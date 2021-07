Peksa přemýšlel: Je Babiš víc homofob, nebo se bojí o dotace?

Europoslanci mají dnes hlasovat o rezoluci, která odsuzuje přijetí maďarského zákona zakazujícího osvětu o sexuálních menšinách na školách navštěvovaných dětmi do 18 let. Premiér Andrej Babiš (ANO) se nechal slyšet, že nevidí důvod, aby se připojil pod dopis 18 lídrů Evropské unie na podporu LGBT. Česká republika podle něj nemá co mluvit do zákonů této země. Kdo naopak tvrdou reakci na chování Maďarska vítá, je europoslanec a předseda Evropské pirátské strany Mikuláš Peksa. „Nevím, jestli je Babiš homofob, ale pokud některý stát EU neplní své závazky, nelze tolerovat, aby měl všechny pravomoci,“ říká v rozhovoru pro Rádio Z.

„Tento postup je bohužel nutný vzhledem k tomu, že Evropská unie se zavazuje garantovat svým občanům základní práva shrnutá v chartě základních práv Evropské unie. Pokud některý z členských států tuto podmínku neplní, tak těžko lze tolerovat, aby měl nadále všechny pravomoci,“ konstatuje poslanec Evropského parlamentu Peksa.

Navrhované usnesení vyzývá Maďarsko ke zrušení pasáží zákona, jehož hlavním smyslem je podle Orbánovy vlády boj proti sexuálnímu zneužívání dětí. V případě, že maďarský premiér Viktor Orbán výzvu europoslanců nepřijme, bude se muset do věci prý vložit soud. „Jestli Orbán Evropský parlament vyslyší, nebo ne, to nedokážu posoudit. Pokud ale Evropský parlament nevyslyší, bude se to muset řešit soudně,“ říká politik.

Orbán podle Peksy spojuje víc věcí, které spolu nesouvisejí, a snaží se odvádět pozornost od reálných problémů: „Ten zákon, tak jak byl v Maďarsku přijat, směšuje dohromady věci, které spolu nesouvisejí. K zákonu přilepuje pasáže, které diskriminují sexuální menšiny,“ upozorňuje Peksa.

Mgr. Mikuláš Peksa Piráti





Zákon prý představuje problém v obecném měřítku: „Protože kromě školní výuky to zasahuje do audiovizuální tvorby, tedy některé filmy mají být v Maďarsku cenzurované. Tady to logicky naráží na společný evropský trh, na kterém mají právo vydavatelé své filmy uvádět, tohle ale jejich právo poškozuje,“ říká europoslanec.

Maďarský premiér podle Peksy brojí tolik proti lidem z LGBT menšin, aby odvedl pozornost: „LGBT je velmi zástupný problém vzhledem k tomu, že Maďarsko je jednou z nejpostiženějších zemí covidem, bylo zde ještě víc mrtvých než u nás. To znamená, že Orbán potřebuje od svých selhání a problémů odvést pozornost. Vymýšlí si obětního beránka, snaží se to na někoho hodit. O ničem jiném to není,“ je přesvědčen Peksa.

I kdyby skutečně došlo k tomu, že budou Maďarsku odebrána hlasovací práva v EU, musely by s tím souhlasit i ostatní země, to však například dlouhodobý maďarský spojenec, kterým je Polsko, odmítá. Díky tomu může být Orbán do jisté míry zatím klidný. „Tyto země se vzájemně podporují a kryjí se před kritikou ostatních, což je dost ostudné. Do jisté míry je to zabezpečuje, a do jisté míry je to součástí právě té krize, ve které se evropský právní stát dlouhodobě nachází,“ připomíná.

Poměrně intenzivně se podle Peksy už hledá řešení, jak hlasovací práva těmto zemím odebrat: „Čím déle bude trpělivost napínána, tím spíše je šance, že se dostaneme do situace, že se začne rozhodovat bez těchto dvou zemí. Nedej bože, aby snad následovaly nějaké další země,“ dodává poslanec Evropského parlamentu.

Ostře zkritizoval vlažný postoj českého premiéra Andreje Babiše vůči maďarskému zákonu zakazujícímu osvětu o sexuálních menšinách. „Nedokážu posoudit, jestli je český premiér víc homofob, anebo má prostě strach o dotace firmy Agrofert, která v Maďarsku operuje...,“ domnívá se, že si Babiš nechce znepřátelit Orbána kvůli dotacím.

Kromě toho má Evropská komise podle europoslanců v případě Maďarska neprodleně využít nové pravidlo, které podmiňuje čerpání unijních peněz dodržováním principů právního státu. Podle Peksy to v podstatě znamená, že Maďarsko nebude moci čerpat dotace: „Přesně tak je to myšleno, tohle není věc, kterou by Poláci mohli zavetovat. Pokud v nějaké zemi nefunguje právní stát, tedy nefunguje v ní policie, soudy a nejsou schopny pronásledovat tu dotační kriminalitu, nelze tam logicky peníze posílat,“ konstatuje.

„V Polsku i Maďarsku bují kolem dotací značná korupce. Tyto kauzy probíhající kulturní války mají tento problém pouze zastřít,“ opakuje předseda Evropské pirátské strany Mikuláš Peksa závěrem.

