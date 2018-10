Petříček se rozpovídal v tisku: Nejsem Pocheho loutka. Sirotky přijmout. V hlasování proti Maďarsku bych se zdržel

Kandidát na post ministra zahraničí za ČSSD a současný náměstek Tomáš Petříček zamířil ve čtvrtek odpoledne na Pražský hrad za prezidentem Milošem Zemanem. Jmenován by podle svých slov měl být v průběhu přištího týdne. V rozhovoru pro MF DNES promluvil poprvé o nástupu na Ministerstvo zahraničních věcí. „Nejsem Pocheho loutka,“ zdůraznil.

Když se Petříček přišel tento týden představit prezidentovi Miloši Zemanovi, hovořili i o jeho vztahu s europoslancem Miroslavem Pochem, kterého předtím na ministerský post prezident odmítl jmenovat. „Panu prezidentovi jsem řekl, že nebudu ničí loutka, že si chci dělat zahraniční politiku podle sebe,“ upřesnil Petříček, jenž Pochemu ještě donedávna dělal asistenta v Evropském parlamentu.

Na svou novou funkci si prý věří. „Za čtrnáct let v komunální politice či v Evropském parlamentu jsem nabral dostatek zkušeností, které chci na ministerstvu zahraničí využít. Věřím, že budu dělat zahraniční politiku, která bude dávat smysl,“ říká sebejistě s tím, že zahraniční politiku bude dělat velmi aktivně a lidé brzy uvidí, že je člověkem na svém místě. „Neměl jsem dojem, že by pan prezident pochyboval, že mám na zahraniční politiku jasné názory,“ odpověděl na otázku, zda neměl pocit, že ho Zeman bere jako Pocheho tovaryše.

„Já jsem hovořil zejména o Evropské unii, kde bychom měli hrát aktivnější roli. O pozitivní agendě pro visegrádskou čtyřku týkající se vnitřního trhu, dopravní infrastruktury, posilování vazeb a o větší pozornost Africe,“ upřesnil Pětříček a zmínil, že prezident ho seznámil se svými prioritami například ve vztahu k Izraeli a k Číně. „Bavili jsme se i o iniciativě tří moří, což je poměrně nová záležitost, jež by mohla přispět k rozvoji infrastruktury v našem regionu,“ dodal.

Petříček je prý rád, že si Zeman vyslechl jeho stanovisko, že ministr má právo vybírat si své spolupracovníky sám. „Rád bych s panem Pochem konzultoval některé věci, například v rámci evropské politiky,“ řekl a připomněl, že co se týče pozice náměstka, pan Poche je do poloviny příštího roku europoslancem, a taková varianta tedy teď není na stole.

Kdy však bude přesně jmenován, zatím ještě neví. „Pan prezident mi na závěr našeho rozhovoru pogratuloval a oznámil, že se se mnou spojí jeho kancelář ohledně případného jmenování v průběhu příštího týdne,“ sdělil.

Konfliktům s prezidentem i s premiérem by prý rád předcházel dostatečnou komunikací. „Lidé mají na některé věci odlišné názory. S panem prezidentem i s panem premiérem budu zahraniční politiku velmi aktivně konzultovat, abychom našli společnou řeč a vystupovali v Evropě i ve světě jednotně,“ uvedl.

Kromě toho prozradil i svůj názor na několik horkých témat, která rezonují nejen na české politické scéně. Jedním z nich je, zda má Evropská komise zahájit řízení s Maďarskem kvůli politice Viktora Orbána. „Mezi partnery – mezi které Maďarsko patří – si říkáme otevřeně a konstruktivně i věci, o nichž se domníváme, že je partner nedělá správně. Mám trochu obavy, že někteří lidé začínají pracovat s termíny jako neliberální demokracie či podobně,“ řekl s tím, že to platí pro celou řadu politiků napříč Evropou, kteří zpochybňují základy liberální demokracie.

Na dotaz, zda by hlasoval pro zahájení řízení, nebo proti, uvedl, že je důležité, aby Evropa zvlášť v době, kdy ji čekají volby, spíš prohlubovala svoji soudržnost, nerozdělovala se. „Hon na čarodějnice ničemu neprospěje, hlasování bych se nejspíš zdržel,“ řekl.

Na přetřes přišla i otázka přijetí padesáti syrských sirotků do Česka, k níž souhlasí s postojem Jana Hamáčka. A sice, že pár desítek malých válkou postižených dětí bychom skutečně na nějakou dočasnou dobu mohli přijmout a nabídnout jim prožití normálního dětství. „Nesouhlasím s otevíráním vrátek přílivu migrantů, ale zároveň bychom neměli zavírat oči nad utrpením lidí, kteří byli vyhnáni z domovů,“ sdělil.

Zeman si přeje stěhování české ambasády do Jeruzaléma. Na otázku, jestli by Petříček ambasádu stěhoval, odpověděl, že by v tuto chvíli skutečně vyhodnotil možné dopady z pohledu mezinárodního práva, z pohledu bezpečnostních rizik a možného dopadu na multilaterální vztahy.

„Premiérovi chci být každopádně v zahraniční politice rovnocenným partnerem,“ řekl s tím, že zahraniční politiku do značné míry formuluje a určuje Ministerstvo zahraničních věcí. „Chtěl bych, aby se na vládě o naší zahraniční politice víc diskutovalo a na základě debaty jsme dospěli ke společným závěrům,“ řekl na závěr a připomněl, že to nebere jako soutěž. Rád by prý navázal na politiku Jiřího Dienstbiera staršího, se kterým měl v minulosti možnost spolupracovat.

