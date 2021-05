Piráti vyslali signál: Nezapomeneme. Mířeno na dnešní vládu

Hosty druhé hodiny Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News byli pirátka Olga Richterová, Hana Aulická Jírovcová z KSČM, Julius Špičák z ANO a Jiří Pospíšil z TOP 09. Julius Špičák se postavil za návrat Adama Vojtěcha do křesla ministra zdravotnictví. A jeho oponenti spustili kanonádu. Olga Richterová prozradila, na co Piráti nikdy nezapomenou. Pospíšil upozornil na možné tunelování státu. A pak došlo na Dominika Feriho. „Já jsem to fakt nevěděl, čestné slovo,“ dušoval se Pospíšil.

Julius Špičák hned zkraje hájil návrat ministra Vojtěcha do úřadu Ministra zdravotnictví. Podle Špičáka byl návrat Vojtěcha logický.

„Zpátky k ministru Vojtěchovi, ten byl systematicky vychováván k tomu, aby byl úspěšným politikem, ale do jiných, klidnějších dob. Ta logika návratu ministra Vojtěcha byla velmi hluboká, ať už to napadlo kohokoliv, protože pan ministr ví, jak to chodí,“ pravil Špičák.

Pirátka Richterová okamžitě představila opačný pohled.

„Když už byl pan současný ministr jednou odvolán, tak pro to pan premiér musel mít závažné důvody. A je to důležité i pro toho člověka, protože prostě ztratil důvěru pana premiéra. Ukazuje to, že panu premiérovi došli lidi, a pokud za tím je nějaká logika, tak je to logika píárová. My jako Piráti prostě nezapomeneme na ty předražené nákupy z loňského jara, kdy se nakupovaly respirátory za 777 korun za kus,“ uvedla.

„Je to důkazem personální vyprahlosti hnutí ANO. Já nepovažuji návrat ministra Vojtěcha za dobrý, možná ho to baví, o. k., ale, jak říkala tady paní kolegyně, jsou tu ty předražené nákupy. Vznikaly i fiktivní firmy, které to zprostředkovávaly státu. Tady je to podezření na tunelování státního rozpočtu, co musí policie prošetřit. A pak je tady ta odpovědnost za ten podzimní armagedon,“ vypálil Pospíšil s tím, že hnutí ANO před loňskými podzimními volbami odmítalo zpřísnit koronavirová opatření. Ministr Vojtěch na jejich tehdejším zpřísnění netrval. Podle Pospíšila to byl příliš slabý ministr.

„Dám příklad, nebylo v pořádku, když Ministerstvo zdravotnictví zadávalo ty nákupy přes firmu registrovanou na cukrářství a uzenářství. To je odpovědnost premiéra, který si skládá vládu a má odpovědnost za to, aby fungovala,“ pokračovala Richterová.

Komunistka Aulická Jírovcová konstatovala, že asi nebyl k dispozici nikdo jiný, kdo by to vzal.

„Pan premiér nemá dobrou tu personální politiku, to asi dlouhodobě víme, a je otázka, jestli se pan premiér poučil a jak to bude řídit dál, ale v tuto chvíli asi v Česku nebyl nikdo jiný, kdo by to asi vzal,“ uvedla politička KSČM.

Z opozičních řad také zaznělo, že vláda porušovala zákon, když plošně uzavírala jednotlivé sektory ekonomiky, což nakonec utnul až Nejvyšší správní soud.

Podle Richterové je naprosto nepřijatelné, když ministerstvo vyhlašuje něco, u čeho si úředníci nejsou jisti, zda je to legislativně v pořádku. Z dlouhodobého hlediska je podle Richterové potřeba vybudovat instituci plnou odborníků, která se bude k pandemiím, a nejen k pandemii koronaviru, vyjadřovat.

Aulická dala Richterové za pravdu. „Státní zdravotní ústav se musí zásadně změnit,“ uvedla Aulická.

Špičák konstatoval, že obě dámy mají pravdu. Jenže jedním dechem dodal, že to má jeden podstatný háček. „V Americe tento precizní ústav existuje, ale Ameriku to neochránilo před pandemií,“ upozornil.

