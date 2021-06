Piráti a boj s ČT? Je to jinak. Bobošíková vytáhla stará slova Michálka

Jana Bobošíková z Institutu svobody a demokracie se pouští do Pirátů, kteří jsou podle ní ve vztahu k České televizi vrcholnou ukázkou pokrytectví. Bobošíková tvrdí, že Piráti nyní před volbami chrání ČT před údajnými zásahy na svobodu slova a chválí ředitele Petra Dvořáka, ačkoliv dlouhodobě to byli právě Piráti, kteří ČT kritizovali. „Pirátský poslanec Jakub Michálek ještě nedávno tvrdil, že Česká televize často porušuje svou zákonnou povinnost objektivního zpravodajství a dokonce doporučoval zrušit koncesionářské poplatky,“ diví se Bobošíková.

„Víte, v kom má současná Česká televize největšího ochránce? Budete se divit, ale nejvíce ji v tuto chvíli brání Piráti,“ říká Bobošíková v úvodu. Piráti podle ní v současnosti soustavně bědují nad tím, že současná Rada ČT konečně veřejnoprávní médium důsledně kontroluje. „Piráti se zaštiťují jednak maily od občanů, kteří se údajně obávají o nezávislost ČT, a jednak Bruselem, který obviňuje Polsko, Maďarsko a Slovinsko z ohrožení svobody médií,“ pokračuje Bobošíková.

„Takže Piráti vyrazili do boje za Českou televizi ve jménu internacionální pomoci a angažovaného občana. Ostře brojí proti těm, kteří se domnívají, že ČT, kterou si všichni platíme, je kritizovatelná a kontrolovatelná. A nebyli by to Piráti, kdyby součástí jejich boje nebyl aktivismus. Ale bylo to tak vždy, nebo se to děje až teď před volbami? Správě, bylo to přesně naopak,“ upozorňuje Bobošíková s tím, že pokud jde o Českou televizi, předvádějí Piráti pokrytectví na druhou.

Pokračuje výroky pirátského poslance Jakuba Michálka, který nedávno uvedl, že Česká televize často porušuje svou zákonnou povinnost objektivního zpravodajství. „A dokonce doporučoval zrušit koncesionářské poplatky. A pirátský garant programového bodu Svoboda projevu Roman Kučera? Podle něj byl ředitel Petr Dvořák ještě nedávno servilní a dodržoval nastavenou linii. Moderátoři prý museli držet hubu a krok, protože i Dvořák držel hubu a krok. A týž pirátský politik se vyjádřil na adresu ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala a řekl, že je to kokot non plus ultra,“ vybírá další pirátskou kritiku Bobošíková. „A ještě jedno hodnocení, podle Marka Nečady, významného pirátského funkcionáře, nemá Dvořákova ČT s nezávislostí mnoho společného,“ přidává na závěr.

„Takže to shrňme. Dnes je Česká televize v čele s Petrem Dvořákem kvalitním a důvěryhodným médiem se skvělým ředitelem. Kdo ČT kritizuje, tak je nepřítelem demokracie a svobody slova. Přitom podle Pirátů byla před lety ČT ovládána politiky, ředitel Dvořák držel hubu a krok a její zpravodajství bylo tendenční a mimo. Tak co, dá se věřit Pirátům?“ ptá se s ironickým úsměvem Bobošíková.

