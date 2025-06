Platíme internetovou daň a chobotnici, která nám lže. Vondráček volá po zrušení poplatků za ČT

Anketa Otakar Foltýn stále tvrdí, že použitím slova „svině“ nepochybil. Měl by se za to nakonec omluvit? Měl 95% Neměl 2% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 7558 lidí

Podle Vondráčka se Česká televize tváří jako veřejnoprávní, ale realita je podle něj jiná: „Veřejnoprávní televize je směšný název. Česká televize není veřejnoprávní – je státní. A státní televize má sloužit všem, nejen těm, kteří mají ten správný názor. Bohužel dnes slouží jen těm, kteří mají tu správnou progresivní nálepku. Kdo ji nemá, končí.“

Kritizoval nejen poplatky, ale i způsob, jakým ČT zachází s veřejným prostorem: „Vidíme, že místo zastoupení všech názorů tam panuje cenzura. Když někdo nesouhlasí, označí ho za dezinformátora nebo dezoláta. To není svoboda slova, a to není demokracie.“

Vondráček také zmínil, že lidé se už začali bránit – petice „Stop ČT“ už překročila hranici 25 tisíc podpisů. „A to je teprve začátek. Lidé prokoukli, že živí chobotnici, která pracuje proti nim. A když to pochopí ještě víc lidí, nebude už cesta zpět. Platit by měli ti, kteří to chtějí – ne ti, kteří se na to nedívají.“

Podle předsedy Svobodných je nutné, aby se otevřela diskuse o zrušení povinných poplatků. „Poplatky za ČT nejsou poplatky – jsou to daně. A platit daně za nástroj, který proti nám šíří lež a manipulaci? To je šílené. Musíme to odmítnout a říct dost,“ prohlásil.