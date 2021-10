Pirát čekal zvolení. Nic. Tak píše pravdu o straně

Piráti v současné době vyjednávají o účasti na vládě. Jejich pozice ovšem se čtyřmi poslanci není silná. Podle Patricka Zandla, člena České pirátské strany, který kvůli kampani a očekávání mandátu dokonce rezignoval na post zastupitele, by o účasti nebo neúčasti měli jednat ti, kdo za debakl zodpovědní nejsou. Ve svém textu kritizuje dosavadní poměry, které je prý potřeba změnit a nyní je k tomu příležitost. „Doposud jsme si mysleli, že porosteme bez omezení, k nebesům. Že není nutné věnovat se komunální politice a každodenní práci, že lze ve dvaceti letech věku nastoupit hned jako poslanec do Parlamentu a dávat všem cenné rady načtené z knih, které napsali ti, jimž blahosklonně radíme,“ píše.

Jak známo, naděje Pirátů na upevnění a posílení jejich vlivu ve volbách zhasla a mají nakonec jen čtyři poslance. Jedním z těch, kdo si pomýšleli na poslanecký mandát, byl Patrick Zandl, podnikatel, novinář a spisovatel. Dokonce kvůli očekávání, že se stane poslancem, a kvůli předvolební kampani složil funkci zastupitele v Brandýse n. L.-Staré Boleslavi.

„Rezignace měla několik důvodů. V prvé řadě vysoké osobní a pracovní zatížení, spojené s předvolební dobou, za druhé značná pravděpodobnost, že se Patrick stane poslancem. Piráti jsou obecně proti kumulaci funkcí, a tak by Patricka rezignace stejně čekala, jinak by se nemohl nové funkci věnovat zodpovědně,“ uvádí Pirátský přístav Brandýs n. L.-Stará Boleslav. Úplně všechny funkce Zandl nicméně neopustil, zůstala mu například funkce člena komise pro rozvoj města.

Zandl pak o prohře Pirátů sepsal dlouhé pojednání. Netajil se tím, že výsledek považuje za masakr. Ten si ovšem Piráti přivodili sami, říká: „Nikdo nás nenutil jít do koalice se STAN, v níž jsme byli vykroužkováni. Nikdo nás nenutil hlásat pofiderní témata a mlčet k tématům klíčovým. Nikdo nás nenutil být svobodnými nebo kontroverzními, aby nám to mohlo být vyčítáno. Takoví jsme byli my sami,“ shrnul.

Jednou z chyb byl dle jeho názoru výběr reklamní agentury, která neměla dostatečné zkušenosti s volební kampaní. Zandl říká, že jim dali šanci „zazářit“. „Jenže už na začátku léta bylo jasné, že žádná zář se nekoná a agentura je velký průšvih, jehož korekce měla okamžitě a bezprostředně přijít. Nepřišla,“ vyčítá pirátskému předsednictvu a mediálnímu odboru strany.

Pirát připomíná, že byl mezi těmi, kdo volal po nápravě a bil na poplach. „Piráti v premiérské kampani pokračovali do roztrhání těla, ačkoliv bylo už vidět, že bojujeme spíše o třetí linku v cíli. Členové byli navíc pod palbou kritiky, že nejsme schopni sebereflexe k mizerné kampani, zatímco prostě jen soudržně nechtěli torpédovat něco, za co už nebyla realizovatelná náhrada,“ míní Zandl a dodává, že teď už ví, že měl být ještě hlasitější a neměl se nechat odbýt se svou alternativní verzí kampaně.

Podle Zandla je třeba dostát slibům a vyjednávat o vládě a pirátské účasti. Ovšem s podstatnou výhradou: „Je potřeba si ale také na rovinu říct, že současné vedení České pirátské strany nemá žádný morální mandát uzavírat jakékoliv dlouhodobé závazky jménem strany. Ty může teď uzavírat jen celostátní fórum, tedy hlasování všech členů strany. Vedení je ‚v podmínce‘, protože volební debakl je především jejich průšvihem. To znamená, že jakákoliv vládní účast nemůže být schválena jinak.“

Poukazuje na to, že o vládě vyjednává právě současné předsednictvo. „Vyjednávají o ní tudíž za Piráty lidé, jejichž úsudek se ukázal v minulosti být katastrofálně mylný a přivedl stranu na hranici zkázy. To je špatně. Do vyjednávání by měli být co nejdříve přizváni lidé vně předsednictva, například z republikového výboru, kteří za volebním debaklem nestojí,“ říká muž, který kvůli očekávání odevzdal zastupitelskou funkci.

