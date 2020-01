Petr Hampl ve válce se šéfkou neziskovky. Vážná slova z obou stran

Diskuze mezi sociologem Petrem Hamplem a ředitelkou Multikulturního centra Praha se rozproudila. Dotyční si začali kritizovat texty. Schreiberová Hamplovi vyčetla, že píše pro Sputnik, a snažila se ho usvědčit, že je dezinformátor. A Hampl ji pro změnu osočil, že nevyvrací to, co říká, ale snaží se rozmělnit debatu. Padly zmínky o „pompézních mesiášských proroctvích“ i o „fašizujících postupech“.

Spor, který jsme rozepsali již v předchozím článku, mezi ředitelkou Multikulturního centra v Praze Zuzanou Schreiberovou a sociologem Petrem Hamplem nabral na obrátkách.

sepsala své argumenty na stránce migraceonline.cz. Hampla mimo jiné osočila, že není schopen porozumět psanému textu, protože z výroku – „Já jako ředitelka Multikulturního centra Praha budu psát reakci a prosím ty, kterým to hnulo žlučí stejně jako mně, o sdílení, dopis do redakce atd." – prý nemá pocit, že by Hamplovi jakkoliv upírala právo publikovat jeho názory a těšit se svobodě vyjadřování. „Rozhodla jsem se napsat reakci a vyzvala čtenáře se stejným pohledem na věc, jako mám já, ať také svobodně projeví svůj názor. Tak se Vás ptám, kde je ta cenzura?

Nesouvisí Vaše reakce spíš s mým upozorněním na to, jaké směsi dojmologie, polopravd a předsudečné nenávisti vystavujete ve svém textu učitele, tedy ty, kteří mají vychovávat další generaci k respektu a demokracii?" ptala se Schreiberová s dovětkem: „A to navíc v Učitelských novinách, které reprezentují profesní stav učitelů a zveřejněné texty by měly mít odpovídající odbornou úroveň a kvalitu."

Nesouvisí Vaše reakce spíš s mým upozorněním na to, jaké směsi dojmologie, polopravd a předsudečné nenávisti vystavujete ve svém textu učitele, tedy ty, kteří mají vychovávat další generaci k respektu a demokracii?“ ptala se Schreiberová s dovětkem: „A to navíc v Učitelských novinách, které reprezentují profesní stav učitelů a zveřejněné texty by měly mít odpovídající odbornou úroveň a kvalitu.“

Dále se Schreiberová věnovala dokazování, že se nemá za co omlouvat, když Hampla prohlašuje za dezinformátora. O tom, že jím je, prý svědčí to, že Hampl údajně spolupracuje s webem Sputnik, ale že i nakládání se zdroji je u něj založeno na naději, že výzkum a rešerše budou dělat oponenti. Také odkazovala na studii, dle které klesá porodnost imigrantek, ale přiznala, že v textu vysloveně muslimské ženy zmíněny nejsou.

Vyčetla Hamplovi, že mluvil o azylantech z Německa, kteří jsou v Čechách zapojeni do organizovaného zločinu, ale ze zprávy Národní centrály proti organizovanému zločinu podle jejích slov nic takového nevyplývá. A dodala, že Hampl zamlčel, že tato zpráva mluví o nebezpečnosti alternativních médií.

„Jste manipulátor, demagog a neštítíte se uplatňovat princip kolektivní viny vůči příslušníkům jedné skupiny, ať už jsou to muslimové, nebo například lidé s levicovou politickou orientací. Zpronevěřujete se svému profesnímu stavu, vytrháváte fakta z kontextu, radikalizujete společnost tím, že jí nabízíte černobílé vidění světa, a stavíte ji do hrozby imaginární občanské nebo náboženské války. Nemáte ani tušení o tom, co je náplní činnosti Multikulturního centra Praha či jiných neziskových organizací. Nevíte nic o mých názorech a postojích,“ útočila na Hampla. Dodala, že migraci bere jako fakt, ale „nijak ji aktivně nepodporuje“.

sepsal pro změnu svůj text o tom, co vytýká Schreiberové. Pravil, že patří k povinnostem vzdělaného člověka číst i ty názory, se kterými nesouhlasí, jako třeba rozhovory s Tomášem Halíkem nebo Erikem Taberym. „Mají-li být učitelé pokládáni za vzdělané lidi, nemohou neznat názory nejčtenějšího českého sociologa," prohlásil Hampl.

