Petr Pavel spílal Zemanovi. Ač ho nejmenoval

Prezident Petr Pavel se ujal úřadu před takřka sto dny. Tuto svou stovku teď na tiskové konferenci zhodnotil. Vymezil se proti svému předchůdci Miloši Zemanovi a popsal, čeho by chtěl dosáhnout během pěti let svého mandátu. Stojí přitom za pozornost, že většinu času nemluvil on, ale spíše členové jeho týmu, jako politolog Tomáš Lebeda z Palackého univerzity v Olomouci, který popsal, co si prezident vytkl jako svůj první velký úkol.

„Už při své inauguraci jsem říkal, že budu raději kritizován za přílišnou aktivitu než za vlažný start. Chtěl jsem ukázat, že to s odpovědným výkonem úřadu myslím naprosto vážně a že jsem se nepřišel pouze zavřít na Pražský hrad,“ zahájil prezident Pavel svůj projev na Pražském hradě, který byl zalitý sluncem.

Kriticky se vymezil vůči svému předchůdci v úřadu Miloši Zemanovi.

„Během mandátu mého předchůdce jsem měl pocit, že bude co dohánět. Během mandátu mého předchůdce jsme totiž viděli, že když prezident nechce, nebo nemůže, tak nemusí plnit ani to základní, co veřejnost od hlavy státu očekává. Proto jsem si na první tři měsíce stanovil seznam naprosto konkrétních úkolů. Některé souvisely s tím, co bych chtěl do úřadu přinést já, jiné byly tím elementárním, co je s prezidentem a výkonem jeho funkce spojené,“ zaznělo od prezidenta Pavla.

Zdůraznil, že krátkodobé cíle se mu podařilo naplnit a dlouhodobější rozpracovat. V této souvislosti poděkoval za spolupráci celému svému týmu, a to nejen tomu nejužšímu týmu z Kanceláře prezidenta republiky, ale např. také pracovníkům Lesní správy Lány.

Speciálně poděkoval své kancléřce Janě Vohralíkové, vedoucím jednotlivých odborů, a především své ženě Evě Pavlové, u které ocenil, že je stejně aktivní jako on. „Pustila se do toho s vervou sobě vlastní,“ konstatoval prezident.

A tak, jak aktivně v prvních sto dnech začal, chce prý pokračovat dalších pět let. Chce prý jasně ukázat, že Česko je pevnou součástí západních demokratických struktur. Vedle toho chce lidem ukázat, že když si jeho spoluobčané něco usmyslí a budou pro to pracovat, mohou uspět. „Já vidím svůj prezidentský úkol v tom, aby na to nezapomínali. Aby nezapomínali, že jsme nejen národem, který má sílu vzdorovat osudu, ale také národem, který může být zdrojem inspirace pro ostatní,“ zdůraznil Pavel s tím, že na této cestě bude třeba udělat tisíc drobných krůčků, ale bude to cesta úspěšná. „V tom vidím cestu z toho, co prezident Václav Havel nazýval blbou náladou a co se u nás bohužel opět zabydluje,“ uzavřel Pavel své vystoupení.

Po něm si vzala slovo kancléřka Jana Vohralíková, která oznámila, že Hrad se za časů Petra Pavla otevírá fakticky a myšlenkově. Pracovníci Hradu prý chtějí vytvořit podmínky, aby lidé měli více a více důvodů se na Hrad vracet. Za kulturou, za architekturou, za kulinářskými zážitky, a tak podobně.

Poté slovo dostala Markéta Řeháková, která připomněla, že Pavel už dal 60 rozhovorů, a to jak českým, tak zahraničním médiím. Nasytil tím prý určitý hlad po názorech nového prezidenta, ale do budoucna se prý poskytování rozhovorů omezí tak, aby lidé neměli pocit, že se prezident vyjadřuje úplně ke všemu.

Slovo dostal také politolog Tomáš Lebeda, který oznámil, že prvním úkolem, který si prezident předsevzal, bylo vybrat vhodné kandidáty na nové ústavní soudce, protože Ústavní soud ČR je strážcem demokracie a měli by v něm působit lidé odborně zdatní, ale také lidé, kteří vedle znalostí disponují také velkým morálním kreditem.

Vedle toho si prý prezident vytkl za cíl moderovat častější setkání vlády a opozice, častější vedení dialogů mezi oběma těmito bloky.

Do třetice se prý chce věnovat důchodové reformě, na kterou dojde, až vláda s pomocí konsolidačního balíčku zastabilizuje české veřejné finance.

Ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky, popsal priority prezidenta v zahraniční politice. Půjde mu prý o to, aby byla jednotná a sebevědomá. Nejprve navštívil sousedy České republiky. V Německu byl od počátku roku již třikrát, ale jako první jel na Slovensko. Stranou jeho pozornosti nezůstala ani situace na Ukrajině a jednání v rámci NATO a EU.

