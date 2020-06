Piráti? Psychoušové a bonzáci! A šéfky TOP 09 se bojím. Podívejte se na ni, má to v očích! U Xavera vystoupila novinářská „šlechta“

reklama

Úvodem moderátor Luboš Xaver Veselý uvedl, že jej na vysoké škole učili, že komentátoři jsou šlechta. „Trošku se vás bojím,“ podotkl ve směru k Holcovi.

„Já to chápu. Já jsem si to taky myslel, protože jsem komentátory a komentáře vždycky hrozně rád četl a bral jsem ty lidi, že musí mít rozhled a i mě u nich bavil nějaký styl psaní a všechno, ale když se podívám dnes na komentátory tady, tak to radši ani neříkejte, že jsem komentátor. Podívejte se, co způsobila angličtina Aleny Schillerové chudákovi Martinu Fendrychovi. Když před časem puklo na Miroslava Kalouska, jeho oblíbence, že neumí anglicky, což neumí, protože je podobná generace jako Alena Schillerová, tak on ho obhajoval, že je generace Aleny Schillerové, což tehdy ještě neřekl, takže tahle generace se nemohla naučit anglicky, protože se učili anglicky jenom ve školách. Což je svatá pravda,“ poznamenal Holec.

„A teď když honili Alenu Schillerovou, že neumí anglicky, tak říkal, jaká je to ostuda a kauza a průšvih. A podívejte se na to, nakonec to schytá nejvíc on. A je to komentátor. Tak já vlastně nechci, abych byl třeba jako Martin Fendrych,“ dodal.

Následně se hovořilo o tom, jak europoslanec Marcel Kolaja chce, aby volby do Rady ČT řešil výbor Evropského parlamentu.

„Celý úspěch Pirátů je Bartoš. Kdyby ho neměli, tak tam nebudou. Nikde,“ sdělil komentátor Holec. „Myslíte si, že by někdo zvolil Hřiba?“ rýpl si Holec do pražského primátora Zdeňka Hřiba. Podle jeho slov má Praha primátora, který neumí to město řídit. „Je to neštěstí. Podívejte se, co udělali na Smetanově nábřeží!“ rozhorlil se Holec.

Ale zpět k Radě ČT – Kolaja uvedl v Bruselu podle moderátora Veselého svou pochybnost, že Rada ČT byla zvolena „nějak“ a že ohrožuje nezávislost České televize. Veselý se pozastavil nad tím, co má společného Evropský parlament s volbou, kterou učinil demokraticky zvolený parlament.

„Náš parlament není zvolený nezávisle, protože ho zvolili lidé a ti ho nezvolili správně tak, jak by chtěli Piráti, takže je závislý. Ti lidi ho zvolili špatně, ten parlament. A pak zvolili vás špatně do Rady ČT a zvolili spoustu dalších špatných věcí,“ glosoval Holec.

Největším lákadlem pro komentátory jsou podle Holce opozice a Piráti. „To je pro mě mnohem zajímavější fenomén než ANO, neboť ANO je hnutí, které je rozprostřené sociálně a demograficky hodně doširoka. Tam potkáte lidi z ulice až po vědecký výzkumný ústav. Piráti, to je parta, až sekta skoro. Demograficky i sociálně, vemte si, že většina z nich jsou IT, matfyzáci, to jsou lidé jak sfingy, psychoušové,“ popsal Holec s obavami, že sociální inteligence většinou těmto lidem ale chybí.

Koho se Holec podle svých slov bojí? Předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové. „Kdykoli ji vidím, tak se bojím. Podívejte se na ni. Kdybyste si pustili nějaký film z 50. let, kde jsou ti mladí budovatelé. Ona má tohleto zanícení v obličeji a v očích. Milan Kundera by ji miloval, kdyby se rozhodl napsat Žert II. Ona by byla předobrazem angažované soudružky,“ sdělil.

Řeč pak byla i o bývalých premiérech – například o Mirku Topolánkovi, Jiřím Paroubkovi či Bohuslavu Sobotkovi. „Kde se tam vzal?“ ptal se Veselý.

„Souhra okolností. Někdy jsou momenty, kdy souhra okolností vynese do nejvyšší funkce takového člověka. On byl ještě navíc... On byl prostě muž bez vlastností. On byl jak sfinga. Nikdo nevěděl, co si myslí, co chce pro tu zemi. Já jsem ani nevěděl, jaký plán má pro svoje voliče. On byl přesně premiérem z nouze, na kterou tehdy došlo. On se stal šéfem ČSSD z nouze, po Paroubkovi. A pak se stal premiérem z nouze,“ řekl Holec.

