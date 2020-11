Plakal, že neuvidí rodinu. A umřel. Obžaloba vlády za covid

reklama

Jindřich Vobořil toho má dost. Domnívá se, že vláda drží seniory prakticky v domácím vězení a tyto lidi to v podstatě zabíjí. Přitom nebylo nezbytné seniory takto psychicky týrat. Stačilo provádět opakované antigenní testování, které už od jara používala vláda v Jižní Koreji i v dalších zemích. Česko v tomto směru podle Vobořila neuvěřitelně zaspalo.

Anketa Jste pro zrušení Senátu? Ano 91% Ne 9% hlasovalo: 1604 lidí

„Někteří ti lidé umírají prostě smutkem. ... Když ti lidé jsou bez návštěv, tak to je hroznej stres. Zvlášť když přijdou vánoce, tak tohle se musí vyřešit,“ konstatoval Vobořil v rozhovoru pro DVTV.

„Já jsem měl klienta, dvoumetrový chlap, to jsou takoví titáni. A ona za ním chodila celá rodina, každou návštěvu se o něj zajímala a pak najednou byla prostě karanténa, moc se o tom nemluvilo, podcenila se komunikace i uvnitř toho domu (pro seniory) a on mně po čtrnácti dnech říkal, když jsem mu pomáhal do sprchy, 'proč nepřišla moje rodina, já mám strašný strach, co se jim stalo‘. A já jsem se ho ptal 'vy nevíte, že je karanténa?‘ a jemu se spustily obrovské slzy, přitom to byl svalnatý chlap, a on říkal 'já už je nikdy neuvidím‘, tak jsem mu říkal, 'proč byste je neviděl, vy jste zdravej a silnej‘, ale on do týdne umřel,“ dal konkrétní příklad dopadu protikoronavirových opatření na konkrétního člověka.

Kdyby se v domovech pro seniory pravidelně testovalo, byť i jen antigenními testy, seniorům by to pomohlo. Ukazují to příklady domovů v Jihomoravském kraji, kde anitigenní testy používají bez ohledu na stanovisko vlády. Kabinet se tvářil, jak všechny zachrání, ale podle Vobořila seniory nezachránil. Ono to prý nejde nějakým povelem shora ze Strakovy akademie. „Ono to tak prostě nejde. Ta vláda má pomoct jakousi podporou a pak nechat ty manažery těch služeb jednat. Případně to přenést níž na obce. Centrálně se celý proces vždy zpomalí,“ varoval Vobořil s tím, že než kabinet věci zprocesuje, už je pozdě.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Konstatoval také, že vlády v asijských státech zvládají situaci lépe. Zvládají epidemii tak dobře, že některé postupy převzaly i Spojené státy, ale v Evropě se státy těmto postupům brání. Naprosto zásadní je podle Vobořila opravdu masivně testovat celou populaci, antigenními testy i PCR testy a to opakovaně, aby se podařilo zachytit pozitivní jedince, poslat je na nezbytnou dobu do karantény a tím epidemii držet pod kontrolou.

Podle Vobořila by toto testování vyšlo do jara asi na 25 miliard korun, což, jak sám řekl, je dost peněz, ale je bytostně přesvědčen, že je to dobrá investice do boje s epidemií.

Psali jsme: Tak co, smradi? Do chlívku s váma! Romský mafián, kolega Mrázka, 30 kulkami na padrť. Jeho žena čerstvě oběšená. Zlo ožívá Podnikatelské odbory: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Franto, máš covid? Mlč! Zápecníci na venkově prý ohrožují Česko Neposlechli jste Senát! Xaver, Lipovská a Rada ČT schytali další nálož

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.