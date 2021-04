Petruška Šustrová má hrůzu ze Zemana. Obludná ruská ambasáda, dodala

reklama

Šustrová v rozhovoru pro Českou televizi vyjádřila nadšení s tím, že česká vláda po třiceti letech konečně řeší vysoký počet zaměstnanců ruské ambasády. „Ten vysoký počet totiž měl svědčit o tom, že jsme jakousi základnou pro ruskou diplomacii. Ale my přeci nejsme pro Rusko tak významnou zemí, tak na co ta obludná ambasáda?“ prohlásila Šustrová. Anketa Je Vladimir Putin nebezpečím pro Českou republiku? Je 4% Není 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5178 lidí

„Já spíše předpokládám, že to byla základna pro nejrůznější špionážní operace. Česko není velká země, ale má nějakou důstojnost, tak proč bychom měli sloužit jako nějaká předsunutá výspa moskevských výzvědných a také bohužel útočných služeb. Takže mě potěšilo, že se naše vláda rozhodla s tím udělat,“ řekla.

Rusko podle Šustrové nevyhoví české žádosti o návrat diplomatů do Moskvy. To by pro ně byla diplomatická i politická prohra, to by znamenalo ústup a to samozřejmě ruská federace neudělá. Takže já doufám, že ministerstvo zahraničí nezklame a dostojí svým slovům a bude v tom vyhošťování pokračovat,“ pokračovala Šustrová, že obě diplomatická zastoupení by měla být v rovnováze.

„Já vlastně nevím, co by to obrovské ruské zastoupení tady vlastně mělo mít za práci, když je Česká republika o tolik menší země než Rusko. Ruská ambasáda je tak očividně špionážní centrálou, odkud Rusové sledují další cíle směrem do západní Evropy. Dříve měli takovou centrálu ve Vídni, ale po roce 1989 se přesunula do Prahy. A je naše chyba, že jsme po revoluci ponechali tu ruskou ambasádu takto nabubřelou a očividně skrývající další nediplomatické činnosti,“ kritizuje Šustrová, že to trvalo třicet let od revoluce.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kauzu Vrbětice Šustrová popsala jako bombu, která byla odpálena a jde o šťastné odhalení nešťastné události „Díky tomu se snad podaří konečně proměnit ruskou ambasádu na normální velvyslanectví plnící diplomatické služby, jako je to u jiných zemí,“ dodala Šustrová, která je zvědavá, co ke kauze řekne prezident Miloš Zeman.

„S mírným napětím očekávám, co se ozve v neděli z Hradu, trochu z toho mám hrůzu, protože pan prezident nemá rád české bezpečností služby. Na jednu stranu on BIS nemá rád, protože mu vadí, když je někdo důležitější než on, což je dáno trochu povahou, věkem a jeho postavením. No a jeho vzhlížení k té Moskvě, to má z mého pohledu až trochu komický prazáklad, kdy se nejenom Miloš Zeman, ale i Václav Klaus snaží stát v očích mezinárodního mínění výš než Václav Havel. A jelikož na západě to z jasných důvodů nešlo, tak se obrátili směrem k Rusku nebo Číně, kde by je mohli mít rádi,“ zhodnotila Šustrová Zemanův příklon k Rusku.

Psali jsme: Vrbětice: Továrna pro výrobu raket USA, šlo o ni. BIS tutlá pravdu. Načasování. Nová fakta Odhaleno: Německo zasáhne, až nám Rusko zavře ambasádu Hannig (Rozumní): Přestaňme mávat červeným hadrem před býkem Štefec (BOS): Ministr Kulhánek se stal kandidátem na idiota roku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.