Na jeho tezích, jež zmínil v rozhovoru pro Učitelské noviny, není podle něj nic radikálního, bývalý ministr vnitra Gérard Collomb nedávno učinil podobné prohlášení. „Podle něj dokonce zbývá pouhých pět let do úplného ovládnutí Evropy muslimy. V Brně zase proběhl další konflikt, kdy agresivní muslimský žák napadal své spolužáky, a když se jej učitelka pokusila káznit, stala se sama obětí šikany. Jak je už v podobných případech pravidlem, školní inspekce se postavila na stranu agresivní muslimské matky,“ informoval sociolog.

„Dalo by se tedy očekávat, že vznikne diskuze. Opravdu jsou takové trendy? Co je způsobuje? Co z nich vyplývá? Dají se zastavit? Na co se mají školy připravovat? Proč dosud všechny pokusy o integraci muslimů skončily neúspěchem? A dalo by se očekávat, že právě ti, kdo jsou placeni za integraci, budou o takovou diskuzi stát nejvíc. Ale opak je pravdou. Následovala reakce opačná. Umlčet. Nic nevidět. Zcenzurovat. Zabránit mluvit. Slečna Schreiberová, dnes již neblaze proslulá ředitelka Multikulturního centra Praha, tak v první fázi iniciovala nátlak na redakci. Když tento fašizující postup vzbudil jednoznačně negativní reakci veřejnosti, sepsala konečně odpověď,“ odkázal Hampl na text ředitelky.

A sepsul ji za to, že se jeho tezemi prý vůbec nezabývala. „Snaží se vlastně jen rozbít diskuzi. Rozmělnit ji na sérii osobních útoků a na spory o okrajové marginálie. Nemíním na tuto hru přistoupit. Nebudu se proto zabývat konfliktem zájmů, ve kterém je. Nebudu se vysmívat jejímu vzdělání. Nebudu vrtat do vazeb na Nadaci otevřené společnosti, která je dnes v některých zemích vyšetřována za útoky proti demokracii. A nebudu ani připomínat podvody z minulosti, třeba video, ve kterém se slečna Schreiberová snažila doložit, že islamistická non-go zóna Molenbeek je příjemným bezpečným místem (což pochopitelně skončilo ostudou). Nebudu ani reagovat na osobní urážky, kterými slečna Schreiberová svůj text prošpikovala,“ odvětil.

Schreiberová podle něho nevyvrací, že muslimská komunita roste. Ale snaží se vytvořit prostředí, ve kterém není možné položit otázku, jak se zachovat v situaci probíhající islamizace. Dále argumentoval, že Sputnik jeho stanovisko vždy zobrazil věrně a správně na rozdíl od Aktuálně.cz nebo HlídacíhoPsa.org. I sama ředitelka MKC Praha v textu Sputniku nevytýká nic konkrétního. Také přidal odkazy na články ČTK, Aktuálně.cz, iRozhlasu a iDNES, které o nelegální činnosti cizinců hovoří.

„Slečna Schreiberová ví stejně dobře jako já, že situace je nesmírně vážná. Přesto se snaží zabránit, aby se o ní diskutovalo. Tím se také snaží zabránit nalezení řešení. To je o to vážnější, že slečna Schreiberová ví, jaká jsou další stadia vývoje. Ve Francii dochází každý den k několika útokům na policisty. Ve Švédsku dochází přibližně k jednomu pumovému atentátu denně. V samotném spolkovém státě Severní Porýní – Vesfálsko došlo jen za samotný loňský rok k 7 000 útokům nožem. Ve Velké Británii unesly pákistánské gangy tisíce dívek z anglických dělnických rodin a využívaly je jako sexuální otrokyně – s vědomím a podporou policie, sociálních úřadů a multikulturních center. Takovou budoucnost připravuje slečna Schreiberová pro své spoluobčany. Závěr nechť si udělá každý čtenář sám,“ shrnul Petr Hampl.

„Na třech náhodných příkladech usvědčíte pseudosociologa Hampla ze lži, zkreslovaní a manipulace a on odpoví, že řešíte ‚obsahové marginálie‘. To je prostě marný, marný, marný a každému, kdo alespoň přičichl k akademické práci, je tenhle pán k smíchu. Za mě pokládám debatu za ukončenou, protože opravdu tomuto pánovi nehodlám dávat prostor pro jeho pompézní mesiášská proroctví,“ ozvala se ještě ředitelka MKC Praha Schreiberová.

Petr Hampl: Komentáře Krysodlaka (20) Petr Hampl: Moje trampoty se soudružkou ředitelkou. Cenzura jen kvete Migrace? Každý si představí muslimského teroristu, nebo Afričana pronikajícího do Evropy. Ale je to jinak. Šéfka Multikulturního centra promluvila

