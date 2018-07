Petra Paroubková přes celé noviny. Jde o případ lobbisty Horáčka

Lobbista Tomáš Horáček skončil ve vazbě za manipulaci milionových zakázek ve zdravotnictví, podplácení či vydírání. Nyní policisté rozplétají vlivovou síť lidí, kterými se obklopoval, a zda mu tito lidé pomohli v tom, aby byl podivuhodně úspěšný ve veřejných zakázkách za stamiliony. Horáček prý také angažoval Petru Paroubkovou, ženu někdejšího premiéra Jiřího Paroubka, ta to však popírá, píše MF Dnes.

Horáčkova spolupráce s Paroubkovou výplývá z e-mailové komunikace, v níž se Paroubková tituluje jako „projektový manažer pro zahraniční akvizice“ firmy HTS Corporate Group, v jejímž sídle před třemi týdny policisté zasahovali, upřesnil reportér Lukáš Valášek a dodal, že firma zastřešuje část Horáčkových aktivit, firemní mail Paroubkové je funkční doteď.

Paroubková ale prý popírá, že by se na čemkoliv problematickém podílela. „Nepracuji pro HTS, ani jsem nebyla vypovídat na policii,“ uvedla. Spolupráci s Horáčkem v minulosti však potvrdila. Podle několika zdrojů MF Dnes to bylo ještě před měsícem. Práci u lobbisty prý Paroubková našla prostřednictvím agentury a například pro něj dělala překlady.

Policisté ji však podle informací deníku objevili i při zásahu před třemi týdny přímo v sídle společnosti. „Šla jsem si tam pro smlouvu na další projekt,“ vysvětlovala Paroubková, která také sdělila, že jí spolupráci s Horáčkem překazil manžel, se kterým se rozvádí. „Jiří Paroubek k Horáčkovi měl v minulosti blízko. V roce 2010 se objevilo obvinění, že Horáček Paroubkovi posloužil jako ‚roztleskávač‘ najatého publika při předvolební debatě,“ dodal Valášek.

Expremiér uvádí, že s Horáčkem už nejméně osm let žádné vztahy neudržuje. „S Tomášem Horáčkem v posledních letech, prakticky od svého odchodu z funkce předsedy ČSSD v červnu 2010, neudržuji žádné vztahy, neexistuje mezi námi žádné přátelství. A nebyl jsem to ani já, kdo mé budoucí bývalé ženě Petře domluvil spolupráci s firmou či firmami Tomáše Horáčka,“ zůraznil Paroubek.

Co pro firmy Horáčkovi blízké Paroubková dělala, to se najisto neví. Sama společnost se odvolala na mlčenlivost. „Mám advokátní mlčenlivost. Podívejte se do obchodního rejstříku, kdo vám může odpovědět,“ reagovala právnička Nina Rydlová, která v sídle firmy HTS Corporate Group například při policejním zásahu zvedala telefony a byla dříve napsaná jako její jediná majitelka.

Paroubková, vystudovaná tlumočnice, se v minulých měsících objevila také na ministerstvu práce, které v té době vedla Jaroslava Němcová (ANO), uvedl Valášek. Její ministerstvo prý Paroubkovou najalo na tlumočení a zdůvodňovalo to tím, že je zkušená odbornice. „Je to má dlouholetá kamarádka, která mi v minulosti velice pomohla. Pracovala jsem tam za běžnou odměnu asi dva měsíce,“ řekla Paroubková.

Dle některých zdrojů údajně s Horáčkem spolupracovala i Němcová. MF Dnes mluvila se dvěma pracovníky středočeských nemocnic, kteří vypověděli, že se zúčastnili schůzek, na něž s Horáčkem přišla také právě Němcová. Ta však podle Valáška něco takového označuje za naprostý nesmysl, zaměstnání Paroubkové dle ní nemá s Horáčkem nic společného.

„Vedoucí pracovníci několika středočeských nemocnic si stěžují, že je jejich nadřízený Zbyněk Chotěborský vodil na schůzky s obviněným lobbistou a podnikatelem Tomášem Horáčkem,“ uvedl Valášek a dodal, že kraj ho před 14 dny odvolal a v době, kdy se dostal do funkce, šéfovala středočeskému zdravotnictví Němcová.

V Horáčkových kancelářích se prý na jednáních osobně objevovala také sestra středočeské hejtmanky Jaroslavy Jermanové (ANO). Policisté vyšetřují prý i tendry, které vypisovaly středočeské domovy pro seniory a Horáček v nich za nejasných okolností bodoval. „Hejtmanka Jermanová popírá, že by na ni Horáček měl například prostřednictvím její sestry jakýkoliv vliv.

Spojená s Horáčkem je už i bývalá ředitelka Nemocnice Na Bulovce Andrea Vrbovská, která skončila stejně jako Horáček ve vazbě. „Ještě v den policejní razie však byla na jejím facebooku dohledatelná společná fotka s Horáčkem, na které se smějí při společné návštěvě kina. Vrbovská přesto jakékoliv nestandardní vztahy s lobbistou popírala,“ dodal Valášek.

Co se týká Horáčkových zakázek, které získal, je prý možné u nich pozorovat shodné znaky. „V mnoha případech je nedělají ty firmy, které je vyhrály, ale obratem je svěří najatým subdodavatelům,“ upřesnil reportér a doplnil, že MF Dnes dohledala mnohé případy, kdy díky lepší ceně původně v zakázkách zvítězily úplně jiné firmy, které se ale milionů následně nevysvětlitelně vzdaly ve prospěch Horáčka.

autor: nab