Piráti, máte další koaliční trable v Praze. Hana Marvanová promluvila

V rozhovoru pro CNN Prima News pražská radní Hana Kordová Marvanová je odhodlána napomoci k bydlení i střední třídě. Je si však vědoma toho, že to nebude levné. Tím se prý liší od svých kolegů u Pirátů a hnutí Praha sobě.

„Naši partneři jsou politicky jinde, oproti nám hodně vlevo. Dostupné družstevní bydlení není bydlení zadarmo,“ konstatovala Marvanová na výtky Pirátů a Prahy sobě, že její plány jsou moc drahé.

„Je pro ty Pražany, pro které jsou dnes hypotéky nedostupné, ale zároveň na tom nejsou tak špatně, aby měli šanci získat od města byt nebo sociální dávky. Takže je to bydlení pro střední vrstvu, které je o třetinu lacinější, než je dnes běžná tržní cena. Oné slevy chceme dosáhnout nabídnutím pozemků, na nichž se dá stavět a jež jsou ve vlastnictví Prahy. Není to nic nového, takto se to dělalo třeba i za první republiky a dělá se to dnes po celém světě – v Německu a v Rakousku, ve Vídni třeba. Kritika, že je to předražené, mě tedy překvapuje. Vždyť to vlastně celé děláme právě kvůli té slevě,“ zdůraznila.

Konstatovala také, že Piráti, ani členové hnutí Praha sobě nechtějí podporovat osvědčené liberální koncepty. „Namísto toho předkládají věci, které jsou pro velmi malou skupinu lidí, jako například ubytovávání bezdomovců za peníze Prahy v hotelích a hostelech. Podle mě je velký luxus, aby bezdomovci bydleli v hotelích, zatímco střední vrstva aby na ten hotel ani neměla,“ kroutila hlavou Marvanová.

TOP 09 a STAN, respektive Spojené síly pro Prahu, ale trvají na tom, že je třeba v otázce bydlení podpořit i střední vrstvu. A pokud by to snad koaliční partneři nechtěli podpořit, museli by podle Kordové Marvanové vysvětlit proč, protože otázka podpory bydlení je součástí koaliční smlouvy.

