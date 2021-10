Piráty český národ odmítne, tak hloupý není, věří prezident Klaus. Ale pozor na podvod jménem SPOLU

reklama

Klaus nejdříve označil za tragického předsedu Senátu Miloše Vystrčila, který se chce domáhat informací o zdravotním stavu prezidenta republiky Miloše Zemana. „Já pana Vystrčila – a nazývám to vystrčilovštiny, kterými zaskvěl v posledních dnech – prostě, já to nemohu vydýchat a považuji to za jednu z nejhrůznějších věcí, které se u nás v politice v posledních letech vůbec staly. Je to drzost, arogance, zlý politický úmysl a ještě hloupost. Vystrčil na svou funkci vůbec nemá a sní, že kdyby nebyl prezident, tak on by se stal poloprezidentem.“

Veřejnost by měla podle Klause být informována o zdravotním stavu politiků, ale zdůrazňuje, že je potřeba přiměřenost.

Na otázku, zda přijde po volbách velká chvíle Miloše Zemana, Václav Klaus odpovídá slovy: „Situace totálního rozbití jakéhokoli elementárního politického a občanského konsenzu v zemi samozřejmě postavení prezidenta zvyšuje a dává mu určitou šanci promluvit do věcí. Nicméně myslím, že jsou to zase velké oči těch pánů Vystrčilů a podobných jedinců.“

Co říká bývalý prezident na předvolební kampaň, která se pomalu chýlí ke konci? „Byla to prostě kampaň a měla různé charakteristiky. Jedna věc ale je, jak tu kampaň uchopila veřejnoprávní média, druhá věc, jak ta kampaň skutečně probíhala.“

V souvislosti s veřejnoprávními médii Klaus ostře zkritizoval moderátora ČT Jakuba Železného: „Takhle to prostě nesmí vést. Nesmí být zavádějící, agresivní rétorika moderátora, který se vžívá do role prokurátora, vyšetřovatele, což myslím, pan Železný i paní Witowská splňují dokonale.“

Podle Klause je slovo veřejnoprávní úplný protimluv a Česká televize nepatří občanům, ale přivlastnilo si ji pár těchto moderátorů a pracovníků. Soukromá média pokrývají politickou kampaň podle bývalého prezidenta mnohem lépe.

Klaus také zpražil neziskové aktivity šéfa ODS Petra Fialy. „Centrum pro studium demokracie a kultury pana Fialy dostává hromady veřejných peněz. Je to úsměvné. Časopis, který vydávají, je elegantní, barevný a na krásném papíře. Oni se tváří, že bojují se státem, ale umějí z něj dokonale týt," pálil bývalý prezident.

Podstatné problémy země zůstávají podle Klause mimo kampaň a řeší se příliš okrajové problémy a skandály. Hlavním tématem by prý přitom měla být migrace, Green Deal a covid. Klaus také vyzval voliče, ať volí strany, které se s těmito fenomény snaží bojovat a řešit je.

Na předvolební koalice typu SPOLU nebo PirSTAN má Klaus rovněž negativní názor. „Jediným smyslem těchto koalic je zmást voliče. Jejich snahou je říct, že to, co si myslí šílená paní Pekarová Adamová, je to samé, co si myslí umírněný starosta ODS v nějaké malé vesničce. Prostě tak to není,“ řekl Klaus a upozornil při tom třeba na veletoče šéfa lidovců Jurečky kolem manželství stejnopohlavních párů. „Seřvali ho v koalici SPOLU nějaký mediální mágové a on to vzal rychle zpátky,“ podivoval se Jurečkovi bývalý prezident dále.

„Jestli někdo může hodit hlas takové koalici, tak takovým člověkem musím jen opovrhovat a nelze ho brát vážně. Koalice SPOLU je podvod na voliče,“ dodal prezident. Není prý také pochyb, že hlas pro SPOLU v čele s Petrem Fialou je hlasem pro Piráty ve vládě.

Do voleb zbývá už jen pár hodin. Je Klaus nervózní nebo trpí snad trémou z výsledků? „Nervozita by hrozila jen v případě, že by hrozilo drtivé vítězství Pirátů a to, že nám tady zavedou nějakej levičáckej komunismus na druhou, ale náš národ snad tak hloupý není,“ prohlásil prezident s tím, že spíš hrozí nejasný výsledek.

