Plzeňský kraj vyhlásil třetí vlnu dotací na výměnu kotlů na uhlí

První vlna v Plzeňském kraji, vyhlášená v lednu 2016, byla rozdělena na dvě části. V obou byly peníze vyčerpány za několik hodin. Kraj rozdělil 246 milionů korun a schválil asi 2 200 žádostí. Druhé kolo s alokací 224 milionů vyhlásil předloni 30. října a občané podávali žádosti do února 2018, kraj dokonce termín prodlužoval. Díky třetímu kolu dotací bude určitě vyměněno přes 2 000 kotlů, řekla radní.

Žádosti podávají občané elektronicky systémem eDotace na krajském webu, kde jsou informace a kontakty na úřednice. Kraj uspořádá semináře pro žadatele, hlavně v okresních městech.

Podpora, kterou dává stát díky evropské dotaci, se pohybuje od 90.000 do 120.000 Kč. Bonusy 5 000 nebo 7 000 Kč navíc dostávají lidé z míst s vyšším znečištěním. Maximální částka bude jako v minulé vlně 127.000 korun, a to na teplené čerpadlo, což je podle Trylčové zhruba polovina pořizovacích nákladů. Čerpadla, která jsou nejdražším podporovaným způsobem vytápění, měla dosud ve skladbě zdrojů, největší zastoupení, asi 40 procent. Zatímco ve druhém kole byly ještě kombinované kotle na tuhá paliva vyšší emisní třídy, tak ze třetího kotle na uhlí vypadly. Od roku 2022 bude platit zákaz provozu starých neekologických kotlů první a druhé emisní třídy. Pokud je lidé budou po tomto termínu dál používat, hrozí jim pokuta 50.000 Kč.

Za osm let, tedy do roku 2023, vymění obyvatelé Plzeňského kraje asi 7 000 starých kotlů na tuhá paliva, jichž bylo před zahájením dotačního programu v roce 2015 asi 40.000. Dotace na kotle by měly být i v novém programovém období EU 2021 až 2027.