Kromě toho by se Piráti prý měli začít bavit o všem PRO a PROTI vládního angažmá a do diskuse by měli být pozvaní i odpůrci. „Neumím si totiž představit, že by lednové volby předsednictva mohly být spravedlivé a demokratické, neboť by nešly oddělit od výsledku hlasování o vládní účasti. Těžko znovu nezvolíme předsednictvo, jemuž jsme odhlasovali návrh vládní účasti. Těžko se tak poučíme z chyb,“ argumentuje Zandl, podle kterého si strana musí vyjasnit, jaká očekávání má od vládního angažmá, ale i od odchodu do opozice.

Jenže to se prý neděje a žádná vnitrostranická diskuse neběží. „Jednou týdně je videohovor, který je roztříštěný a nesystematický. Žádnou takovou diskusi neotevírá. Komunikace předsednictva směrem ven je stejná jako dříve – minimální. To by tolik nevadilo, kdyby existoval nástroj pro oponenty, jak být slyšen. Jenže ten se u Pirátů ztratil,“ míní.

Kritizuje například veřejně přístupné pirátské fórum, na které někteří členové údajně nechodí, protože nechtějí prát špinavé prádlo na veřejnosti a navíc je nepřehledné. Ani na tzv. Zulipu, který se používá jako neformální komunikační kanál, nejsou všichni členové. „Velká část členů tu chybí a ti, kdo nemají hodiny volného času denně, sem nechodí,“ odhalil bývalý zastupitel.

Podle něho je handicapem Pirátů to, jak se specializují na virtuální prostředí. „Jistě, v internetových diskusích jsou dobří, ale v nich svět nefunguje. Na ulicích už obstáváme méně, dobře to bylo vidět ve volbách,“ zhodnotil. Dobrá příležitost si věci vyříkat prý bude na celostátním fóru. Jenže to se odehraje až v lednu, zatímco o vládní účasti se jedná teď.

Zandl také míní, že je potřeba dát více prostoru protichůdným názorům. Jinak se totiž zopakuje situace, která vedla ke schválení koalice se STAN. A slíbené „zlepšení komunikace“ se zatím nekoná. Demokratičnost rozpravy, aby bylo dopřáno sluchu všem uchazečům, přitom bude důležitá, aby Piráti nalezli svou vizi, se kterou se budou snažit uspět.

Zamyslet se nad tím, jak zvládnout současnou situaci by se tedy měli všichni Piráti. „Co mají být naše cíle účasti ve vládě a kontrolní body naší účasti v ní, podle kterých budeme moci včas zatáhnout za brzdu. Nebo proč ve vládě účastni být nemáme, jak se takový postoj slučuje s našimi hodnotami a plněním našeho programu do budoucna i prospěchem této země. Jak zlepšit komunikaci uvnitř strany, jak zajistit symetrii komunikace a adekvátní oponentní i kontrolní mechanismy,“ nadhazuje Zandl témata.

Nakonec bývalý zastupitel opět připomenul, že to bylo současné předsednictvo, které Piráty přivedlo k současnému výsledku a nemá tedy mandát přijímat rozhodnutí. „Jejich mandát předjednávat další závazky by měl být co nejvíce limitovaný a dohlížený dalšími orgány strany,“ doporučuje.

Je zde prý i příležitost stranu restartovat. „Doposud jsme si mysleli, že porosteme bez omezení, k nebesům. Že není nutné věnovat se komunální politice a každodenní práci, že lze ve dvaceti letech věku nastoupit hned jako poslanec do Parlamentu a dávat všem cenné rady načtené z knih, které napsali ti, jimž blahosklonně radíme,“ kritizuje přístup, který zřejmě někteří Piráti měli. A nyní si Piráti dle Patricka Zandla musejí vybrat mezi sebelítostí nebo tím, že otevřou oči a začnou se zlepšovat.

