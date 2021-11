Petr Macinka: Řekněte, jak to je. Bezinfekčnost očkovaných? Vyvráceno. Landu pošpinili, toto nevíte

„Bojím se, že všem už jde pouze o to, aby se pomocí stupňovaného nátlaku vyočkovalo do lidí co nejvíce vakcín,“ říká k aktuálním krokům vlády Petr Macinka, politolog z Institutu Václava Klause. Tolik diskutovaná „epidemie neočkovaných“ je podle něj pouhé lhaní si do kapsy, což dokládá například stanovisko českých přírodovědců z UJEP v Olomouci. Dnes démonizovaný Daniel Landa je podle Petra Macinky především naštvaným otcem tří dospívajících dcer. V rozhovoru došlo i na Landovy nezištné kroky během pandemie, o kterých se nyní mlčí. A také na podivnou náhodu, kdy Český rozhlas zveřejnil Landova slova, ale bez toho podstatného. Nebo to nebyla náhoda, nýbrž aktivismus?

Vláda přestane uznávat testy, zavádí ,,bavorský model". Ministr Vojtěch naléhavě apeloval na očkování. Jak jste středeční vyjádření vládních představitelů hodnotil?

Bojím se, že všem už jde pouze o to, aby se pomocí stupňovaného nátlaku vyočkovalo do lidí co nejvíce vakcín – bez ohledu na to, zda to bude mít nějaký (pozitivní či negativní) účinek.

Hysterie s „epidemií neočkovaných“, kterou do nás násilím a ze všech stran tlačí propaganda končící vlády, je přitom ukázkové lhaní si do kapsy. Agitační kampaň Adama Vojtěcha a jeho našeptávačů obsahuje množství zjevných vad a na první pohled viditelných nesmyslností, které se oni sami už ani nepokouší opravit a vysvětlovat.

Co máte na mysli?

Např. hlavní teze o „bezinfekčnosti“ očkovaných, na níž je postavena celá současná vládní proticovidová politika, byla přeci již mnohokrát vyvrácena. Vědecká rada Přírodovědecké fakulty UJEP v Olomouci dokonce 5. listopadu 2021 přijala usnesení, v němž upozorňuje, že „používané potvrzení o očkování [...] ve skutečnosti bezinfekčnost neprokazuje.“ A dále že „záměrný, nespontánní a účelově motivovaný posun významu slova bezinfekčnost je nepřijatelný a společensky škodlivý.“

Skoro by se zdálo, že ti úplně poslední lidé, kteří stále věří přeludu, že očkovaný člověk nemůže být přenašečem covidu, sedí uzamčeni ve své slonovinové věži na ministerstvu zdravotnictví. Adam Vojtěch na tiskové konferenci 17. listopadu 2021 „vyvracel“ spekulace, zda náhodou epidemii nešíří samotní očkovaní, kteří se nemusí testovat (neboť mají svá potvrzení o „bezinfekčnosti“), se slovy: „Jsme přesvědčeni, že tomu tak není. To neznamená, že očkovaní nejsou nakažení, oni samozřejmě nakažení jsou, ale nezaplňují nemocnice.“

On to neví, ale je o tom přesvědčen? Proč o tom něčím nepřesvědčí i nás ostatní? Očkovaní lidé evidentně nekontrolovaně roznáší covid, ale vláda bude dál šikanovat pouze ty neočkované. To není bavorský model, to je apartheid vyhlášený symbolicky 17. listopadu: Zdravý člověk nikam nesmí, zatímco očkovaný nemocný je svobodný.

Daniel Landa se stal společenským vyvrhelem, když vyzval občany, aby zahltili hygienu dotazy. Je to správné?

Daniel Landa je evidentně hodně naštvaný otec od rodiny. Jako mnoho dalších normálních lidí i on chce, aby se vážné věci v České republice řešily vážně a nikoli metodou „pokus/omyl“.

Není to žádný společenský vyvrhel. Pamatuji si, že když vláda před rokem zaváděla svá velmi sporná plošná opatření, jimiž de facto znemožnila protiepidemickou činnost účinně cílit na reálně ohrožené jednotlivce, Daniel Landa vybral se svými přáteli kupu peněz, za které nakoupili balíky vitamínů C a D, tablet Zinku, Aspirinu a dalších léků, které mohly u mnoha lidí znamenat rozdíl mezi mírným a těžkým průběhem. Tisíce takových balíčků pak vlastními silami rozdistribuovali po domovech seniorů. To je vyloženě ukázková záškodnická činnost.

