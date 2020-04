Petříček o Koněvovi. Zpražil Koláře? Můžete hádat

reklama

"Plán opatření, jak postupně ulevovat s ohledem především na ekonomiku a na to, abychom se mohli postupně vracet k nějakému normální fungování, byl diskutován delší dobu," sdělil úvodem k rozvolňování opatření ministr zahraničí Tomáš Petříček. "V zásadě na tom panovala shoda, řešily se nějaké detaily. Ty věci byly konzultovány na pracovní úrovni, takže v tomto směru tam nebyla žádná zásadní rozepře," dodal. Důležitý je však podle něj epidemiologický vývoj. Anketa Jak zatím hodnotíte výkon Stanislava Křečka jako ombudsmana? (Ptáme se od 15.4.2020) Dobře 97% Špatně 3% hlasovalo: 4442 lidí

Své pak řekl k otevření hobbymarketů před víkendem, kdy se v obchodech tvořily skutečně návaly lidí. "To možná nebylo nejšťastnější, na druhou stranu řada lidí trávila Velikonoce na svých zahradách," sdělil. Zda to byla chyba, ukáže až čas. Potřeba uvolňovat však podle jeho slov byla zřejmá. "Je potřeba, aby se ale veřejnost chovala ohleduplně. Po městě je stále lepší nosit roušku, v přírodě, když je člověk sám, je to něco jiného," dodal Petříček.

A kdy se otevřou hranice? "To bude především záviset na vývoji epidemiologické sitauce v celé Evropě. Ve chvíli, kdy by situace v Česku byla pod kontrolou, ale v některých sousedních státech by se naopak ta situace zhoršovala, tak to bude velmi obtížné uvolňovat, ten režim, co se týče cestování. Myslím si, že v horizontu několika měsíců bychom se mohli bavit o nějakém uvolňování," dodal. Na vládě podle něj běží debata, zda by se mohlo o prázdninách cestovat k moři. "Nikdo nemá křišťálovou kouli, aby bylo možné odhadnout vše," řekl. Svou dovolenou u Baltu zatím nepřehodnocuje, říká, že je optimistou.

Své pak také řekl k dodávkám z Číny, které podle jeho slov nejsou charitou, ale obchodní záležitostí. "Nikdo neoslavuje, že by Čína zachraňovala svět. Čína se snaží prezentovat jako zodpovědný aktér, ale všechny státy dané zásilky platí. A řada zemí se předhání, co si kdo může koupit v Číně," uvedl. Závislost na Číně pak vnímá jako ponaučení.

Závěrem se pak Petříček vyjádřil k odstranění pomníku maršála Koněva na Praze 6. Vyšetřovací výbor Ruské federace v té souvislosti zahájil trestní stíhání těch, kdo za odstranění sochy odpovídají, minimálně z ruského pohledu, podotkl moderátor. "Ministerstvo oficiální pozici představilo minulý týden v pátek, v reakci právě na zahájení vyšetřování, za prvé nemůžu přijmout, že cizí stát vyšetřuje demokratické politiky, mohu samozřejmě mít řadu kritických komentářů, jak se ta celá záležitost řešila, ale je to záležitost naší samosprávy, na kterou vláda nemá vliv. Stejně jako nám Ruská federace říká, že třeba v případě legionářských pomníků a památníků na jejich území, jsou to jejich samosprávy, které nechtějí povolit třeba jejich umístění," dodal.

Kdyby bylo na Petříčkovi, stála by tam socha? "Nejsem občan Prahy 6. Je to záležitost, kterou jsme třicet let nebyli schopni vyřešit, nevím, jestli bylo nejlepší to řešit v době nouzového stavu, navíc si myslím, že by bylo dobré tyto záležitosti řešit důstojněji, bez možná vtipných komentářů na sociálních sítích, ale z mého pohledu ve smlouvě o přátelství s Ruskou federací není psáno, že ta socha má stát tam, kde stála, jenom my máme závazek, že se k ní máme chovat důstojně a má být někde důstojně umístěna," uzavřel s tím, že o celé záležitosti již s ruským velvyslancem hovořil.

