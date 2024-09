Piráty nikdo nevyhazuje, vzkázal Fiala. „S Bartošem jsem to hodinu řešil a pak mu sdělil rozhodnutí“

Ještě před Fialovým vyjádřením na dnešní tiskové konferenci Pirátské strany krok premiéra, který oznámil, že navrhne Bartošovo odvolání z funkce ministra pro místní rozvoj a vicepremiéra pro digitalizaci, označil za podraz. SPOLU podle něj začalo cestu ke složení vlády s ANO Andreje Babiše.

O chvíli později předseda vlády Petr Fiala na Bartošovo vyjádření zareagoval odmítavě na tiskové konferenci koalice SPOLU slovy: „Před chvílí proběhla tisková konference Pirátské strany. Nechci jitřit emoce, tak nebudu reagovat na jednotlivé nepravdivé informace a obvinění, které na té tiskové konferenci zazněly. Chci jasně zdůraznit, že Piráty z vlády nikdo nevyhodil a nevyhazuje,“ řekl úvodem premiér. Uvedl, že je spokojen s prací pirátských ministrů Jana Lipavského a Michala Šalamouna.

„Navrhl jsem jedinou věc, a to je odvolání ministra pro místní rozvoj a vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše. Ten důvod je jednoduchý, Ivan Bartoš nebyl dlouhodobě schopen manažersky zvládnout klíčový problém a klíčovou věc, a to je digitalizace stavebního řízení. Ukázala to analýza expertů, která byla ke stávajícímu stavu zdrcující. Na ten problém upozorňují odborná komunita, stavební úřady, obce, stavebníci. Několikrát jsme poskytli podporu i čas Ivanu Bartošovi, aby ten problém vyřešil,“ poukázal dále Petr Fiala.

Popsal dnešní průběh schůzky s Ivanem Bartošem. „Ivan Bartoš bohužel nebyl na schůzce schopen odpovědět na základní a klíčové otázky, které se týkají digitalizace stavebního řízení. Nabyl jsem i dojmu, že si Ivan Bartoš nedokáže připustit špatný stav věci a tu realitu. To nakonec potvrdila i jeho slova pro média bezprostředně po našem jednání,“ pokračoval premiér s tím, že devadesát procent času s Bartošem na schůzce věnovali právě digitalizaci stavebního řízení, ale Ivan Bartoš to prezentoval odlišně.

„Problémy se dají řešit pouze ve chvíli, kdy si uvědomujete jejich hloubku a jejich rozsah. To se v případě Ivana Bartoše nestalo. Proto jsem se rozhodl přistoupit k jeho odvolání,“ dodal Petr Fiala.

„Před chvílí jsme měli jednání pětikoalice i za účasti Ivana Bartoše a věřím, že další jednání budou pokračovat,“ uzavřel premiér.

„Chci říct ještě jednu věc, i mě je to někdy vyčítáno. Já jsem vždy hájil všechny kolegy z vlády. Loajálně jsem se snažil každou situaci ve vládě řešit, abychom ukazovali, že pracujeme jako tým a že věci řešíme ve prospěch občanů. Dělal jsem to vždy s tím, že musím být schopen jako předseda vlády se postavit před českou veřejnost a říct: My víme, co děláme, my víme, kam to směřuje, možná jsme neudělali vše dokonale, ale k tomu cíli to dovedeme. U digitalizace stavebního řízení bych nemohl přijít zítra před veřejnost a říct: Dokážeme to, spravíme to, bude to fungovat, kdybych neudělal to rozhodnutí, jaké jsem dnes udělal.

Pro mne to lidsky není jednoduché, Ivana Bartoše si vážím jako člověka, mám ho rád jako člověka, oceňoval jsem s ním spolupráci jako s předsedou Pirátské strany. Ale nevykonával bych dobře svou funkci a veškerou odpovědnost, která z ní vyplývá, kdybych neudělal krok, který jsem udělal,“ uzavřel Fiala. Jednání s Ivanem Bartošem bylo podle něj z jeho strany seriózní a nemohlo nikoho překvapit.

„Absolutně odmítám řeči o tom, že jsem jednal pod tlakem údajné schůzky, které se měli zúčastnit Martin Kupka, Zbyněk Stanjura, Jan Skopeček či Martin Kuba. Nikdy se takováto schůzka neuskutečnila. Rozhodl jsem se sám, poslední kapkou pro mě bylo setkání s Ivanem Bartošem a jeho neschopnost řešit digitalizaci stavebního řízení. Mrzí mě, že takovéto dezinformace na tiskové konferenci Pirátské strany zazněly,“ oznámil dnes odpoledne premiér Petr Fiala na sociální sítí X.

Prezident Pavel ještě před premiérovou tiskovkou uvedl, že pokud by měl odvolávat všechny tři pirátské ministry, byla by to zcela jiná situace. Zejména v případě ministra zahraničí má prý obavy, zda se nenaruší kontinuita naší zahraniční politiky. Chce se sejít s premiérem i Bartošem, a to hned příští pondělí, až se vrátí z USA.

Prezident Pavel ještě před premiérovou tiskovkou uvedl, že pokud by měl odvolávat všechny tři pirátské ministry, byla by to zcela jiná situace. Zejména v případě ministra zahraničí má prý obavy, zda se nenaruší kontinuita naší zahraniční politiky. Chce se sejít s premiérem i Bartošem, a to hned příští pondělí, až se vrátí z USA.