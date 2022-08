Pithart v ČT varoval vládu: Říkat lidem, že se mají uskromňovat? Rudý hadr. Z jejich tváří není vidět účast

Vláda Petra Fialy (ODS) neumí v době krizí promlouvat k lidem, nemá tak dobrého komunikátora, jako je Andrej Babiš (ANO), někoho, kdo by byl podobně empatický, aby mu lidé uvěřili, že je s nimi. To řekl bývalý premiér a bývalý předseda Senátu Petr Pithart v pořadu Interview ČT24. Fiala podle něj působí na lidi jako „socha sebe samého“. Když už vláda lidem dnes říká, že se mají uskromňovat, mají tak podle Pitharta činit i politici, a sice skrze své platy.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) loni na twitteru napsal: „Dnes to prozradím, když nevím, prosím o radu Petra Pitharta. Je pro mě velkou ctí a pomocí, že je vždy ochotný mi říct svůj názor.“ „Stalo se párkrát, že mě pozval, ale on už si dnes stojí pevně. Získal sebevědomí, a právem. A myslím, že mé rady už nepotřebuje,“ pousmál se Pithart.

Dotázán byl i na to, co by v dnešní době války na Ukrajině, energetické krize a při narůstající inflaci poradil premiéru Petru Fialovi. „On je skvělý premiér, ale v poslední době mám pocit, že ta vláda je v nějaké komunikační defenzivě. Neumí oslovit veřejnost, zejména tu část, která se obává nejhoršího,“ odpověděl Pithart. Jinak je podle svých slov na vládu, kterou volil, „hrdý“.

Opozice vládu kritizuje, že lidem v době hned několika souběžných krizí pomáhá málo a pomalu. Pithart kritice v tomto případě musel dát za pravdu: „Má v tom pravdu. Má,“ sklopil zrak. „Myslím, že oni se ve vládě hodně přou, a že jim to trvá překvapivě dlouho, než dojdou ke společnému závěru,“ všímá si bývalý premiér.

Je pro něj s podivem, že z vlády nic neuniká: „Na druhé straně si cením toho, že z té vlády nic neuniká. To je také zvláštní, to také nikdy nebylo. On je zřejmě silný premiér toho týmu, když nic neuniká, ani vnitřní spory. Jen se novináři dohadují, že část ODS to vidí jinak. V tomto smyslu je dobrý a silný,“ zopakoval Pithart na adresu premiéra Fialy.

A jedním dechem k Fialovi dodal: „Ale... před veřejností vypadá tak trochu jako socha sebe samého. Neumí... neumí projevit účast, lidi se bojí, on s nimi musí nějak souznít,“ zasmušil se Pithart, podle nějž Fiala nekomunikuje s občany šťastně.

Vláda si také výrazně podráží nohy kauzami kolem hnutí STAN. Přesto se Pithart domnívá, že vláda přežije celé čtyři roky do konce volebního období. „Přežije, ale vláda, včetně premiéra, musí umět promlouvat k veřejnosti tak, aby lidé měli pocit, že ta vláda ví, co přijde. A že opravdu dělá vše, co může, a že někteří, třeba některé firmy, prohrají. Mám pocit, že ta účast, s tím, co nám hrozí, není z jejich tváří vidět. Není tam žádný dobrý komunikátor. A to je možná v této situaci důležité ze všeho nejvíc,“ míní Pithart.

Schopnost komunikace naopak ocenil u Babiše: „Popravdě řečeno, Babiš byl a je dobrý komunikátor. Umí to se svými stoupenci. Já s ním z 95 procent nesouhlasím a nepřeji si, aby se do politiky vrátil, ale tohle mu musím uznat. Vláda nemá ve svých řadách takového člověka s empatií, aby mu lidé uvěřili, že je s nimi,“ řekl Pithart svůj názor.

Nelíbí se mu rady od vlády, že se lidé mají uskromňovat, ale z platů politiků se neubírá: „Víte, ono je hrozně těžké říkat z vládní pozice, musíme se všichni uskromnit. Lidi si řeknou: ‚A co vy?‘ Platy se nemají snižovat, to je dáno pořádkem, jsou v tom i soudci, a to je háklivá věc. Ale možná by všichni měli čtvrtinu nebo třetinu platu dát na jeden viditelný účet, a tam část platu dávat až do doby, než krizi překonáme,“ navrhuje bývalý předseda vlády Pithart.

„Pak až můžou lidem říct – budeme se všichni uskromňovat. Tak, jak to říkají teď, tak je to rudý hadr na býka,“ kroutil hlavou Pithart.

Zmíněné aféry hnutí STAN ho velmi mrzí, ale daly se čekat: Víte, to je problém těch hnutí. Když to není strana, tak tam mohou vyvstat nečekané problémy, a to se stalo, když se dostalo na tak silnou pozici ve vládě. Jsou zaskakováni nějakými historkami z minulosti těch svých lidí... tak to u těch hnutí bývá. Zatímco ve straně má předseda přehled a zná své lidi. Je to velmi mrzuté, je mi to líto. Za něco si opravdu mohou sami,“ konstatuje Petr Pithart.

