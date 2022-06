Pekarová v Rotterdamu sebevědomě: Naši partneři si oddychli, když u nás došlo ke změně vlády

„Já jsem v postoji k Viktoru Orbánovi jednoznačně konzistentní. A není to jen otázka posledního půlroku, ale několika let, kdy se rozhodl jít cestou, jak on sám říká, neliberální demokracie. Což ve své podstatě znamená hlavně to, že má až autokratické tendence, a to si myslím, že nesmíme ignorovat. Ani si nesmíme myslet, že to je jen otázka Maďarska a nemáme se tím zabývat. Proto jsem také jako předsedkyně strany, která je součástí EPP, podepsala výzvu k tomu, abychom Fidesz vyloučili. Abychom se k tomu postavili čelem a nebyli tím, že budeme zavírat oči před děním v Maďarsku. Myslím si, že to tehdy bylo těžké rozhodování pro každého, ale všechno má své meze. Pokud jsou překročeny, tak zkrátka nemůžeme legitimizovat postupy, které volí, tím, že se k tomu neozveme, nebo že se k tomu razantněji nepostavíme. Jsem tedy ráda, že nakonec EPP tento postoj jasně vyjádřila,“ poznamenala Pekarová Adamová.

„Teď, v době války na Ukrajině, jsme svědky toho, že to bylo rozhodnutí správné, kdy nám dává ten čas, kdy se obnažují charaktery za pravdu, ve chvíli, kdy hledíme na jeho příchylnost k Rusku, k diktátoru Putinovi a k tomu, že o té společné pozici, byť nakonec třeba po nějakých velkých překážkách a dlouhých debatách, se nakonec třeba podaří Maďarsko přesvědčit, kdy Maďarsko pod Viktorem Orbánem si k té společné pozici dává nesmírné množství různých podmínek a vlastně ten společný postup různě zpochybňuje,“ podotkla Pekarová Adamová.

Česko je nadále spolu s Maďarskem členem Visegrádské skupiny. Jak vnímá Pekarová Adamová visegrádskou spolupráci, má smysl? „Myslím, že Visegrád přežije vždycky každou tu nějakou odchylku nebo vychýlení v těch jednotlivých zemích, co se týče vlády, o nás se za vlády Andreje Babiše nedalo hovořit o tom, abychom byli vždy věrohodným partnerem pro ostatní země v Evropské unii. A je úplně evidentní, že si naši partneři hodně oddychli, když došlo ke změně vlády. Mám to potvrzené desítkami konkrétních zkušeností. Visegrád přežije i Orbána. Ale na druhou stranu je dobré se poohlížet, a my tak činíme, i po jiných spojenectvích a partnerstvích. I v současné situaci, kdy je válka na Ukrajině, kterou vyprovokoval, rozpoutal diktátor Putin, tak mnohé spojuje zejména s Pobaltím, s baltskými zeměmi, s Poláky a v některých ohledech se dobře shodneme i se Slovenskem,“ zmínila Pekarová Adamová a dodala, že bychom se neměli upínat k jednomu formátu – formátu V4.

Pekarová Adamová hovořila také o zahraniční politice Česka, kterou vnímá jako jednotnou. „Ten postoj naší vlády je hodně formován tím, že se v klíčových záležitostech samozřejmě shodujeme, jinak bychom spolu mohli těžko tvořit vládu a vytvořit i dvě koalice předtím, než jsme do samotné vlády vstoupili. Pro mě je evidentní, že obstojíme v klíčových a historických situacích, které teď nastávají. Nenacházím zkrátka jediný hlas, který by nějakým způsobem zpochybňoval českou pozici vůči tomu, co se děje na Ukrajině. A to od prvních dnů války. Je to pro nás něco úplně přirozeného, o čem nepotřebujeme debatovat. Nevedeme vůbec žádné dalekosáhlé debaty o tom, jestli máme vojensky podpořit Ukrajinu,“ zmínila dále Pekarová Adamová.