Když se znovu dostal ke slovu Pospíšil, konstatoval, že ministerstvo mělo připravit opravdu kvalitní pandemický zákon, ale protože je toto ministerstvo v rozvratu, tak se to nepodařilo. „Pan Vojtěch je mediálně velmi schopný politik, a je otázka, jak to dokáže zakrýt,“ pravil Pospíšil.

Richterová byla ještě ostřejší.

„Pan premiér se trochu řídil heslem ‚Řídit pandemii jako volnočasovou aktivitu‘. Proč? Protože nenajal odborníky, kteří by se řešení pandemie věnovali na plný úvazek. Občas vypomohla armáda, ale jinak se ozývali dobrovolníci. To je čistě a pouze manažerské selhání,“ vypálila Richterová.

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila výhybku ke kauze Dominika Feriho.

Jako první dostal slovo Pospíšil a zdůraznil, že celá TOP 09 v pátek vydala jasné stanovisko.

„Já jsem rád, že TOP 09 v tomto směru jasně řekla, že my stojíme za těmi oběťmi a nechceme to zlehčovat. Ale na druhé straně říkáme, že je to v rovině tvrzení proti tvrzení a celá věc se musí prošetřit,“ uvedl Pospíšil.

„Paní redaktorko, já jsem to fakt nevěděl. Já jsem Dominika respektoval jako politický talent. Ona je jedna věc nevhodné chování, a úplně jiná věc je podezření ze spáchání trestné činnosti,“ poznamenal Pospíšil v narážce na skutečnost, že Feri byl dívkami a ženami obviněn i ze spáchání znásilnění. „Já jsem přesvědčen, že toto nikdo z vedení TOP 09 nevěděl, protože si nedovedu představit, že by to třeba paní předsedkyně věděla a zatajovala to. To je něco naprosto nepředstavitelného,“ uvedl Pospíšil.

Pokud jde o některá vyjádření jeho kolegů, byla podle Pospíšila unáhlená, a to snad proto, že si jeho kolegové možná důkladně neprostudovali všechny informace.

Špičák byl mnohem tvrdší.

„To byl chladný politický kalkul člověka, že se dostal do pozice, kde mu projde téměř cokoliv. A to je opravdu tedy velmi nebezpečné,“ udeřil na expolitika TOP 09 Feriho s tím, že se stal politikem příliš brzy. Špičák podle svých vlastních slov nemá nic proti tomu, aby se mladí lidé angažovali ve společenském dění, ale vstupovat do vrchních pater politiky v 18 letech je příliš brzy.

„Mě spíš děsí ta dlouhodobost. Zdá se, že se to dělo několik let, jen se o tom nehovořilo. Tady selhal právní stát, když se o tom tak dlouho nehovořilo.“

Pospíšil oponoval, že neselhal právní stát, ale selhala společnost. „To neznamená, že je někdo borec, když ji někdo dobije tak, že ji skoro znásilní,“ zdůraznil Pospíšil.

Richterová konstatovala, že všichni muži a chlapci se musí naučit, že ne znamená ne. Že to opravdu není výzva k dobývání, ale je to zkrátka dobře jednoznačné ne. „My to teď zrovna řešíme s manželem, jak zdůraznit našim synům, že ne znamená ne,“ řekla Richterová.

Pospíšil toto téma uzavřel tím, že pravicová koalice SPOLU hledá náhradu do předvolebního klání za Dominika Feriho, a TOP 09 v Praze by si prý přála, aby to byl člen TOP 09.

Jana Čižinského z Prahy osobně prý nepodporuje.

„My jsme se k tomu vyjádřili velmi zdrženlivě a nedoporučovali jsme to. Ne proto, že by Jenda Čižinský lidsky neměl nějakou důvěru, my máme dobré vztahy v rámci koalice v Praze, ale máme pocit, že on je orientovaný, na rozdíl od politiky ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, příliš levicově, příliš aktivisticky,“ vypálil Pospíšil.

Nakonec došlo i na plánované hlasování o nedůvěře vládě. Komunisté se podle Aulické ještě nerozhodli, co udělají, Pospíšil s Richterovou volali po vyslovení nedůvěry vládě a Špičák prozradil, že je v klidu.

„Já jsem poměrně v klidu,“ řekl s tím, že do voleb jsou jen čtyři měsíce a je třeba nějak dovládnout.

