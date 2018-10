Pirát Hřib znovu vzkazuje Pospíšilovi a Čižinskému: My bereme primátora!

Piráti v současné době jednají s Prahou sobě a Spojenými silami pro Prahu. Oni sami trvají na postu primátora a dvou radních, ostatním koaličním partnerům nabídli po čtyřech místech v radě. „Myslíme si, že ta nabídka je vůči našim partnerům vstřícná. Získávají jednoznačnou sílu v radě a čekáme na jejich vyjádření. Teď akcentujeme jednání o programu,“ zmínil Hřib.

Post primátora by podle něj měl obsazovat ten, kdo získal největší počet hlasů z toho uskupení, které sestavuje koalici. Jednání s vítěznou ODS Piráti nevedou. „Piráti prostě získali z té uvažované koalice největší počet hlasů a s ohledem na to, jak se to dělalo v minulosti, usilujeme o post primátora. Nám to přijde logické,“ zdůraznil Hřib.

Otázkou povolebních vyjednávání bude také souběh funkcí. „Kdybychom to připustili, tak musí ještě existovat mechanismy, kterými bychom byli schopni ověřovat, že výkon radního odpovídá plánu. Musí být především na stole jasný plán, čeho chce koalice dosáhnout. Podle toho plánu poté můžeme měřit, jestli ti radní dělají to, co se od nich očekávalo, a pokud by se to nedělo, tak je třeba situaci nějak řešit,“ sdělil Hřib.