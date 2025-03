Petr Pavel v akci. Testoval český letoun, který trénuje stíhače po celém světě

„Aero Vodochody vyrábí letouny, které najdeme po celém světě a už přes 100 let tvoří pilíř výcviku stíhacích pilotů,“ uvedl prezident Pavel. Modernizovaný letoun L-39 Skyfox, který byl v loňském roce zařazen do výcvikové flotily české armády, si tentokrát vyzkoušel osobně v letu. „Podpora inovací a domácího průmyslu je v tomto případě zásadní nejen pro naši ekonomiku, ale i bezpečnost,“ dodal.

Podle mluvčí Aero Vodochody Radky Černé měl prezident s letounem zkušenost už dříve. „V říjnu 2024 na akci Future Forces Forum ho slavnostně pokřtil a při natáčení spotu k Leteckému sportovci roku 2024 usedl do jeho kokpitu. Nyní posunul svou zkušenost s letounem o krok dál. Osobně absolvoval let v L-39 Skyfox,“ uvedla.

Návštěva prezidenta ve Vodochodech přichází v době, kdy česká vláda oznámila plán postupného navyšování obranných výdajů až na 3 % HDP do roku 2030. Premiér Petr Fiala tento krok obhajuje jako nutný vzhledem k aktuální bezpečnostní situaci v Evropě.

„Zvýšení prostředků na obranu je důležité pro bezpečnost Česka. Mezinárodní situace je velmi složitá, procházíme změnou mezinárodního řádu, nedaleko od nás probíhá válka, agresivní režimy se netají svými ambicemi a my musíme být schopni se bránit,“ uvedl premiér Fiala.

Vláda plánuje každoročně zvyšovat obranný rozpočet o 0,2 % HDP, což do roku 2030 přinese výrazné investice do modernizace armády. Domácí letecký a obranný průmysl tak stojí před otázkou, do jaké míry se bude na těchto investicích podílet. Premiér Fiala vidí v těchto výdajích příležitost i pro český průmysl. „Je to příležitost pro náš výzkum a inovace, jsou to peníze, které když dobře vynaložíme, tak z toho budeme mít prospěch nejen v oblasti bezpečnosti, ale i v oblasti ekonomického rozvoje,“ uvedl.

Prezident Pavel si během návštěvy Aero Vodochody prohlédl výrobní haly a setkal se s pracovníky podniku. „Pan prezident si prošel výrobní haly, setkal se s našimi zaměstnanci a na vlastní oči viděl precizní práci, která dělá Aero světově uznávaným leteckým výrobcem,“ uvedla mluvčí Radka Černá.