Okamura (SPD): Emisní povolenky a Fialova vláda. Výsměch je to

To je výsměch! Fialova vláda se chlubí tím, že díky ní se lidem zdraží plyn minimálně o čtvrtinu, uhlí o 40 procent a pohonné hmoty o více než tři koruny za litr. Fialova vláda totiž oznámila, že se jí podařilo získat podporu kvalifikované většiny států EU pro změnu systému emisních povolenek. Odklad ale nepřijde. Vládě se podle vrchního ředitele sekce ochrany klimatu na ministerstvu životního prostředí Petra Holuba podařilo na evropské úrovni prosadit, že Unie zajistí, aby byl vývoj ceny povolenky předvídatelný. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) doplnil, že musí být pevný strop na povolenku ve výši 45 eur.

Takže Fialova vláda odkývala nové emisní povolenky během českého předsednictví a nyní vítězoslavně tvrdí, že se podaří emisní povolenky zastropovat na úrovni 45 eur za tunu oxidu uhličitého? Novinky informovaly, že by to domácnosti topící plynem zvýšilo platby asi o čtvrtinu, u uhlí dokonce asi o 40 procent. Benzín i nafta by podražily o 3 až 3,50 Kč za litr.

Již nyní se ale ceny emisních povolenek pohybují mnohem výše. V úterý se termínový kontrakt pro rok 2028 na povolenku EU pro domácnosti prodával za cenu přes 82 eur za kus. I kdyby se to podařilo zastropovat, tak Fialova vláda se chlubí tím, že díky ní se lidem zdraží plyn minimálně o čtvrtinu, uhlí o 40 procent a pohonné hmoty o více než tři koruny za litr?

Rozšíření emisních povolenek na budovy a pohonné hmoty dostalo zelenou v roce 2022 za českého předsednictví. K finálnímu schválení závazné směrnice o rozšíření systému povolenek došlo v dubnu roku 2024 na Radě EU, kde proti ní vláda Petra Fialy nijak nevystupovala. „Není to tak, že my všechno odkýváme. Ano, odkývali jsme některé blbosti za našeho předsednictví, a odkývali jsme je v podstatě z nepozornosti,“ uvedl v rozhovoru pro Týdeník Echo předseda poslanců ODS Marek Benda s odkazem právě na rozšíření emisních povolenek na topení a pohonné hmoty. Podle Bendy toho bylo moc a uteklo jim to. Pokud Fialově vládě „uteče“ takto zásadní věc, dokazuje opět svou nekompetentnost.!?

Navíc ekonom Lukáš Kovanda poukázal na to, že zmírnění emisních povolenek pro domácnosti nebo jistota cenového stropu na ně jsou opatření, která dlouhodobě peněženkám občanů Česka neuleví, pokud zároveň nebudou doprovázena revizí Green Dealu EU či jeho klíčového pilíře Fit for 55.

Kovanda uvedl, že pokud má být Green Deal splněn, tedy EU má být uhlíkově neutrální do roku 2050, povolenka pro domácnost musí stát už roku 2030, tři roky po svém plánovaném uvedení, hned zhruba 220 eur za kus. Plyne to hned z několika odborných studí na dané téma . Tedy přibližně pětkrát více, než kolik činí úroveň stropu! A Kovanda dále uvádí, že pokud bude povolenka nějakou dobu zastropována, o to větší pak bude později její cena! Levnější, zastropovaná povolenka v prvních letech existence obchodování s povolenkami pro domácnosti budou vykoupena jejich vyšší cenou po ukončení stropování.!?

Vládní slib stropu je tedy podle Kovandy spíše jen politický trik, jak veřejnost vmanévrovat do akceptace povolenek pro domácnosti. Je tedy možné, že v prvních letech fungování povolenek pro domácnosti bude strop pevně platit, ale o to více ty povolenky zdraží poté. Bude se totiž muset dohnat „manko“.

Jediné řešení, jak dlouhodobě zmírnit dopad na peněženky lidí v EU, je podle Kovandy revidovat celý Fit for 55 nebo celý Green Deal. Tyto revize ale nyní nejsou vůbec ve hře. Proto jsou řeči o zmírnění povolenek vlastně jen věšením bulíků na nos veřejnosti.

SPD prosazuje úplné zrušení Green Dealu a na něj navázaného programu Fit for 55, zrušení systému emisních povolenek a odstoupení od pařížské klimatické dohody.

Univerzita v Kolíně nad Rýnem letos v dubnu publikovala studii, podle které je nerealistické očekávat cenu povolenky druhého typu pod úrovní 250 eur za tunu emisí, mají-li být plněny cíle dekarbonizačního plánu EU Fit for 55, potažmo Green Dealu EU. Ceny 250 eur za tunu emisí by povolenky druhého typu měly dle studie dosáhnout před rokem 2030. Růst ceny povolenky na 250 eur za tunu emisí by pak tedy zdražil pohonné hmoty v ČR o dalších 14,60 Kč/l. Dohromady by tak cena pohonných hmot v Česku narostla během prvních let fungování povolenek druhého typu o 17,80 Kč/l. Extrémní horní mezí je částka 390 eur za povolenku, jež by odpovídala zdražení pohonných v ČR o zhruba 27 korun za litr.

