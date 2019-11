Pirát Michálek poslal vzkaz Babišovi: Trošku nás mrzí...

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek v pátečních Dvaceti minutách Radiožurnálu prozradil, proč tak důrazně trvá na tom, aby předseda vlády Andrej Babiš (ANO) odhalil základy svého investičního plánu, o kterém už pár let mluví, ale zatím ho téměř nikomu neukázal. Piráty prý mrzí, že s nimi předseda vlády svůj plán nekonzultoval. Podrobněji vysvětlil, proč ho to mrzí.

Deník N přinesl podrobnější informace o investičním plánu Andreje Babiše (ANO). Předseda vlády však tvrdí, že jde jen o starou verzi investičního plánu a finální výsledek že bude představen na konci roku. Michálka by prý mimo jiné zajímalo, zda na plánu Babiš pracuje sám, nebo s týmem odborníků. „Pokud je to tým odborníků, tak by bylo dobré vědět, kdo tým tvoří,“ uvedl Michálek.

Plán vlády získala prý média právě od Pirátů, a to od svých zdrojů ve vládě. Michálek však odmítl prozradit, kdo přesně Pirátům materiál předal. „Já nemůžu prozradit své zdroje,“ uvedl Michálek.

„Nás trošku mrzí, že s námi ten plán pan premiér nekomunikuje, protože takový investiční plán nemůže připravovat vláda, která se opírá o komunisty, ale sama je ve Sněmovně menšinová,“ rozčiloval se v rozhlase Michálek. „Aby se nestalo, že přijde nová vláda a celý ho překope,“ dodal pirát.

Od investičního plánu by očekával návrh, co by se mohlo stavět jako první, co by se mohlo stavět jako druhé, co by se dalo budovat jako třetí, kdy by to mělo být hotové, kolik peněz to bude asi tak stát a z čeho se to bude platit. Materiál, který mají Piráti k dispozici, však prý podobných informací obsahuje úplné minimum.

Premiérovi doporučil, ať se podívá na Slovensko, kde už zkusili stavět dálnici s pomocí soukromých investorů v tzv. PPP projektech, a zjistili, že to pro stát není výhodné, protože stát by si např. dokázal půjčit peníze s nižším úrokem. Své o tom podle Michálka vědí i ve Velké Británii, kde soukromý investor postavil školu, stát si ji pronajal, ale zjistil, že investor v objektu udělal příliš malá okna, protože to pro něj bylo ekonomicky výhodnější. A děti se tam pak hůř učily.

V druhé polovině rozhovoru Michálek poslal Babišovi ještě jednu žádost. Piráti by si přáli, aby vláda zavedla tzv. rozklikávací rozpočet, aby bylo u každé faktury státu jasné, za co se vydávají peníze daňových poplatníků.

