je nutné, aby už dnes vláda měla zpracovaný očkovací plán pro občany České republiky, který právě zohlední ty rizikové skupiny a ty skupiny, které mají být očkovány předčasně a aby tento plán byl zveřejněn, jakmile bude dostupnost vakcíny, tak aby mohl začít,“ dodala. Nechce tedy dávat vládě bianco šek na další měsíc nouzového stavu.