Tak proč ten atak na hygienu?

Daniel Landa určitě není sám, koho štve amatérský, ale i arogantní a vrchnostenský přístup odstupující vlády, která už druhý rok svazuje českou společnost svými šílenými, nelogickými, vědecky neobhajitelnými, a navíc nefunkčními a pro existenci stovek tisíců občanů likvidačními zákazy a příkazy.

Nezlobte se, ale hygienici mají v době epidemie hlavně trasovat rizikové kontakty, aby mohli upozornit každého, jemuž hrozí těžký průběh onemocnění, že je ohrožen a že by se měl hlídat. Místo toho se dočítáme zprávy o tom, jak si „delegace“ pracovnic ostravské hygieny vyrazila na kontrolu přetíženého covidového oddělení v bohumínské nemocnici (Novinky.cz, 27. 10. 2020). Ředitel této nemocnice odsoudil neuvěřitelnou drzost a necitlivost těchto úřednic jako „plivnutí do tváře zdravotníkům“.

Mám i vlastní zkušenost s tím, že informace sdělené hygieně v rámci trasování byly dále poskytnuty policii (a dokonce následně i novinářům serveru Seznam Zprávy), aby prověřili, zda nebyl spáchán přestupek. To je nehorázné, ať si dnes ministr Vojtěch nestěžuje, že lidé nechtějí hygieně zvedat telefon. Mocí splašení hygienici si za svoji špatnou reputaci mohou sami.

Co se podle vás doopravdy stalo? Český rozhlas přinesl pár dní poté rozhovor, v němž se Landa vyviňuje, že byl pouze ,,zesilovačem". Zpěvák ale sám tvrdí, že jeho slova byla překroucena. Jak tuto následnou výměnu čtete?

Je to jednoduché. Daniel Landa – naštvaný otec tří dospívajících dcer, který toho v životě spoustu dokázal a ovlivnil obrovské množství lidí přesahující celou jednu generaci – je bezesporu silným magnetem. Nejprve se snažil veřejně upozornit, že lidé jsou naštvaní. Nestalo se nic, a tak se snažil varovat, že lidé mají hole v rukou. Opět se nestalo nic, a tak těm lidem řekl, že chtějí-li, aby jim ty hole ostatní uvěřili, budou je muset ukázat.

Hygiena následně dostala od naštvaných občanů bezprecedentní pohlavek. Ve veřejném prostoru zazněly plačky oblastních ředitelek, které budou muset ty 106ky podepisovat. Podle mě se Daniel Landa následně zachoval slušně a nechal ty byrokraty být. Mohl je v médiích dorazit útokem na jejich podstatu ve smyslu „laskavě trasujte ohrožené, ale přestaňte šikanovat zdravé, kterým nic není, nikoho neohrožují a nic špatného neudělali“. Přijal ale plytkou formulaci svých advokátů o právu veřejnosti na informace, což samozřejmě umožnilo fňukajícím hygienám své nářky zesílit a v médiích rozehrát tezi, že kvůli zahlcení kanceláří žádostmi o informace mohou umírat lidé.

Landa, o němž média nikdy nenapíšou, jak jindy nezištně rozváží opuštěným seniorům vitamíny, je najednou líčen jako ukázkový vyvrhel. Žádní lidé ale samozřejmě kvůli němu umírat nebudou, možná krátkodobě ubude zbytečných kontrol v terénu či v nemocnicích.

Se zájmem jsem si poslechl záznam zmiňovaného telefonátu s redaktorem Českého rozhlasu, který zveřejnila manželka D. Landy Mirjam. Od toho, co vyšlo u nich na webu, se liší opravdu dramaticky. Potvrzuje se, že redakce serveru iRozhlas je v rámci našeho veřejnoprávního rádia jistým aktivistickým centrem. Asi si tam někdo do Daniela Landy projektuje své anarchistické frustrace.

