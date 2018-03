Pirát Ferjenčík: Česká televize je poměrně kvalitní. I když i my jsme s ní občas museli válčit

Poslanec Mikuláš Ferjenčík(Piráti) v internetové televizi XTV popsal, jak musí Piráti občas válčit s Českou televizi. Zdůraznil, že veřejnost by měla znát platy v ČT. Tím, že je veřejnoprávní televize tají, jen poškozuje sama sebe. A to není jediná chyba, kterou dělá. Navzdory chybám, které Ferjenčík vidí, však Českou televizi také bránil. V porovnání s jinými českými televizemi prý pracuje ještě dobře. Byť je na údajně na první pohled vidět, že většina zaměstnanců ČT nemá ráda prezidenta Zemana.

Luboš Xaver Veselý přivítal v internetové televizi XTV dalšího hosta. Tentokrát proti němu usedl Mikuláš Ferjenčík, mimo jiné také expert strany pro komunikaci s médii. „To, co je Marek Prchl u Babiše, tak to jsem já u Pirátů,“ přiblížil svou pozici host s odkazem na komunikačního experta, kterého Babiš po vítězných volbách mohutně objímal před kamerami.

V jedné věci musí prý dát Babišovi za pravdu. Jednací řád Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se mu jeví jako špatně koncipovaný. „Ten jednací řád je dost hroznej,“ poznamenal. V praxi se děje to, že spolu neustále debatují politici, kteří mají právo na přednostní vystoupení v diskusích a ostatní poslanci jen sedí a poslouchají. Pravidelně se tak opakují slovní přestřelky asi čtyř desítek vyvolených politiků.

Coby mediální odborník strany zhodnotil Ferjenčík bitvu, kterou vede prezident Miloš Zeman s Českou televizí. Poslanec má za to, že v tomto boji teď hraje klíčovou roli ředitel a majitel TV Barrandov Karomír Soukup. „Pan Soukup, jako hlavní zastánce mediální linie Hradu, asi dostal instrukci, aby vyhlásil válku. Současně si myslím, že ČT pana Zemana prostě nemá ráda. Ta reportáž o jeho zdraví, co se vysílala minulý rok, to byla věc, která mu v těch volbách asi nepomohla a myslím si, že to bylo lehce přísný vůči němu, bych řekl poslanec

„Hlavně uvnitř tý televize většina lidi Zemana ráda nemá a on to ví a hlavně ví, že je to jediná televize, která mu nejde na ruku. Zatímco Prima a Nova jsou, řekněme, servilní vůči té politické reprezentaci, tak ta Česká televize si dělá víceméně, co chce,“ popsal situaci Ferjenčík.

„Reálně si myslím, že ta Česká televize je poměrně kvalitní,“ rozvíjel dál svůj pohled na mediální trh v Česku. Jedním dechem dodal, že i Piráti museli z ČT občas válčit a uvádět na pravou míru některé „úlety“ veřejnoprávní televize, ale celkově vzato jen natom prý ČT ještě dobře. Veřejnoprávní televizi ovšem doporučil, aby zveřejnila platy svých zaměstnanců. Pokud to nedělá, tak se podle Ferjenčíka střílí do vlastní nohy.

Další chybu ČT dělá, když nezveřejňuje informace, které by podle zákona zveřejňovat měla. Piráti požádali v roce 2014 o data, na jejich základě se v roce 2014 dělaly předvolební průzkumy. Veřejnoprávní televize je tehdy odmítla poskytnout, ale členové Pirátů se obrátili na soud a vyhráli ho. Data dostali. Jenže až po třech letech, což je poněkud pozdě. I navzdory této zkušenosti však Ferjenčík ČT hájil.

„Já bych si uměl představit, že ČT bude fungovat daleko líp, třeba ohledně těch platů a tak, ale současně, když třeba Nova odvysílá den před volbama duel, kde se tvářej, že ČSSD tady bojuje o post premiéra, pak se to ukáže úplně vycucaný z prstu, tak to samozřejmě všechny ty strany, kromě ANO a ČSSD, brutálně poškodilo,“ zdůraznil Ferjenčík. A byl to daleko větší zásah do té volební soutěže, než co dělala Česká televize.

Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání platí pro všechny televize, takže i soukromé televize, jako Nova, Prima a TV Barrandov musí usilovat o určitou vyváženost, pokud jde o předávání informace o politice.

Ferjenčík prozradil, že je připraven schválit výroční zprávu o fungování ČT. Pokud by nebyla schválena dvakrát po sobě, poslanci mohou odvolat celou Radu ČT a navolit novou. Takový postup se však Ferjenčíkovi jeví jako účelový a odmítá se na něm podílet. Navzdory kritickým výhradám, které má k ČT.

Ve druhé polovině rozhovoru přidal pár slov i ke kauze komunistického poslance Zdeňka Ondráčka, který se stal předsedou sněmovní Komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů, ale po tlaku veřejnosti zase odstoupil. Ferjenčík má za to, že premiér v demisi Andrej Babiš vzal v potaz nespokojenost občanů a tlačil na komunisty, aby Ondráčka stáhli.

„A kdyby Babiš zaklekl na vás, tak co?“ zeptal se v reakci Veselý. Tak ho pošleme do prd*le. Pardon,“ odvětil poslanec.

