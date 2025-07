„Rudé právo v akci“ neuspělo. Armádní skandál žije dál

Poslanec a člen výboru pro obranu za ANO Pavel Růžička již 10. července varoval před dokumentem Volby 2025, který měli údajně vypracovat vojáci z Velitelství informačních a kybernetických sil. Žádal tehdy náčelníka Generálního štábu Armády ČR Karla Řehku, aby ho zveřejnil. „Abychom všichni viděli, jak se armáda pod jeho vedením zpolitizovala. Je jedno, komu se chtěl tímto dokumentem zavděčit, ale armáda podobné věci dělat nemá,“ uvedl.

O dva dny později pak prohlásil následující: „Armáda pod vedením Karla Řehky sbírala informace na politiky a dělala analýzu české politické scény. Nyní se vymlouvají, že šlo jen o cvičení, ale analytici museli komunikovat prostřednictvím šifrované aplikace Signal. Díky všem vojákům, kteří proti tomuto zadání protestovali.“

19. července prý trvalo mlčení ze strany Armády ČR již čtvrt roku. Růžička tak chce vysvětlení po ministryni obrany Černochové. V diskusi pak odhalil, jaký je rozsah jeho znalostí: „Vím pouze o dokumentu ‚Výstup k TAA‘, byl zpracován 91st Information Warfare Group. Následně ‚Volby 2025‘. Obojí žádám zveřejnit, případně zaslat na Výbor pro obranu, ať se s tím mohou poslanci seznámit. Dobrá je i akce ‚Karel‘, uvedenou komunikaci po Signalu také mám.“

Dnes Růžička zveřejnil dopis vojáků z 20. května 2024, v němž žádají, aby právní oddělení Kybernetických sil a informačních operací poskytlo vyjádření k tomu, zda je činnost, kterou provádějí, v souladu se zákonem.

Poslanec se předtím vymezil proti dnešnímu článku Lukáše Valáška ze SeznamZpráv, ve kterém novinář Růžičku obviňuje, že „dal munici ruské propagandě“.

„Růžička použil fragmenty zadání armádního cvičení, při němž vojáci trénovali schopnosti pro případ, že budou vládou povolaní, aby pomohli mapovat ruské manipulace voleb. Bezpečnostní složky přitom varují, že se Putinův režim pokusí parlamentní volby ovlivňovat, podobně jako v Rumunsku a Moldavsku,“ píše a dodává: „Jeho tezi, že kybernetický útvar armády zasahuje do předvolebního dění v Česku, vzápětí začaly šířit dezinformační zdroje, které jsou podle bezpečnostních složek napojené přímo na režim Vladimira Putina.“

„Tento fígl, jak odvést pozornost, by každý dobrý novinář prokoukl. Komunisté tento model milovali – místo řešení problému se obvinil někdo z napomáhání nepříteli a bylo po problému. Angažovaný novinář to spolkne. Dříve Kojzar, dnes Lukáš Valášek. Jeden jako druhý,“ obvinil novináře.

Že článek vyjde na SeznamZprávách Růžička předpovídal, když vysvětloval, proč čeká se zveřejněním materiálů. Jednak proto, aby mohla vyšetřovat Vojenská policie. „Počkám, až paní ministryně odpoví na zaslaný dopis předsedovi Výboru pro obranu. Pak už jsem vyčerpal veškeré legitimní možnosti poslance. To zas bude v seznamu nablito,“ uvedl.

K tématu se pro ParlamentníListy.cz vyjádřila komentátorka Karolína Stonjeková. „Podle všeho to vypadá, že politizace armády či dokonce zasahování armády do politických otázek pokračuje, byť je holý fakt, že taková činnost armádě nepřísluší. A co je na tom nejvíce skandální? Že takový stav dopustili politici, kteří se od rána do večera zaklínají demokracií. Deklaratorní demokraté to nechali zajít tak daleko, že armádě narostl hřebínek do míry, která by v demokracii vůbec neměla být myslitelná.“

A pokračovala: „V čele resortu obrany stojí ministryně, kterou mají generálové na háku a premiér se jí ani není schopný zastat. Jeden z hlavních úkolů pro příštího ministra obrany tak bude, postavit armádu znovu do latě a ukázat jí, kde je v demokracii její místo. Jinak si bohužel zaděláváme na obrovský problém.“

ParlamentnímListům.cz odpověděl také zdroj z bezpečnostních složek. „Pan poslanec Růžička projevil v naší zemi nebývalou odvahu. Takové konstatování je samo o sobě smutnou výpovědí o státu, kde roste faktická moc nevolených bezpečnostních činitelů na úkor zvolených zástupců občanů. Pavel Růžika totiž neudělal nic speciálního. Pouze v souladu se svým mandátem ústavního činitele požaduje informace. A varuje před rizikem ohrožení demokratické soutěže,“ zhodnotil kauzu.

A připomenul: „Pamatujete si, jak tentýž boj sváděl prezident Zeman s Koudelkou? Neúspěšně, mimo jiné proto, že ostatní politici zbaběle mlčeli. Valášek s Jelínkovou pak dokazují jediné. Část médií je součástí hry o moc v naší zemi. Neslouží pro informování občanů, ale jako prostředek nátlaku na ústavní instituce. Opět jde o sklizeň letitých praktik selektivního a nezákonného vypouštění utajovaných informací nebo lží spřáteleným novinářům od orgánů činných v trestním řízení a zpravodajských služeb. Pokud poslanec Růžička vytrvá a přidají se k němu další poslanci a senátoři, je šance na změnu. Občané by na tom měli trvat, jde o jejich soukromí a svobodu.“

K Růžičkovi a SeznamZprávám měl co říci také komentátor Petr Holec. „Zaprvé je nutné říct, že je článek vládních Seznam Zpráv napsaný krásným denunciačním jazykem vládní propagandy Rudého práva padesátých let. V tom je Seznam transparentní, už nijak nezakrývá, že prostě slouží moci. V tomhle případě armádě, která se bohužel stále více stává politickou propagandou Fialova režimu, stejně jako za totality byla lidová armáda politickou propagandou komunistického režimu.“

„A zadruhé: Ten armádní materiál je napsaný tak strašidelným jazykem připomínajícím totalitu, že by každého skutečného novináře přiměl klást otázky. ‚Snahu ovlivňovat budou mít i jednotlivci, organizace mimo politické spektrum, kteří budou cílit informačními operacemi na cílové skupiny – voliče – s cílem ovlivnit výsledky voleb. Tyto skupiny mohou pocházet z národního i mezinárodního prostředí,‘ píše se v něm totiž například,“ věnoval se dále článku od Valáška.

S důležitou otázkou: „Kdo jsou ti jednotlivci a organizace mimo politické spektrum? Třeba Ústavní soud vedený Josefem Baxou, který nedávno bez bližšího vysvětlení řekl, že Ústavní soud případně poprvé vstoupí do voleb? A o jaké skupiny z ‚národního prostředí‘ se může jednat? Třeba o politické strany? Nebo média, která už Fialův režim nechal v rozporu se zákonem selektivně vypnout? Armáda tady má hodně co vysvětlovat, vládní propagandisté ze Seznamu ale místo toho honí opozičního poslance z ANO.“

