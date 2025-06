KSČM: Síla mezinárodní solidarity

V reakci na stanovisko KSČM vyjadřující se k novele trestního zákona, která nově bude trestat všechny formy podpory a propagace komunistického hnutí, přichází ze zahraničí slova podpory od partnerských stran KSČM, které si velmi vážíme. Mezinárodní solidarita je nejlepším důkazem, že komunistické hnutí má ve světě své místo a že ani primitivní snahy Fialovy vlády nikdy nemohou umlčet hlas milionů lidí, volajících po spolupráci, pokroku, solidaritě a míru.

Komunistická strana Běloruska

Komunistická strana Běloruska odsuzuje jakékoli pokusy o zákaz strany našich českých soudruhů a vyzývá k solidaritě s nimi všechny představitele mezinárodního komunistického hnutí. Ruce pryč od Komunistické strany Čech a Moravy!

Celé vyjádření Komunistické strany Běloruska ZDE

Německá komunistická strana

Drazí soudruzi! Německá komunistická strana vám vyjadřuje svou podporu a solidaritu tváří v tvář pokusům umlčet komunisty ve vaší zemi zákazem podpory a propagace komunistického hnutí. Toto je obzvláště do očí bijící příklad rostoucí demontáže demokratických práv ve všech zemích EU, která je vždy namířena proti levici a zejména proti komunistům. V období před říjnovými parlamentními volbami je to snaha bránit vaší straně v politické práci a pravděpodobně i v účasti na volbách. Jsme přesvědčeni, že české komunisty nelze navzdory všem represím nikdy umlčet a že budete i nadále bojovat za sociální spravedlnost, socialismus a mír.

Přejeme vám mnoho sil a úspěchů ve vašem těžkém boji.

S komunistickým pozdravem

Patrik Köbele

předseda DKP

Brazilská komunistická strana

Brazilská komunistická strana (PCB) až příliš dobře zná šílenství protikomunistické legislativy. Za více než 100 let naší existence jsme strávili více než polovinu této doby mimo zákon – zejména během Spojenými státy podporované obchodně-vojenské diktatury v letech 1964 až 1985, kdy jsme působili v nejpřísnější ilegalitě. Nedávno se i zde v Brazílii mluvčí neofašistické krajní pravice pokusili prosadit kriminalizaci komunismu.

PCB co nejdůrazněji odsuzuje schválení této protikomunistické novely trestního zákoníku České republiky a vyjadřuje svou plnou a neomezenou solidaritu se soudruhy z Komunistické strany Čech a Moravy.

PROTI KRIMINALIZACI KOMUNISMU V ČESKÉ REPUBLICE!

PLNÁ SOLIDARITA S KSČM! V ČESKÉ REPUBLICE, V BRAZÍLII A NA CELÉM SVĚTĚ: NEOFAŠISMUS NEPROJDE!

Brazilská komunistická strana

Komunistická strana národů Španělska

Komunistická strana národů Španělska vyjadřuje svou internacionalistickou solidaritu Komunistické straně Čech a Moravy. Jednoznačně odmítáme antikomunistické útoky, které probíhají v České republice.

S komunistickými pozdravy Victor M. Lucas, PCPE

Komunistická strana Rakouska

Solidarita s Komunistickou stranou Čech a Moravy! Česká vláda chce zakázat Komunistickou stranu. V pátek česká Poslanecká sněmovna hlasovala pro novelu trestního zákona, jejímž cílem je zakázat činnost Komunistické strany. Usnesení ještě vyžaduje schválení Senátem a prezidentem. To se děje v době, kdy Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) získává na síle. Koalice, kterou vede, se v loňském roce jednoznačně uspěla s návratem do Evropského parlamentu a získala také křesla v regionálních volbách. Průzkumy veřejného mínění předpovídají její návrat do parlamentu v nadcházejících říjnových volbách. „Zákon má zřejmě zabránit účasti ve volbách, protože Komunistická strana je silným hlasem proti sociálním škrtům a politice znovuzbrojování,“ kritizuje předseda KPÖ Günther Hopfgartner a dodává: „KPÖ je solidární se svou českou sesterskou stranou a odsuzuje všechny pokusy o její zákaz.“

Celé vyjádření Komunistické strany Rakouska ZDE

Komunistická strana Řecka

Odsuzujeme nové protikomunistické rozhodnutí Fialovy vlády a českého parlamentu, které mezi schválenými změnami trestního zákoníku kriminalizuje „jakoukoli formu podpory a propagace komunistického hnutí“. Vyjadřujeme solidaritu s Komunistickou stranou Čech a Moravy a komunisty v České republice proti tomuto nepřijatelnému vývoji kriminalizace politického života v zemi. Vyjadřujeme svůj nesouhlas s jakoukoli myšlenkou na zákaz Komunistické strany v České republice.

Propagovaná kriminalizace komunismu v České republice je aplikací ahistorické teorie „dvou extrémů“, ztotožnění monstra fašismu-nacismu se socialismem-komunismem, nevědeckých přístupů k „totalitním režimům“. Ty jsou nedílnou součástí politiky Evropské unie a již léta jsou uplatňovány ve více než 1/3 jejích členských států, kde byly zavedeny různé druhy zákazů proti komunistickým stranám, komunistickým symbolům, komunistické ideologii, a dokonce i proti celému historickému období výstavby socialismu v SSSR a dalších evropských státech.

Není to poprvé, co se v České republice pokoušejí o podobná opatření, ale lidový boj je zvrátil. Tento nový pokus o kriminalizaci komunismu se odehrává v roce, kdy si připomínáme 80 let od konce druhé světové války a Velkého protifašistického vítězství národů. Je to pro lid velkou výzvu pokusit se ztotožnit SSSR, Rudou armádu, komunistické strany, které vedly hrdinský boj partyzánských hnutí proti nacistickým okupantům, s nacistickou bestií. Uráží to památku milionů bojovníků, jejich dětí a vnoučat, kteří padli a položili své životy za protifašistické vítězství.

Pokusy o zkreslení dějin a paměti národů, zákaz volného pohybu myšlenek a politické konfrontace v tzv. „svobodě a demokracii“ EU sahají až do bodu demolice antifašistických památek, restaurování a oslavování jako hrdinů místních fašistů, kteří se přidali k německému nacistickému Wehrmachtu a SS, jak se to již léta děje v pobaltských zemích.

Kapitalistům, jejich vládám a EU „škodí“, zejména v zemích, kde byl nastolen socialismus, to, že lidé mají měřítko pro srovnání. Vidí slepé uličky barbarského vykořisťovatelského systému, kterému buržoazní vlády slouží, a jsou naplněni nostalgií po socialismu, který navzdory svým slabinám nabízel lidem před 50 lety ohromně vyšší životní úroveň než kapitalismus dnes.

Takové snahy „smývají“ fašisty a jejich kolaboranty, tvoří „máslo na chlebu“ jejich dnešní „nostalgie“ a jsou nástrojem k eskalaci protilidového útoku EU a jejích členských států na práva pracujících a lidu.

„U příležitosti 80. výročí Velkého antifašistického vítězství národů prohlašujeme, že kapitalistické barbarství a antikomunismus nezvítězí, historická pravda zvítězí. Národy se opět dostanou do popředí a 21. století bude skutečně stoletím nových dělnických revolucí.“

Celé vyjádření Komunistické strany Řecka ZDE

