Penis, malé koule... Pískání na Klause ml.: Jeho nepřátelé promluvili. I z ODS. Nové info a „válka“

Incident na Národní třídě, kde demonstranti vypískali Václava Klause mladšího, stále hýbe společností. Podle některých neměl Václav Klaus mladší na Národní třídu vůbec chodit, jiní tvrdí, že s sebou neměl brát dceru. Nadační fond Proti korupci dokonce tvrdí, že poslanec nezodpovědně vzal dítě „do války“. Podle bezpečnostního analytika Němce je to, co se včera stalo, „prasárna“. A zastání měl předseda Trikolóry i v TOP 09. Také už se zjistilo, kdo má na svědomí „Putinovy děvky“.

Jak jsme již psali, včerejší pieta na Národní třídě byla poznamenána nadávkami a skandováním proti poslanci Václavu Klausovi mladšímu, který přišel s dcerou uctít památku k pomníku. Někteří demonstranti mu nadávali do srabů, protože se prý „schovával za dítě“.

Psali jsme: „Hovada, svoloč.“ Po křiku na Klause ml. padlo i něco, co se bojíme napsat

VIDEO Zku*vysyne! Putinova děvko! Klaus ml. cílem drsného útoku na Národní třídě

Anketa Je dobře, že u památných míst 17. listopadu lidé pískali na Babiše, rektora Zimu a Václava Klause ml.? Je to dobře 4% Není to dobře 94% Je to jedno 2% hlasovalo: 9693 lidí

Jen člověk vychovaný v absolutním sobectví a bezlásce bere své dítě do války. Litujeme @VaclavKlaus_ml — Proti korupci (@Protikorupci) November 17, 2019

„Položení květin na památné místo je ‚válka‘? Správní rada a zakladatelé Nadačního fondu proti korupci: Karel Janeček, Stanislav Bernard, Karel Randák... Co na tenhle Tweet říkají tihle ‚bojovníci‘?“ ptal se komentátor TV Prima Tomáš Vyoral. A přidal další uštěpačné otázky: „Co čekat od ‚demokratů‘ plných pravdy a lásky? Co hysterka Mirka Němcová, už raplí nad koncem demokracie? Co Demagogblok? Už se rozhořčili? Co vyvážení soudruzi České televize a Nara ‚pravdolásko‘ Fridrichová? Už jim z konce demokracie haraší? Nebo klid... a soudruzi se pasou?“

Otázku, zda je položení svíčky válkou, si kladl i právník Tomáš Tyl.

Bezpečnostní analytik Lumír Němec také pořvávání odsoudil. „Vypískání V. Klause ml. je prasárna. Klaus junior v roce 1989 působil ve studentském stávkovém výboru, nebyl to ani komunista, ani estébák na rozdíl od jiných. A že založil hnutí a má názory jiné než některá část naší populace. No a co? Pískotem na něj u památníku 17. listopadu se zařazujete mezi tu komunistickou pakáž, která kázala heslo: Kdo nejde námi, jde proti nám.“

Proti vypískání se postavil i poslanec Dominik Feri z TOP 09, jejíž členy naopak demonstranti nadšeně vítali. „O kolegovi Klausovi mladším může každý smýšlet leccos, ale vypískat ho rozhodně nebylo správné. Vždyť kdy jindy je vhodnější čas pro smířlivost než při připomínce znovunabytí svobody a obnovení demokratické mnohosti názorů?“

O kolegovi Klausovi mladším může každý smýšlet leccos, ale vypískat ho rozhodně nebylo správné. Vždyť kdy jindy je vhodnější čas pro smířlivost, než při připomínce znovunabytí svobody a obnovení demokratické mnohosti názorů. — Dominik Feri (@DominikFeri) November 17, 2019

Pavel Novotný ovšem s Ferim nesouhlasil a tvrdil, že na to má „ulice“ právo. „Ještě to dítě s sebou tahat jako štít. Víš, co ti spíš řeknu? On tam nemá chodit, muselo mu to být předem jasné. Šel tam dobrovolně provokovat a podle očekávání byl vypískán.“ S tím ale Feri nesouhlasil. „Kdybych předem věděl, že tam přijde taková Semelová, tak se naučím podle YouTube pískat na prsty. U VKML si ale myslím, že rozhodně nemám právo určovat, jestli svíčku položit může, nebo nemůže. Obzvlášť, když tam před 30 lety byl,“ prohlásil.

