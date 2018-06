Petru Hamplovi zrušili besedu k jeho knize. Kdo a kde? Autor napsal silná slova

„Druhé kolo cenzury Prolomení hradeb je tady. Tentokrát vychází od hejtmana libereckého kraje Martina Půty. Pan Půta to dotáhl až k maturitě (blahopřeji), ale ne dál, takže se neodváží se mnou diskutovat. Proč by taky namáhal mozek, když stačí vydat zákaz. Podobnost s dřívějšími dělnickými kádry čistě náhodná,“ napsal na sociální síti Facebook Hampl hned na úvod.

Fotogalerie: - Předvánoční protiislámská besídka

Anketa Podporujete zdanění církevních restitucí v intencích návrhu KSČM? Podporuji 91% Nepodporuji 9% hlasovalo: 1189 lidí

Proč mluví o druhém kole cenzury? Pravděpodobně proto, že na začátku tohoto roku knihu nabízelo i Knihkupectví Karolinum. Knihu vydalo nakladatelství Naštvané matky. Hampl v ní popisuje svůj pohled na uprchlickou krizi, kterou vnímá jako islámskou invazi, které se prý EU bohužel nebrání. Ne všichni lidé však sdílejí Hamplův pohled. Mezi těmi, kdo s Hamplem zásadně nesouhlasí, najdeme např. studenta Filosofické fakulty Univerzity Karlovy Davida Pavlorka, který zároveň působí ve funkci předsedy kontrolní komise ve Studentské unii Univerzity Karlovy.

„Řada z vás zaregistrovala status Knihkupectví Karolinum, kterým propagovalo prodej xenofobní knihy xenofoba Petra Hampla Prolomení hradeb, vydanou xenofobním spolkem Naštvané matky. Něco takového je naprosto nepřijatelné a je třeba požadovat, aby se to nedělo. Byl to jasný fail a je třeba požadovat po vedení univerzity, aby zasáhlo. Je však pochopitelné, že vedení univerzity běžně nekontroluje, co se ten či onen den dostane na pult daného knihkupectví. Rád bych na tomto místě proto poděkoval Samu Zajíčkovi za to, že na celou záležitost upozornil rektora univerzity, který zjevně netušil, že k něčemu takovému došlo, a promptně reagoval, protože knihkupectví nejenže smazalo daný status, ale knihu také stáhlo z distribuce (v nabídce knihkupectví ji již nenajdete),“ napsal Pavlorek k případu, kdy se na pultech univerzitního knihkupectví objevila právě tato kniha, která by se zřejmě neměla dostat studentům vůbec do rukou.

Petr Hampl na PL: Petr Hampl: Žádám vyjádření k případu cenzury a zjednání nápravy Většina obyvatel Brna jsou poctiví lidé, kteří nemají s vyšinutými intelektuály kolem Žít Brno a některých divadel nic společného, řekl Petr Hampl Kniha Petra Hampla, kterou muselo stáhnout univerzitní knihkupectví, je vyprodána. Ale "soudruh liberál", který vše zveřejnil, nakládá dál Kavárna je totalitnější než komunisté za Husáka, říká Petr Hampl. Ale jsou na konci sil, mobilizují děti jako Hitler na konci války

Proto se Hamplovi zdá, že čelí už druhému kolu cenzurního tlaku. Hampl měl prý o své knize diskutovat v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Debata se zde však nakonec neuskuteční. Hampl to přičítá na vrub ředitelce knihovny Blance Konvalinkové.

„Zákaz snaživě provedla ředitelka knihovny, soudružka Konvalinková, která ještě snaživě připojila, že ona rozhodně nesouhlasí s názory obsaženými v knize (kterou samozřejmě nezná). Takže odpracováno a mohou zase jít demonstrovat proti návratu komunistických praktik. Sháním náhradní prostor, takže se středeční debata nejspíš přece jen uskuteční,“ doplnil Hampl.

V diskusi pod Hamplovým příspěvkem mimo jiné zaznělo, že tyto aktivity jen zvýší zájem o o knihu.

Psali jsme: Kauza „divadlo v Brně“: Začátek revoluce, lidé povstali, píše Hampl. Zákeřná akce proti nám s utajeným účelem, ohromuje Klára Samková Je to horší, než se zdá. Petr Hampl po útoku „sportovců z Nizozemska“ vážně o bezpečnosti v Česku Zmrdi. Uprchlíci to nebyli. Nemá to s ničím nic společného. Po zadržení „kopajících“ cizinců se Česko baví Většina obyvatel Brna jsou poctiví lidé, kteří nemají s vyšinutými intelektuály kolem Žít Brno a některých divadel nic společného, řekl Petr Hampl

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp