Petr Hampl dostal výhrůžný anonym. Zveřejňujeme jeho výzvu autorovi

Sociolog a protiislámský aktivista Petr Hampl se stal terčem výhružek anonyma. Celou věc si nenechal pro sebe a pokusil se anonymního siláka zahnat do kouta pomocí sociální sítě Facebook. Neznámého hrdinu vyzval, aby se přišel omluvit. Pokud tak nebude učiněno, Petr Hampl předá celou věc k šetření policii.

Informaci o anonymních výhrůžkách, které dostal do poštovní schránky, zveřejnil Petr Hampl včera. Sarkasticky poznamenal, že papíry možná byly vytištěny ze státního rozpočtu. Připomněl také svou knihu Prolomení hradeb, kterou nedávno vydal. Kolem této publikace se zvedla vlna kontroverze, když ji mnohá přední česká nakladatelství odmítla prodávat.

Hampl zveřejnil podobu výhružných papírů. Jeden z nich nese text „Víme o tobě Hample!“ a druhý je laděn ve stylu symboliky teroristické organizace Islámský stát.

Pod facebookovým příspěvkem Petra Hampla se začalo čile spekulovat, kdo za celou věcí stojí. Podle jednoho z diskutérů by mohlo jít o Antifu. Na to odpověděl sám Hampl, přemítajíc, zda šlo o tiskárnu umístěnou v budově České televize, ministerstva vnitra, nebo fakulty humanitních studií.

Další diskutující se pozastavuje nad tím, že někdo anonymně tiskne znaky teroristické skupiny a háže je jinému do schránky. Podle diskutujícího by stálo za to ve věci informovat bezpečnostní složky.

Radek Velička píše, že by podle úrovně textu mohlo jít o pirátského poslance Vojtěcha Pikala.

autor: mak