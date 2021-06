Pirát: Zrušte patenty na vakcíny. Musíme naočkovat chudé země

Místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja (Piráti) lobbuje za uvolnění patentů na vakcíny proti covidu-19. Díky tomu by se mohly vakcíny vyrábět ve větší míře v rozvojových zemích, kde je zatím minimální proočkovanost. „Pokud by se to nechalo při současném systému, tak by se rozvojové země mohly proočkovat až v roce 2024 a za tu dobu by vzniklo mnoho nebezpečných mutací,“ upozorňuje Kolaja.

„Proočkovanost v rozvojových zemích je velmi malá. My sice můžeme mít v Česku pocit, že se očkování daří, ačkoliv nelze úplně chválit vládu, tak to očkování nějak probíhá. V těch rozvojových zemích ale není očkován prakticky nikdo. Například v Africe bylo dostupných zatím jen 30 milionů vakcín a na očkování tam čeká přes miliardu lidí,“ říká Kolaja na facebooku Pirátů.

Je to podle něj i problém západního světa, protože když se virus dále šíří, tak vznikají nebezpečné mutace. „My tak nemůžeme myslet jen na očkování v České republice nebo Evropě, ale musíme ten virus porazit globálně. Protože ty mutace z rozvojových zemí pak mohou hrozit i u nás, jak se to děje s tou mutací brazilskou nebo indickou,“ varuje Kolaja.

Problém s výrobními kapacitami by v rozvojových zemích být prý neměly. „Ty společnosti začaly v zásadě z nuly produkovat milion vakcín týdně a není důvod si myslet, že by to v jiných firmám a jejich laboratořích také nešlo. Konec konců existují laboratoře, které leží ladem a čehož nedávno využila společnost AstraZeneca, která se domluvila s velkou laboratoří v Indii, která bude vakcíny vyrábět. A těch příkladů je více, ty laboratoře jsou, ale těm firmám se nedaří získat ty licence na výrobu vakcín,“ tvrdí Kolaja.

Při uvolnění patentů by se vakcína mohla vyrábět na více místech, což by podle něj bylo prospěšné pro všechny. „A co se týče toho ekonomického dopadu, že by ty firmy, které vakcíny vyvinuly, do budoucna ztratily snahu vyvíjet nějaký další lék, tak o tohle strach nemám. Budou tam určitě nějaké kompenzace za to, že se pozastaví to patentové omezení a musíme si také uvědomit, že velká část prostředků, která šla na vývoj vakcín, byla z veřejných zdrojů,“ říká Kolaja, že se bude hledat řešení, při kterém budou spokojeni všichni.

Patenty by byly navíc uvolněny jen na dočasnou dobu, dokud se rozvojové země nenaočkují. „Pokud by se to nechalo při současném systému, kdy ty země mají mnohem vyšší ceny dodávek než třeba, co pro Evropu vyjednala Evropská komise, tak by se rozvojové země mohly proočkovat až v roce 2024 a za tu dobu by vzniklo mnoho nebezpečných mutací,“ opakuje na závěr Kolaja.

