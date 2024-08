Peksa vysvětloval: Za chystaný útok na koncert může Rakousko a jeho politika

Rakouská policie dosud zadržela čtyři lidi kvůli podezření z plánování teroristických útoků ve Vídni v době původně plánovaných koncertů americké popové hvězdy Taylor Swift. Ta v rakouské metropoli měla vystoupit ve čtvrtek a v pátek. Své koncerty však nakonec raději zrušila.

Peksa by připravovaný útok na vídeňský koncert zpěvačky Taylor Swift nedával do souvislosti s migrací. „Od rakouské policie jsme se dozvěděli, že jde v podstatě o osoby narozené v Rakousku, které se v Rakousku zradikalizovaly,“ řekl pirát Peksa v pořadu 360° na CNN Prima News.

„Myslím si, že je to spíše problém rakouské sociální politiky a toho, jakým způsobem pracuje s lidmi v tomto věku. Jaké jim dává možnosti a jakou oni vidí životní perspektivu. Na to, myslím, že by bylo lepší se soustředit,“ pokračoval Peksa a zopakoval, že „dávat tuto záležitost do souvislosti s migrací příliš nedává smysl“.

Peksa poukázal na Evropsku unii, která, dle jeho slov, nerozhoduje o klíčových politikách, které se těchto případů týkají. „Například v oblasti vzdělávání. V případě zradikalizovaných mladíků měl zasáhnout rakouský vzdělávací systém,“ vyjádřil svůj názor. Preventivně je podle Peksy nutné s těmito lidmi pracovat a zabránit tomu, že by neměli žádné perspektivy a tím pádem by byli pro společnost potenciálně nebezpeční. „Neměli bychom nechávat někoho stranou,“ pravil pirát Peksa.

Naopak druhý host, europoslanec Ondřej Knotek (ANO) dával případ do přímé souvislosti s nezvládnutou migraci. „V západních státech EU zažívají na denní bázi situace, kdy gangy pocházející z migračních vln obtěžují místní obyvatele. Je to na pováženou, ale dosud tuto situaci nikdo z předních představitelů nedokázal pojmenovat,“ připomenul Knotek.

Vůči Peksovu stanovisku Knotek namítl, že jde sice o „hezkou teorii“, ale realita je jiná. „Když komunita žije ve vyloučených lokalitách, jak je chcete přesvědčit, aby se chovali podle evropských norem?“ dodal. „Problém migrace je tím ve hře. Vyšetřovatelé uvedli, že mladíci se radikalizovali nejen na sociálních sítích, ale i ve svém (nyní již) přirozeném prostředí, tedy v Evropě,“ řekl Knotek.

