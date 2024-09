Peníze z EU – stop? Lži, dementoval Ficův ministr

Na tiskové konferenci slovenské vlády se ministr zahraničí a evropských záležitostí Juraj Blanár vymezil vůči podle jeho vyjádření lživých informací agentury Bloomberg. Ta informovala o tom, že na Slovensko se za zrušení speciální prokuratury chystají sankce.

„Evropská unie pracuje na návrhu odsoudit Slovensko za narušování demokratických norem v kroku, který by mohl vést k tomu, že blok zadrží finanční prostředky určené pro Bratislavu,“ napsal 8. září slovenský žurnalista Daniel Horňák spolupracující s agenturou Bloomberg. „Evropská komise, výkonná složka bloku, připravila rozhodnutí o zahájení řízení kvůli rozhodnutí stále populističtějšího premiéra Roberta Fica zrušit speciální prokuraturu, která dohlížela na některé korupční kauzy týkající se fondů EU,“ pokračoval Horňák na Bloombergu.

Horňák doplnil, že proces je v počáteční fázi a že souhlas předsedkyně komise zatím nebyl udělen. „Proces je v počáteční fázi a bude vyžadovat souhlas předsedkyně komise Ursuly von der Leyenové,“ píše Horňák pro Bloomberg.

Kvůli článku, jehož informace se začala šířit jako lavina jak ve slovenských, tak i v českých mediálních domech, svolala vláda Slovenské republiky tiskovou konferenci. „Jako Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí jsme vydali jasné stanovisko, že tato informace se vůbec nezakládá na pravdě a agentura Bloomberg šíří lži. Stanovisko Evropské komise je úplně jasné. To, co šíří Bloomberg, nemá žádný racionální základ. A proto vás chci požádat,“ obrátil se výslovně na novináře ministr, „abyste vždy informace vyhodnocovali. A pokud byste měli nějaké informace, abyste se na nás obrátili, my vám je potvrdíme či vyvrátíme. Informace Bloombergu zaplavila všechny noviny, přitom to není pravda,“ řekl s jistou únavou v hlase Blanár.

A dodal i pár slov pro slovenskou veřejnost „Pro všechny občany – Slovenská republika debatuje o všech tématech, jsme v úzkém kontaktu, vedeme skutečně velmi konstruktivní dialog a myslím si, věřím, že tento dialog bude úspěšný, protože na všechny otázky máme odpovědi. A to, co je zatím nejasné, v Bruselu budeme komunikovat,“ řekl ministr Blanár na tiskové konferenci.

Po ministrovi se slova ujal slovenský premiér Robert Fico, který vyčinil médiím za šíření nepodložených zpráv. A zmínil izraelský spyware Pegasus. Pegasus je spyware vyvíjený izraelskou kybernetickou společností NSO Group, který lze skrytě instalovat na mobilní telefony a další zařízení opatřené různými verzemi operačních systémů iOS a Android. Médii se přelila „informace“, že Ficova vláda za pomoci spywaru špehuje slovenské občany.

„To je to samé, jako u kauzy Pegasus,“ vypálil zostra Fico. „Média s tématem vybouchnou a my máme jen problémy s tím, že nás, promiňte, ale obtěžujete, protože to jsou často nesmysly. Pegasus jsme vám vysvětlili, že je to nesmysl, přesto jste to hráli křížem krážem. Vytvářeli jste dojem, že občané Slovenské republiky se snad mají obávat, že se jim budeme hrabat v mobilních telefonech,“ obracel se na přítomné novináře Fico.

A vysvětlil, jak to s Pegasem je skutečně. „Naopak, v případě tohoto softwaru, musíme přijmout legislativu, která zabrání zásahům do osobních práv. Zpravodajská služba a ministerstvo vnitra už pracují na právní úpravě, která zabrání na Slovensku působení podobného systému,“ hřímal od pultíku Robert Fico.

„A teď tu máme podobný problém podobného drbu, který se automaticky považuje za pravdu. Vyrobí se nějaký výmysl, rokuje se o tom, vytvoří se velká mediální mlha, po dvou dnech to splaskne, ale úloha byla splněná – vláda byla pošpiněná. My jsme přece dobré terče,“ řekl Fico a dodal, že s Evropskou komisí vláda spolupracuje a jedná.

K informacím Bloombergu pak ministerstvo zahraničí publikovalo vyjádření na facebooku. „Proces tzv. mechanismu kondicionality, který může iniciovat Evropská komise pro ochranu rozpočtu unie v případech porušení právního státu v členském státě, má svá jasná pravidla, časové rámce a průběh, přičemž nikdy nejde o jednostranná a dopředu nediskutovaná rozhodnutí Evropské komise. Evropská komise takový krok formálně ani neformálně neohlásila,“ stojí v oficiálním prohlášení slovenského ministerstva zahraničí.