Kdybych predem věděl, ze tam přijde taková Semelová, tak se naučím podle YouTube pískat na prsty. U VKML si ale myslím, že rozhodně nemám právo určovat, jestli svíčku položit může nebo nemůže. Obzvlášť když tam před 30 lety byl. — Dominik Feri (@DominikFeri) November 17, 2019

„Proč by tam nechodil? Kdo to jako určí, nějaký kádrovák? Neskutečný. Oslava svobody a demokracie a jeden politik bude určovat, že jiný politik nesmí na Národní,“ reagoval Patrik Nacher z ANO.

Proč by tam nechodil? Kdo to jako určí, nějaký kadrovat ... neskutecny. Oslava svobody a demokracie a jeden politik bude určovat, ze jiný politik nesmí na Národní ??>? — Patrik Nacher (@PatrikNacher) November 17, 2019

Pavel Novotný obecně mínil, že dceru měl Václav Klaus mladší nechat doma, protože je neoblíbený: „Takto neoblíbený člověk by s sebou – když už se jde ukázat – neměl tahat dítě. Odmítám předem všechny logicky znějící protiargumenty. Neměl prostě.“

Takto neoblíbený člověk by sebou - když už se jde ukázat - neměl tahat dítě.. Odmítám předem všechny logicky znějící protiargumenty.. Neměl prostě. https://t.co/nCGDrgrG0z — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) November 17, 2019

A následně ocenil vysvětlení, které poskytl Karel Vála: „VKml si dítě vzal jako kalkul, které je vlastně živým štítem. Je to hnusák nejhrubšího zrna. Vůči podobným zmetkům jsem velmi nezdvořilý:

Je to penis, který je tak malý, že se schovává za vlastní koule.“

Karle ty to vždycky rozčísneš?? — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) November 17, 2019

I jiní s Ferim nesouhlasili a mínili, že si Klaus vypískání zasloužil.

Člen TOP 09 Jiří Hradecký popsal zcela jiný zážitek, než jak je incident popisován. „Oddíl Václava Klause mladšího napochodoval na Národní třídu a silou a výhrůžkami se protlačil k zapálení svíčky. A nám, co se nám to nelíbilo, bylo řečeno jeho příznivci, že přijeli do Prahy zase po 30 letech zmlátit Pražáky a že Praha by se měla celá zapálit. Tolik k demokratičnosti hnutí Trikolóra. Docela se nám fašizují, bývalí občanští ‚demokrati‘. Musím říci, že dneska mám z návštěvy Národní třídy 17.11. dosti smíšené pocity.“

Josef Provazník pak identifikoval autora výroků o Putinových děvkách. „Zdivočelý dav je ‚vůl‘. Ale každý dav je složený z jednotlivců. Třeba tenhle postarší pán ve štramáckém kulíšku nadával (z uctivé vzdálenosti, přirozeně) předsedovi Trikolóry do Putinových děvek jako smyslů zbavený. Stál jsem asi 3 metry od něj a tu minutu dvě jej pozoroval,“ tvrdí Provazník.

Dodává: „Možná má sám šestiletou dceru, či dokonce vnučku. Možná před nimi nepoužívá slovo děvka. Možná manželce nosí každý týden květinu, možná otvírá galantně dveře v baráku sousedkám, možná nemlaská u jídla, možná nekrade v sámošce rohlíky, možná nelže, možná nepodvádí, ALE...

...pak se dostane do anonymního davu a nikoli MOŽNÁ, ale ZCELA JISTĚ se z něj stává zaslepený fanatik. Možná, že když náhodou uvidí můj text a svou fotku, tak se nad sebou zamyslí... Možná...“

Pod příspěvkem dotyčného identifikovali jako Otakara van Gemunda, „vyhazovače“ květin Andreje Babiše a Tomia Okamury z minulého roku.

Sám Václav Klaus mladší vzkázal, že na Národní třídu bude chodit dál. „Budeme hájit svobodu a demokracii pro všechny, nejen pro vybrané skupiny,“ říká.

