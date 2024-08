Pětikoalice se raduje. Senát posvětil korespondenční volbu

Češi žijící v cizině budou moci volit národní i evropské poslance nebo prezidenta korespondenčně. Senát tuto volební úpravu podle očekávání schválil. „Pro“ v závěru středečního jednacího dne hlasovalo 56 ze 68 členů horní parlamentní komory. Novelu, kterou krajané budou moci využít už v příštím roce při sněmovních volbách, nyní dostane k podpisu prezident, uvedl server iROZHLAS.cz.

Předseda vlády Petr Fiala (ODS) napsal, že zavedením korespondenční volby vláda plní slib občanům. „Plníme slib, který jsme dali občanům. Volby mají být přístupné pro všechny občany, bez ohledu na to, kde zrovna žijí. Děláme, co je třeba,“ sdělil premiér v reakci na platformě X.

Senát právě schválil korespondenční volbu pro Čechy žijící v zahraničí.

Plníme slib, který jsme dali občanům. Volby mají být přístupné pro všechny občany, bez ohledu na to, kde zrovna žijí.

— Petr Fiala (@P_Fiala) August 21, 2024

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) hovoří o skvělé zprávě pro Čechy žijící v zahraničí. „Využití volebního práva pro naše krajany v zahraničí tak bude výrazně jednodušší a nebudou už muset draze cestovat často až tisíce kilometrů za možností volit své zástupce ve Sněmovně, Evropském parlamentu i na Hradě,“ poznamenal. A dále Válek sdělil, že volby jsou základním pilířem demokracie a že je zásadní, že i Češi v zahraničí budou moci uplatnit své základní politické právo.

Skvělá zpráva! Korespondenční volbu schválil Senát a ta tak míří k podpisu prezidenta! Tím je splněn slib @TOP09cz i vlády občanům ČR.

pic.twitter.com/FPGFKLaQZN — Vlastimil Válek (@vlvalek) August 21, 2024

Jeho stranická šéfka Markéta Pekarová Adamová označila schválení korespondenční volby ze zahraničí za „obrovský úspěch“.

Obrovský úspěch!

pic.twitter.com/FUDri2jAyd — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) August 21, 2024

Velkou spokojenost z dnešního schválení korespondenčního hlasování ze zahraničí neskrýval předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). „Schválili jsme korespondenční volbu. Konečně. V Senátu o to naši předchůdci usilovali už od roku 2002,“ napsal.

— Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) August 21, 2024

Místopředseda Senátu a místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin ocenil, že ke schválení došlo v Senátu bez větších průtahů. „Když jsem dnes dorazil na plénum Senátu, bylo mi jasné, že se jednání protáhne. Na programu jsme měli korespondenční volbu. Ve srovnání s tím, jak dlouho trvala celospolečenská debata o tomto hlasování, bylo dnešní jednání pouhým okamžikem,“ pochvaloval si.

Schválili jsme korespondenční volbu ?

pic.twitter.com/Qy36fzD5qW — Tomáš Czernin (@TomasCzernin) August 21, 2024

„Právě jsme velkou většinou odhlasovali korespondenční volbu. Naši občané žijící v zahraničí konečně budou moci volit bez překážek korespondenčně. To byl dluh, který jsme po mnoha letech mohli splatit,“ napsala senátorka a advokátka Hana Kordová Marvanová (nestr. za Spolu).

pic.twitter.com/0lUBSpVLwm — Hana Kordová Marvanová (@HanaMarvanova) August 21, 2024

Schválení korespondenční volby je krok „k modernější a férovější společnosti“, napsal senátor Lukáš Wagenknecht (Piráti).

V Senátu jsme právě schválili korespondenční volbu!??

pic.twitter.com/c2tLRB2FS1 — Lukáš Wagenknecht (@WagenknechtLuk) August 21, 2024

Schválení korespondenční volbu pro Čechy pobývající v zahraničí radostně vítal i senátor Marek Hilšer: „I když to, co je v jiných demokratických zemích naprosto běžné, u nás trvalo prosadit dvacet let, mám radost, že se to nakonec podařilo,“ podotkl.

Je to tu! Senát právě schválil korespondenční volbu pro Čechy pobývající v zahraničí a zákon míří k podpisu prezidentovi.

pic.twitter.com/lmi25LUZwK — Marek Hilšer (@MarekHilser) August 21, 2024

Opozice: Není logické nechat hlasovat o domácích věcech lidi, kteří doma nechtějí žít

Opozice korespondenční hlasování dlouhodobě kritizovala – nelíbí se jí, že novela o korespondenční volbě není návrhem vlády, ale pouze skupiny poslanců. Tento postup konkrétně navrhl poslanec Marek Benda (ODS). Zástupci opozice se obávají především toho, že hlasování poštou může ohrozit svobodu a tajnost voleb.

Na rizika související s novelou volebního zákona poukázal poslanec Radim Fiala z SPD: „Jakékoli vzdálené hlasování neumožňuje tajnou volbu za plentou. Je pozvánkou pro volební podvody a odporuje naší Ústavě. Otevírá se prostor pro kupčení s hlasy a vyplňování volebních lístků pod nátlakem. Není vyloučeno nasazení hlasů osob, které se notoricky voleb neúčastní…“ upozornil opozičník.

pic.twitter.com/hs4hbxKVnT — Radim Fiala (@RadimFialacz) August 21, 2024

Podobná rizika v korespondenční volbě spatřuje také ekonomka Markéta Šichtařová, která kandiduje do Senátu v podzimních volbách za Svobodné. „Jsem jednoznačně proti a kdybych v tuto chvíli seděla v Senátu, hlasuji proti. Korespondenční hlasování je až příliš snadno zneužitelné a podvody s hlasovacími lístky a s ověřováním totožnosti voliče se dějí! Není také logické nechat hlasovat o domácích věcech lidi, kteří doma nechtějí žít. A navíc, tento zákon je jasně účelový, protože pětikoalice ví, že v zahraničí žijící lidé jsou víc levicově-progresivističtí, takže volby vychýlí ve prospěch pětikoalice,“ dodala Šichtařová.

pic.twitter.com/loCojia1tH — Markéta Šichtařová (@sichtarova) August 21, 2024

V zahraničí mohou Češi hlasovat na 110 zastupitelských úřadech, zatímco v Česku je více než 14.000 volebních místností. Při posledních sněmovních volbách mohlo v zahraničí vybírat poslance asi 18.800 Čechů, hlas odevzdalo zhruba 13.200 z nich. V loňských prezidentských volbách mohlo v cizině hlasovat na 28.700 Čechů, využilo toho 23.000. Podle odhadů ministerstva zahraničí žije v cizině zhruba 600.000 českých občanů.

