Petr Holec: Utajená schůze? Znemožnili i prezidenta

„Nejdřív se tam totálně znemožnila vláda, když národu ukázala, že se bojí otázek opozice. Načež vláda v čele s premiérem Petrem Fialou znemožnila i ‚svého‘ prezidenta Petra Pavla. Ten během té frašky ukázal, že jeho prezidentským stropem je flanelka a motorka,“ píše komentátor.



„I proto se vláda rozhodla, že žádnou otázku opozice ve sněmovně neumožní. Ministryně obrany ODS Jana Černochová na poslední chvíli povolala náčelníka generálního štábu Karla Řehku, který oznámil, že v kapse maskáčů veze super tajné informace, a proto se celé jednání sněmovny uzavírá. Ani slovo veřejně, agresor Putin číhá všude! O Řehkovi se opozice i prezident dozvěděli pouhou hodinu před začátkem jednání, to jen pro mimořádný kontext,“ podotkl také Holec.

Prezident se podle komentátora na schůzi těšil, coby na svou „velkou veřejnou exhibici“, jenže se ve sněmovně dozvěděl, „že díky ‚jeho‘ vládě z toho bude jen velké veřejné fiasko“. „A že fakt bylo, což vám potvrdí nejen komentáře politologů, kteří jinak stojí na ‚správné straně‘ – tedy na straně vlády. I na ně byla tahle ukázka totality moci příliš a museli s nepříjemnou pravdou ven. A co na to Pavel? Ten ve sněmovně jen seděl jako zaskočený divák, co si spletl představení,“ komentuje Holec, jak vypadala reakce českého prezidenta.



Pavel později podotknul, že se o rozhodnutí vést schůzi jako neveřejnou dozvěděl asi hodinu předem. „Takových překvapení bychom se měli navzájem ušetřit, vyvolává to jen negativní reakce,“ kritizoval prezident s tím, že šlo roztržce koalice s opozicí předejít.



Od jednání prý očekával obecnou diskusi o zajišťování bezpečnosti. „Jestli to bude procedurálně zavřené nebo otevřené, to nebylo v mém hledáčku, chtěl jsem mít věcnou debatu mezi opozicí a vládou,“ dodal.

Právě k reakci prezidenta Petra Pavla se komentátor také vyjadřoval. „Ano, jistě: Pavel poté řekl, že takhle teda fakt ne. To samé ale předtím určitě řekla i tamní uklízečka, od níž to odposlechl. Rozdíl je jen v tom, že prezident za tohle bere skoro 400 tisíc korun měsíčně,“ zmínil a zamyslel se, jak by vypadala reakce tří Pavlových předchůdců.



„Václav Havel, Václav Klaus i Miloš Zeman by s takovou vládou vyběhli tak, že by to zprávami o halíř levnějším benzínu nepřemlčeli ani vládní propagandisti na Kavčích horách!“ zaznělo v komentáři Holce, že by si všichni tři předchozí prezidenti dle něj něco takového nikdy nenechali líbit.



