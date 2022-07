Plyn? Vedeme válku, přesně takto si to Putin plánoval. Tohoto poslance STAN ještě neznáte...

reklama

Opoziční poslanci se shodli, že vláda Petra Fialy (ODS) pro české občany nedělá v současné energetické krizi dost.

„Opatření, která vláda v této situaci dělá, jsou nedostatečná,“ začala zostra Pošarová s tím, že energetický tarif je šitý na míru jen někomu a kabinet už neřeší, jak pomůže zemědělcům a dalším podnikatelům. „A to vůbec nemluvím o seniorech, protože když oni mají důchod, řeknu 12 tisíc, tak když jim vzrostou ceny energií, tak nevím, jak to zvládnou,“ zaznělo od poslankyně.

Nacher prohlásil, že v předvolební kampani dnešní vládu spojoval jen Antibabiš a to teď už nestačí. „Je vlastně spojila nenávist proti někomu zvnějšku a to těm lidem účty nezaplatí,“ pravil Nacher. Upozornil také, že koalice je složena z programově natolik odlišných stran, že se nemohou shodnout na ledasčem.

Bureš tady oponoval, že v důležitých věcech koalice táhne za jeden provaz. „Např. manželství pro stejnopohlavní páry není něco, na čem by se koalice měla štěpit,“ naznačil téma, na kterém se vládní partneři sice neshodnou, ale to nemění nic na tom, že v důležitých tématech koalice opravdu pracuje jednotně a musí řešit řadu problémů způsobených mimo jiné i hospodařením předchozí vlády ANO a ČSSD.

A Nacher znovu vyrazil do útoku. Konstatoval, že dnešní vláda se snaží tvrdit, že Andrej Babiš (ANO) jako premiér zkazil kde co, ale podle Nachera tomu tak není. „On (Bureš) se musí snažit, aby to vypadalo hůř, než když oni vstupovali do vlády,“ konstatoval.

Ihned také připomněl, že ještě před volbami chtěla tehdy opoziční ODS významně škrtat a spořit, ale teď už je to jinak. „Když oni byli v opozici, tak by škrtali do bezvědomí, ale teď, když přišli do vlády, tak už to tak úplně není,“ podotkl poslanec za ANO.

Pár slov věnoval i tématu „manželství pro všechny“. „V prvé řadě si řekněme, že to není manželství pro všechny, ale manželství pro stejnopohlavní páry, protože manželství pro všechny by znamenalo, že do manželství mohou vstupovat třeba tři lidi i čtyři lidi,“ řekl Nacher.

Letocha a Bureš se poté shodli, že jednou manželství pro stejnopohlavní páry prosazeno bude, jen není jisté, kdy. Není jisté, zda to bude během tohoto volebního období.

Ve vysílání došlo i na požár v Hřensku a v Národním parku České Švýcarsko.

Poslankyně SPD Pošarová řekla: „Vyhlášení stavu nouze by umožnilo povolat armádu a další zdroje, což by hašení mohlo usnadnit a urychlit. My jsme dávali pozměňovací návrh k rozpočtu, kde jsme chtěli navýšit částky pro IZS (Integrovaný záchranný systém), ale bohužel to koalicí bylo odmítnuto,“ zlobila se dáma s tím, že dnes se ozývá, že by hasiči k hašení takovýchto požárů potřebovali modernější techniku.

Letocha a Bureš okamžitě oponovali, že vyhlašovat stav nouze nebylo třeba, protože jak dobrovolní, tak profesionální hasiči pracují ze všech sil a požár se jim daří krotit. „Ale prosím všechny, chovejte se zodpovědně,“ obrátil se na spoluobčany Bureš.

Nacher v této souvislosti upozornil, že hasiči, zdravotníci či policisté patří do státní správy a tito lidé si zaslouží navyšovat platy za skvělou práci, kterou odvádějí, a že v budoucnu už nikdo nebude kritizovat navyšování platů státních zaměstnanců. Takových těch ‚státních úředníků s razítkem‘ jsou asi jen 2 nebo 3 procenta,“ zaznělo od Nachera.

Nacher: EU chce po lidech, aby šetřili, ale sama nešetří

Hostě věnovali pozornost také energetické krizi.

„Já jsem se zařídila po svém a koupila jsem si kamna, pro která nepotřebuju ani elektřinu, ani plyn,“ pochlubila se Pošarová. Osobně je přesvědčena, že se bez ruského plynu neobejdeme, neboť si není jistá, zda zkapalněný plyn je tentýž jako zemní plyn plynoucí z Ruska a zda budou moct kupříkladu firmy využít tento zkapalněný plyn.

„Prosím vás, ten plyn je úplně stejný, jen se jeho skupenství změnilo na kapalné,“ vyjádřil svůj názor poslanec ODS Bureš na uklidněnou k divákům.

Nacher nabídl trochu jiný pohled na celé téma.

„Něco jiného je, že když lidem přijde taková spotřebitelská rada, a něco jiného je, když jim přijde z EU. Výzva z EU, aby lidé šetřili, tak k té jsou lidé mnohem citlivější. Já sám jsem velkým kritikem toho stěhování Evropského parlamentu z Bruselu do Štrasburku. V tom se nešetří,“ kroutil hlavou Nacher.

Upozornil také, že Česko je v přepočtu na obyvatele velkým vývozcem elektřiny, tuto elektřinu ČR opravdu vyváží, ale potom jí na burze v Lipsku o mnoho dráž kupuje.

„To je jako kdyby někde v Kuvajtu kupovali drahou naftu,“ kroutil znovu hlavou Nacher. „A vtom vy chcete po těch lidech něco, co by měli dělat přirozeně. Lidé by se měli dívat od své peněženky, ale zároveň mi vadí tyhle věci, které jsou k tomu kolem,“ dodal.

Letocha připomněl, že za zdražováním ropy a zemního plynu proudících do EU stojí válečný agresor a ruský prezident Vladimir Putin. Lidé toto zdražování pociťují a opravdu šetří ve svém vlastním zájmu. „Já si myslím, že Putin vede energetickou válku s Evropskou unií. A pokud si to neuvědomíme, tak tuhle válku nemůžeme vyhrát,“ pravil Letocha.

„Je třeba si uvědomit, že tohle je taktika Putina, který už před 24. únorem, před zahájením války, tuto taktiku rozehrál. Ruská energetická společnost Gazprom v Evropě nakupovala prostor v zásobnících plynu, ale nechávala je prázdné,“ pokračoval poslanec STAN.

Pošarová doporučila, aby společnost ČEZ odkoupila podíly menšinových investorů v této společnosti a aby stát přistoupil k zastropování cen energií.

Nacher upozornil, že ANO už celé měsíce chce, aby český stát odkoupil plynové zásobníky, aby je sám kontroloval a aby se lidem pomáhalo v energetické krizi plošně. Onen energetický tarif, která představil ministr průmyslu za STAN Jozef Síkela, který by mohl znamenat úspory pro domácnosti až 16 tisíc korun, považuje za nedostatečný, Už proto , že když budou lidé šetřit v panelových domech, stejně se mnohde nevyhnou tomu, že se mezi jednotlivé byty rozpočítají celkové náklady na topení, takže ti, co šetřili více, při konečném placení doplatí na ty, kteří šetřili méně.

Bureš a Letocha v této souvislosti upozornili, že v konečném důsledku by takto umělé zastropování cen také zaplatili čeští občané, jen ne přímo v cenách energií, ale v tom, že by státu chyběly peníze na jiné věci.