Landa čelí nařčením, že sabotuje boj s covidem, protože hygiena je pilířem tohoto boje. Dokonce mu hrozí vězení. Je to oprávněné?

Ale prosím vás... Znovu opakuji, že hygiena není žádné lékařské pracoviště. Je to úřad. Nikoho neléčí, pouze trasuje a kontroluje. Za „dobrého počasí“ má být garantem jistého hygienického standardu ve zdravotnictví, v gastronomii a v dalších službách, ale když se při pandemii „baví“ pořádáním preventivních akcí typu „Kryštof“ za účasti policie, aby kontrolovali, zda je občanům v restauracích správně kontrolována jejich absurdně stanovovaná „bezinfekčnost“, pak si nemají co stěžovat na to, že se jim hroutí trasování. Kdyby všichni tito kontroloři namísto hraní si na vojáky seděli v kancelářích a pomáhali telefonistům obvolávat rizikové kontakty, udělali by pro společnost lépe a rozhodně by se nestali fackovacím panákem pro armádu naštvaných lidí.

Aktivitu Daniela Landy v celé covidové krizi dlouhodobě vnímám jako volání po řešení, volání po dospělém vztahu úřadů s občany své země a po vzájemném respektu a úctě mezi nimi. Landa není žádná pokrytecká hysterka, která by veškerý rozruch dělala jen pro šaškárnu okolo volební kampaně. Ostatně sám ve volbách nikam nekandidoval. Jde mu o věc a lidé, kteří jej následují, mu to evidentně věří.

Ale není podnět k zahlcení úřadu žádostmi o informace ukázkou nerespektu Landových příznivců vůči orgánům státu, navíc v těžké zdravotnické krizi?

A není nekonečně horší ukázkou absolutního nerespektu a arogance moci svévolně se chovajících úředníků, kteří vyhlašují jedno zbytečné nezákonné opatření za druhým? Kteří tato svá opatření vyhlašují dokonce i s veřejně deklarovaným vědomím, že budou brzy soudem zrušena? Stát se ke svým občanům nesmí chovat jako k malým dětem. Ani jako k poddaným.

Mimochodem, je opravdu dojemné, jak se nyní hygieny zastávají někteří novináři, kteří si z posílání dotazů na úřady podle zákona č. 106 o svobodném přístupu k informacím v minulosti sami udělali živnost. Možná by mohl ministr Vojtěch dát trestní oznámení i na ně, neboť právě tito novináři svým nadužíváním „106“ upozornili ostatní aktivisty, že i oni tuto možnost mají...

Jakou míru podpory a popularity má dle Vás právě Daniel Landa? Je reálnou tváří boje proti proticovidovým opatřením?

Samozřejmě ne každý, kdo má rád jeho hudbu, sdílí i jeho ideologické přesvědčení, na druhou stranu Daniel Landa je jedním z mála umělců, kteří mají svůj vlastní zřetelný a konzistentní politický názor, což se o ostatních celebritách vystupujících střídavě/pro/proti vládě (nehodící se škrtněte) říci nedá.

Rád bych ale vyzdvihl jeho termín „zesilovač“. Vláda – jak ta dosluhující, ale i ta nová – by si měla lépe uvědomovat, že značná část lidí je kriticky nespokojena a arogancí veřejných představitelů popuzena. Stačí-li jediné internetové „Krleš“ jediného lidového „zesilovače“ na to, aby se na několik dnů podlomila kolena úřednicím v podatelně na hygieně, co až tyto masy lidí nenapadne zaútočit perem, ale třeba vidlemi a sudlicemi? Nepochybně jsme tomu blíže než kdy dříve a „zesilovačem“ může být prakticky kdokoli a cokoli.

Iniciativa Zlatý špendlík na svém webu upozorňuje, že Listina práv a svobod dává za určitých podmínek občanům právo na odpor (čl. 23, LZPS). Žádná příčetná vláda by se neměla pokoušet testovat, kde se nachází hranice tohoto práva a jaké jsou formy ústavně zaručeného odporu. Současná vláda příčetná evidentně není. Nezbývá než doufat, že nové vládní koště přestane hygienám dávat křídla a policii leštit obušky pro účinnější pokuty a represe proti vlastním občanům, nebo to nedopadne dobře...

